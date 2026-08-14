“NUUI” พลิกเกมอาหารเสริมสู่ Modern Wellness Lifestyle ปั้น “NUUI SHOT” เป็น New S-Curve

เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากการมองหาอาหารเสริมเมื่อมีปัญหา สู่การดูแลตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน “NUUI” เดินหน้าปรับแบรนด์ครั้งใหญ่ จากแบรนด์อาหารเสริมสู่ Modern Wellness Lifestyle Brand พร้อมเปิดตัวนวัตกรรม “NUUI SHOT” เครื่องดื่มช็อต 10 สูตร ที่ออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบ On-the-go ของคนรุ่นใหม่ ตั้งเป้าเป็น New S-Curve สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท
“ศิริพร ทองรุจิโรจน์” ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท NUUI World จำกัด เปิดเผยว่า โลกของ Wellness กำลังเปลี่ยนจากการดูแลตัวเองเมื่อมีปัญหา (Health Care) สู่การดูแลตัวเองในทุกๆ วัน (Self Care) โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มอง Wellness เป็นส่วนหนึ่งของ Lifestyle มากขึ้น
“วันนี้คนไม่ได้อยากหยุดใช้ชีวิตเพื่อหันมาดูแลตัวเอง เราจึงไม่ได้ต้องการให้ผู้บริโภคเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต แต่ต้องการทำให้การดูแลตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เขาอยากใช้”
จาก Product Centric สู่ Consumer Lifestyle Centric
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการปรับภาพลักษณ์ แต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดของ NUUI จาก Product Centric สู่ Consumer Lifestyle Centric จากการเริ่มต้นด้วยคำถามว่า “สินค้าช่วยอะไร” สู่การเข้าใจว่า “ผู้คนกำลังใช้ชีวิตแบบไหน และอยากมีชีวิตแบบไหน”
NUUI มุ่งเจาะกลุ่ม Gen MZ (Millennials & Gen Z) อายุ 22–35 ปี ภายใต้แนวคิด “Self-Love Is an Action” ที่มองว่าการรักตัวเองไม่ใช่เพียงความรู้สึก แต่คือการลงมือเลือกสิ่งดีๆ ให้ตัวเองในทุกวัน และเปลี่ยนการดูแลตัวเองให้กลายเป็น Daily Ritual ที่ทำได้ง่ายในทุกช่วงเวลาของชีวิต
“NUUI SHOT” นวัตกรรมที่ออกแบบจาก Lifestyle แนวคิดนี้นำไปสู่การพัฒนา “NUUI SHOT” ผลิตภัณฑ์ Shot Drink จำนวน 10 สูตร ที่ออกแบบจากความเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่มีชีวิตที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา และต้องการการดูแลตัวเองที่ไม่เพิ่มความยุ่งยาก NUUI SHOT จึงมาในรูปแบบ Tear & Drink — ฉีกแล้วดื่มได้ทันที ไม่ต้องชงและไม่ต้องดื่มน้ำตาม พร้อมเลือกใช้สารสกัดและวัตถุดิบคุณภาพจากผู้ผลิตระดับสากล หลายรายการมีรางวัลและข้อมูลวิจัยรองรับ และผลิตภายใต้มาตรฐานของโรงงานพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น
สร้าง Brand Experience ใหม่ เข้าถึงทุก Lifestyle
NUUI ยังปรับประสบการณ์แบรนด์ในทุกมิติ ตั้งแต่ Packaging Design ที่สดใส มีพลัง พร้อม Attitude Quote เช่น “Enjoy eating! Who cares?” ไปจนถึง Mascot “น้องหนุยหนุย” ที่ถ่ายทอดความสนุก ซน และมีชีวิตชีวาของแบรนด์ รวมถึงการสื่อสารผ่าน Online, Creator, KOL, KOC และกิจกรรม On-ground
ด้านช่องทางจำหน่าย ปัจจุบัน NUUI ครอบคลุม Modern Retail กว่า 70% ทั้ง 7-Eleven, CJ Express, Boots และ Watsonsพร้อมเร่งเติบโตผ่าน Shopee, TikTok และ Lazada รวมถึง Vending Machine ที่เริ่มนำร่องในย่านชิดลมและ CentralWorld และมีแผนขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ขณะเดียวกัน บริษัทเริ่มขยายตลาดไปยังยุโรป และได้รับความสนใจจากสิงคโปร์ จีน และเมียนมา
ปั้น NUUI SHOT สู่ New S-Curve
NUUI เชื่อว่า Shot Drink มีศักยภาพที่จะเป็น New S-Curve สำคัญของบริษัท จากรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับพฤติกรรม On-the-go และสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Moment และ Lifestyle ที่หลากหลาย พร้อมวางเป้าหมายระยะยาวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัท Wellness ชั้นนำและเติบโตไปสู่ระดับ Unicorn ในอนาคต
“เราไม่ต้องการรอให้ผู้บริโภคเดินมาหา NUUI แต่เราจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขา เพราะ Wellness ไม่ควรทำให้ชีวิตยุ่งยากขึ้น แต่ควรช่วยให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่ พร้อมดูแลตัวเองไปในเวลาเดียวกัน”