LISH เปิดตัว “LISH Hair Anti-Aging Light Serum” ชูนวัตกรรมดูแลเส้นผม 3-in-1 ตอบโจทย์ปัญหาผมร่วง ผมหงอก และหนังศีรษะมันในขวดเดียว

LISH แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ จัดงานเปิดตัว LISH Hair Anti-Aging Light Serum เซรั่มบำรุงผมสูตรใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "LIGHT UP YOUR HAIR" ชูนวัตกรรม 3-in-1 Technology Anti-Aging ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลปัญหาผมร่วง ผมหงอก และหนังศีรษะมันอย่างครบวงจรในขวดเดียว โดดเด่นด้วยเนื้อเซรั่มสูตรใหม่ที่บางเบา ซึมง่าย และปราศจากแอลกอฮอล์ ได้รับการพัฒนาสูตรโดย คุณเฟิร์น–นัฏฐาพร อนุวงศ์ CEO แบรนด์ LISH นักกำหนดอาหารและเจ้าของเพจ "ฉลาดกิน" โดยคำนึงถึงโครงสร้างเส้นผม สภาพอากาศ และไลฟ์สไตล์ของคนไทยเป็นสำคัญ ภายในงานมีสื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง
บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยช่วง Expert Talk : เข้าใจปัญหาเส้นผมจากต้นตอ โดยได้รับเกียรติจาก คุณบิ๊นท์–สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ เภสัชกรและ Miss International 2019 ร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพเส้นผมทั้งอายุความเครียด ฮอร์โมน มลภาวะ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต พร้อมแนะนำแนวทางการดูแลหนังศีรษะอย่างเหมาะสมเพื่อเสริมพื้นฐานของเส้นผมให้แข็งแรงตั้งแต่รากผม
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือการเปิดตัว LISH Hair Anti-Aging Light Serum โดย คุณเฟิร์น–นัฏฐาพร อนุวงศ์ ซึ่งเปิดเผยว่า “จุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากประสบการณ์ตรงในการเผชิญปัญหาผมร่วงหลังคลอด จึงต้องการพัฒนาเซรั่มบำรุงผมที่ให้ความสำคัญทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และเหมาะกับสภาพเส้นผมรวมถึงสภาพอากาศของคนไทย”
โดยผลิตภัณฑ์สูตรใหม่มาพร้อมแนวคิด 3-in-1 Technology Anti-Aging Light Serum ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลปัญหาหลักของเส้นผมและหนังศีรษะ ได้แก่ ผมร่วง ผมหงอก และหนังศีรษะมัน พร้อมช่วยบำรุงรากผมและเสริมให้เส้นผมดูแข็งแรงขึ้นเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในจุดเด่นของสูตรใหม่ คือการพัฒนาเป็น Anti-Aging Light Serum ที่มีเนื้อสัมผัสบางเบา ซึมง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ ปราศจากแอลกอฮอล์ พร้อมกลิ่นหอมสดชื่น เหมาะสำหรับการใช้เป็นประจำทุกวัน โดยยังคงสารสกัดสำคัญไว้เช่นเดิม อาทิ Darkenyl™, AnaGain™, Apple Stem Cell, Microalgae Prebiotic, Vitamin B5 และ Vitamin E ซึ่งได้รับการคัดสรรเพื่อช่วยดูแลสุขภาพหนังศีรษะและเส้นผมอย่างครบถ้วน
ภายในงานยังมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัด Darkenyl™ (ดาร์กเคอนิล) จากต้นสนที่ได้รับการพัฒนาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในส่วนผสมสำคัญของผลิตภัณฑ์ โดยอ้างอิงข้อมูลการทดสอบของผู้พัฒนาวัตถุดิบที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการช่วยส่งเสริมกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินในเส้นผม
**ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผม หนังศีรษะ และการใช้อย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจภายในงาน คือ บริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพหนังศีรษะและเส้นผมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านเครื่องวิเคราะห์เส้นผมและหนังศีรษะ ที่ช่วยประเมินสภาพหนังศีรษะ ความแข็งแรงของรากผม ความหนาแน่นของเส้นผม ตลอดจนปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลเส้นผมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ LISH ที่มุ่งเน้นการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะอย่างตรงจุด ตั้งแต่ต้นตอของปัญหา ไม่ใช่เพียงการดูแลที่ปลายเหตุ
การเปิดตัว LISH Hair Anti-Aging Light Serum ในครั้งนี้ สะท้อนแนวทางของแบรนด์ LISH ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านโภชนาการ นวัตกรรม และการคัดสรรสารสกัดคุณภาพ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะในระยะยาว
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ LISH Hair ของแท้ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการ www.lishthailand.com, Line Official Account และร้านค้า Official ของแบรนด์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ โทร: 02-026-3581