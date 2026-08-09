"พักมง…แต่ไม่พักใจ! “ฮันนี่ ณภัค” ลุยภารกิจเพื่อผู้หญิง หลังมีหลายเคสถูกทำร้ายหนักในครอบครัว!

จากนางงามสู่บทบาท กระบอกเสียงเพื่อสังคม สำหรับ “ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร” Mrs. Classic Universe 2024 นางเอกซีรีส์ธรรมะ และผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ล่าสุดขอพักงานประกวดเอาไว้ชั่วคราว แม้จะมีเวทีต่างประเทศติดต่อเข้ามาถึง 2-3 เวที เพราะเจ้าตัวตัดสินใจเลือกโฟกัสงานเพื่อสังคมเป็นหลัก
“อาจยังไม่ใช่เวลาของเรา”
ฮันนี่เผยว่า วันนี้อยากนำโอกาสและบทบาทที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม โดยเฉพาะประเด็น ความรุนแรงในครอบครัวและความปลอดภัยของผู้หญิง หลังช่วงที่ผ่านมาได้รับข้อมูลและเรื่องร้องเรียนจากผู้หญิงที่กำลังเผชิญปัญหาเข้ามา หลายเคส
ที่น่าห่วงคือ บางเคสมีการกล่าวถึงการถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักและเกิดความรุนแรงซ้ำภายในครอบครัว จนผู้ได้รับผลกระทบบางรายรู้สึกหวาดกลัวและไม่มั่นใจว่าตัวเองจะปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
เรื่องราวที่ได้รับฟังไม่ได้มีเพียงเหตุการณ์การทำร้ายร่างกาย แต่ยังเกี่ยวข้องกับความหวาดกลัว สภาพจิตใจ ความปลอดภัยของเด็กและคนในครอบครัว รวมถึงปัญหาที่ทำให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใคร ฮันนี่จึงขอใช้ช่วงเวลานี้ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางช่วยเหลือแต่ละกรณีอย่างรอบคอบ พร้อมประสานผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก
“วันนี้ฮันนี่อยากใช้โอกาสที่ตัวเองมี ส่งต่อเสียงของคนที่กำลังเดือดร้อน บางคนไม่มีพื้นที่ ไม่มีพลัง และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นขอความช่วยเหลือจากตรงไหน ถ้าเราสามารถเป็นอีกหนึ่งเสียง หรือช่วยให้ใครสักคนปลอดภัยขึ้นได้ นั่นคือสิ่งที่มีความหมายมาก”
แม้จะมีเวทีต่างประเทศติดต่อเข้ามา แต่ฮันนี่เลือกพักเรื่องมงเอาไว้ก่อน เพราะเชื่อว่าการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตของคนหนึ่งคน ก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกัน