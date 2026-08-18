“Tia51” พร้อมเสิร์ฟความฟินแบบคูณสามในงาน “LOVEx3 หลักสูตร(รัก)ภาคบังคับ : 1st Homeroom”

Tia51 พร้อมรับเปิดเทอมใหม่ของโรงเรียนทัพฟ้าวิทยานุสรณ์ด้วยความสุขแบบจัดใหญ่ที่ไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่ฟินขั้นสุดกันแบบคูณสามนำโดย 2ผู้บริหาร พี่เก่งและ พี่ต้อม และ 8 นักแสดงนำอย่าง กฤษฎิ์-กฤษฎิ์ งามธนกิจจา,ภพ-ปองภพ สำราญชัยกร,เปา-พิชิตชัย ลิมปคุปตถาวร,ต้นกล้า สหรัถ ศิริธรรมขันติ,เอ็นเจ-ดีพร้อม สุนทรสิทธิโสภา,โชค-ดิถีโชค วงษ์บัณฑิตเจริญ,โฟล์ค-วชิรวิทย์ อุ้ยตยะกุล และพีค-วีรภัทร ยั่งยืนสกุลเดช ร่วมด้วยเหล่าพาร์ทเนอร์ จัดกิจกรรม “LOVEx3 หลักสูตร(รัก)ภาคบังคับ : 1st Homeroom” ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย สยามพารากอน
บรรยากาศภายในงานมีพี่ๆแฟนคลับมาร่วมให้กำลังกับเหล่านักเรียนใหม่ เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการกล่าวต้อนรับทุกคนจากพี่ประธานนักเรียน(เปา)ของโรงเรียนทัพฟ้าวิทยานุสณ์ และร่วมร้องเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนโดยมี 5 ผู้นำเชียร์อย่าง คอปเตอร์,พูห์,มิวนิค,ดีดี และแทด ต่อด้วยการเต้นแอโรบิคร่วมกันของเหล่านักแสดงทั้งหมดของเรื่อง และร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร ผู้กำกับ และเหล่านักแสดงนำทั้ง 8 คน ก่อนจะร่วมชมอีพีแรกพร้อมกัน ตลอดการร่วมรับชมอีพีแรกร่วมกันสามารถเรียกเสียงกรี๊ด และเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้อย่างต่อเนื่อง
ต่อด้วยโชว์สุดพิเศษจากเหล่านักแสดงนำร่วมด้วย 6 หนุ่มจาก Tia Music วง exurbs di wa (เอ็กซ์เซิร์บดิวะ) นำโดย โทบี้,ปลาเก๋า,ฟอร์ด,คอปเตอร์มิน,ซัน และแซน เปิดโชว์แรกของหนุ่มโชค-เพลงคำตอบ ซึ่งเป็นเพลงประกอบของซีรีส์เรื่องนี้ ต่อด้วยโชว์ที่2 ของกฤษฎิ์-เพลงแอบคิด เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ใช้ประกอบซีรีส์ที่มีเนื้อหาที่อธิบายถึงความรู้สึกของตัวละครฟิสิกส์ที่กฤษฎิ์ได้รับ และต่อมากับโชว์คู่สุดน่ารักจาก โฟล์ค พีค-เพลงชอบแกล้งไม่ได้แกล้งชอบ ที่ทำเอาแฟนภายในงานส่งเสียงกรี๊ดให้กับความน่ารักสดใสของทั้งคู่ โชว์คู่ที่ 2 ของกฤษฎิ์ ภพ-เพลงเลิกกั๊ก ที่มาเพิ่มระดับของความสนุกให้แฟนๆได้ฟินแบบต่อเนื่อง โชว์ของคู่ที่ 3 เปา ต้นกล้า-เพลงชอบเธอได้ป่าว เป็น 1 ในเพลงประกอบซีรีส์ของเรื่อง นอกจากนี้ที่โชว์นี้ยังเป็นโชว์ที่เรียกว่าเสียงกรี๊ดจากผู้ชม ที่ทำเอาคนโสดอยู่ไม่ไหวกันเลยทีเดียว โชว์ของคู่ที่4เอ็นเจ โชค-เพลงซมซาน เป็นเพลงที่สามารถนิยามของคู่นี้ได้ดี นอกจากนี้เอ็นเจยังโชว์ความสามารถในการเล่นกีต้าร์ งานนี้ยังแอบมีโมเมนต์ขี้อ้อนของเอ็นเจที่มีให้กับโชค ให้แฟนๆได้ฟินให้กับความหวานเกินร้อยของของคู่นี้ และปิดท้ายด้วยโชว์จากเหล่านักแสดงนำในเพลง Mutiply My Love ก่อนจะร่วมพูดคุยถึงความรู้สึกหลังได้รับชมอีพีแรกพร้อมกัน ปิดท้ายด้วยการทำเบเนฟิตร่วมกับแฟนๆ ที่เรียกได้ว่างานทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้กลับบ้านไปพร้อมความสุขแบบคูณสามแน่นอน!!
สามารถติดตามชมซีรีส์ LOVEx3 หลักสูตร(รัก)ภาคบังคับ ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา22.30น. ทางช่อง9 กด30 และ UNCUT VERSION เวลา22.30น. ทาง iQIYI และ www.iq.com ที่เดียวเท่านั้น