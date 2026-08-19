ถอดรหัสล้มแล้วต้องลุก! “เบียร์ CHOANN” จากหนี้ 10 ล้าน สู่เจ้าแม่ TikTok Shop ยอดขายพันล้าน จับมือ “Haas” นำสินค้าขึ้นห้างชั้นนำทั่วประเทศ

บทพิสูจน์ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายของ “คุณเบียร์-วรรณวิภา พงษ์ปั๋น” ผู้ก่อตั้งแบรนด์ CHOANN (โชแอน) หรือ CHOANN BRAND จากอดีตแม่ค้าออนไลน์ที่เคยมืดแปดด้านและแบกรับหนี้สินครอบครัวกว่า 10 ล้านบาท สู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นออนไลน์ที่สร้างยอดสั่งซื้อบน TikTok Shop สูงถึง 1.8 ล้านออเดอร์ และโกยยอดขายรวมทะลุ 1,000 ล้านบาทภายในเวลาเพียง 3 ปี
คุณเบียร์ เผยว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 11 ปีก่อน วิกฤตราคายางพาราตกต่ำทำให้ธุรกิจครอบครัวสามีต้องหยุดชะงักพร้อมทิ้งหนี้ก้อนโตไว้ถึง 10 ล้านบาท แต่คุณเบียร์เลือกที่จะ “สู้ยิบตา” เริ่มต้นอาชีพเสริมจากการสั่งชุดชั้นในล็อตแรกเพียง 40-50 ตัว มาโพสต์ขายผ่าน Facebook แม้จะสร้างกำไรได้เพียงตัวละ 20 บาท แต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความตั้งใจจริง เงินหลักร้อยในวันนั้นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังครั้งใหญ่
กลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงเรื่องเทคนิคการตลาด แต่คือ "ความจริงใจ" และการให้ข้อมูลสินค้าอย่างตรงไปตรงมา ไม่บวกกำไรเกินจริง จนสามารถเปลี่ยนจากร้าน Bra By Beer สู่การบุกตลาด TikTok Shop เมื่อ 3 ปีก่อนอย่างเต็มตัว ด้วยการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เทคนิคการทำคอนเทนต์ และการไลฟ์สดอย่างจริงจัง จนส่งผลให้ร้านค้าก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ในหมวดแฟชั่นบนแพลตฟอร์มได้อย่างภาคภูมิ ปัจจุบัน คุณเบียร์ได้ยกระดับบทบาทจากแม่ค้าออนไลน์สู่การเป็นเจ้าของแบรนด์ "CHOANN" (โชแอน) แบรนด์ชุดชั้นในที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงทุกคน พร้อมทั้งรับบทบาทเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ทั้งนี้ CHOANN BRAND ได้จัดงาน Grand Opening เปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “Glow Up with CHOANN” ณ สำนักงาน TikTok ประเทศไทย (อาคาร Park Silom) ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของเหล่า Creator และ TikTok Affiliate ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เพื่อฉลองความสำเร็จและส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนในสังคมว่า “ไม่ว่าจะเจอวิกฤตหนักแค่ไหน ขอแค่กล้าลงมือทำและมีความจริงใจ ก็สามารถเปลี่ยนภาระชีวิตให้เป็นอาณาจักรของตัวเองได้” ภายในงานอัดแน่นด้วยองค์ความรู้ การทำคอนเทนต์ การสร้างยอดขาย โดยวิทยากรระดับประเทศ “อาจารย์โน้ต DigitalNote” Tiktok Expert 2025 & 2026 และ “คุณไก่ จิรายุ แก้วมอญ เจ้าของช่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน” ครีเอเตอร์ตัวเเม่สายทำคลิป ร่วมแชร์เคล็ดลับ สิทธิประโยชน์ครีเอเตอร์ และแจกรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ เดินหน้าหนุนครีเอเตอร์ไทยสู่การเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ CHOANN BRAND เมื่อ “Haas” แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำและแบรนด์แฟชั่นที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย นำโดย “คุณสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ” CEO แบรนด์ Haas เล็งเห็นถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น และศักยภาพในการสร้างแบรนด์ของ คุณเบียร์-วรรณวิภา พงษ์ปั้น CEO แบรนด์ CHOANN มาโดยตลอด จึงเกิดการร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันและนำสินค้า CHOANN BRAND เข้าสู่ช่องทางจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ผ่านหน้าร้านของ Haas มากกว่า 6 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ Hass ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 6 สาขา ได้แก่ โกลด์ พัทยา, Outlet พัทยา, เซ็นทรัล โคราช, เดอะมอลล์ โคราช, โลตัส คำเที่ยง และ โลตัส พัทลุง เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสและเลือกซื้อสินค้า CHOANN BRAND ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายแบรนด์สู่ตลาดออฟไลน์และเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
ช่องทางการติดตามและสั่งซื้อ CHOANN BRAND
•TikTok : https://www.tiktok.com/@choann.official
•Facebook : https://www.facebook.com/ChoannBrand/
•Shopee : https://shopee.co.th/choann2225?is_from_login=true
•Thaimart : https://thaimart.com/sellers/6a14434d99dc1162e7e2c300?redirectPath=/search?query=choann