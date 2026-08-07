​“การรักษามาตรฐานคือคุณค่าที่แท้จริง” พญ.เมธินี ไหมแพง สะท้อนความสำเร็จโรงพยาบาลกรุงเทพ บนเวทีระดับสากล

โรงพยาบาลกรุงเทพได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026 โดย Newsweek และ Statista การได้รับการยอมรับในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสำเร็จเพียงช่วงเวลาหนึ่ง หากเป็นผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งการแพทย์เฉพาะทาง นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร และการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นแนวทางที่โรงพยาบาลยึดมั่นมาโดยตลอด
การจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลกรุงเทพในสาขา Neurology, Cardiology และ Orthopedics ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับเอเชียแปซิฟิก
สำหรับ พญ.เมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 โรงพยาบาลกรุงเทพ การได้รับการยอมรับครั้งนี้มีความหมายมากกว่ารางวัล หากแต่สะท้อนถึงสิ่งที่องค์กรยึดมั่นมาตลอด คือการรักษามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
“การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แต่สำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพ คุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้รับการยอมรับเพียงครั้งเดียว หากแต่อยู่ที่การสามารถรักษามาตรฐานนั้นไว้ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเหนือกว่าการจัดอันดับหรือรางวัลใด ๆ คือความไว้วางใจจากผู้ป่วยและครอบครัว ที่เลือกให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต”
แนวคิดดังกล่าวสะท้อนผ่านการดำเนินงานของโรงพยาบาลกรุงเทพตลอดช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพในทุกมิติ ทั้งคุณภาพการรักษา นวัตกรรมทางการแพทย์ การเข้าถึงบริการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพได้สร้างความก้าวหน้าในหลายมิติ ทั้งการก้าวสู่ Medical Robot Hub ระดับ Asia Pacific ด้วยจำนวนผู้รับบริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์มากกว่า 1,600 ราย การที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital ได้รับการรับรอง ICHOM Level 2 ด้านมะเร็งเต้านมเป็นแห่งแรกของโลก ซึ่งสะท้อนมาตรฐานการดูแลรักษาที่มุ่งวัดผลลัพธ์จากมุมมองของผู้ป่วย ไม่เพียงให้ความสำคัญกับความสำเร็จทางการรักษา แต่ยังครอบคลุมถึงคุณภาพชีวิตและการกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพหลังการรักษา การขยายบริการผ่าน Digital Healthcare การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิต (CPR Training) แก่ประชาชน การเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 รวมถึงการดูแลสุขภาวะของบุคลากรภายใต้แนวคิด People Behind the Care
ทุกความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นตลอดช่วงครึ่งปีแรก ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือการยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพราะในโลกที่การแพทย์มีความซับซ้อนมากขึ้น การดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางไม่ได้เกิดจากความเชี่ยวชาญของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เกิดจากการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ เพื่อสร้างผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดในทุกช่วงของการดูแล
ภายใต้แนวคิด “Global Recognition Begins with Local Commitment.” โรงพยาบาลกรุงเทพ ยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการรักษาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเชื่อว่าการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไม่ได้เกิดจากความสำเร็จเพียงครั้งเดียว แต่เกิดจากความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผู้ป่วยในทุกวัน