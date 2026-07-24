สนามมวยเวทีลุมพินี กองทัพบก อัญเชิญ “พระแก้วมรกตหยกแท้ - องค์พระอินทร์” ประดิษฐาน ณ เวทีมวยแห่งเกียรติยศของชาติ

สนามมวยเวทีลุมพินี กองทัพบก จัดพิธีอัญเชิญ พระแก้วมรกตจำลอง แกะสลักจากหยกแท้หนาตัก 5 นิ้ว พร้อมด้วย องค์พระอินทร์ประดิษฐานภายในสนามมวย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ บุคลากร นักกีฬา และประชาชนผู้มาเยือน ตลอดจนรวมสืบสานคุณค่าพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย
พิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกพงษ์ชาติ กัมพลานุวงศ์ นายสนามมวยเวทีลุมพินี กองทัพบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณครองขวัญ เลิศจารุอนันต์ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ลุมแม็กซ์จำกัด (LUMMAX), ดร.หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร ประธานกรรมการที่ปรึกษา และ หม่อมหลวงปิยะจันทร์ ประวิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพอัญเชิญองค์พระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ภายในพิธี ไดรับความเมตตาจากพระสงฆ์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ นำโดย พระธรรมวชิรญาณโสภณ (ม.ล.คิวปิด ปิยโรจโน ป.ธ.๖) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พร้อมด้วย
พระเทพวชิราภินันท์ (หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) และคณะสงฆ์ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และอธิษฐานจิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สนามมวยเวทีลุมพินีกองทัพบก และผู้ร่วมพิธีทุกคน สำหรับพระแก้วมรกตหยกแท้ ที่อัญเชิญมาประดิษฐานในครั้งนี้ เป็นพระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นในวาระมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2533 และผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
โดยมีพระเถรานุเถระและพระเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศร่วมอธิษฐานจิต ขณะที่ องค์พระอินทร์ ซึ่งประดิษฐานเคียงคู่กับพระแก้วมรกตนั้น ตามคติความเชื่อของไทยถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มครอง ความกล้าหาญ และความยุติธรรม
คุณครองขวัญ เลิศจารุอนันต์ กล่าวว่า การร่วมเป็นเจ้าภาพอัญเชิญพระแก้วมรกตหยกแท้และองค์พระอินทร์ในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย และร่วมส่งเสริมสนามมวยเวทีลุมพินีกองทัพบก ให้เป็นทั้งศูนย์กลางของศิลปะแม่ไม้มวยไทยและสถานที่อันเปี่ยมด้วยความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และแฟนมวยจากทั่วโลก