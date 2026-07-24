เพิร์ธ-แซนต้า พา GMMTV เช็คอินพารากอนฮอล์ล ลุกเต้นยกฟลอร์ ฝ่าทุกบทพิสูจน์ การเป็นศิลปินตัวจริง

ดันบาร์ความสนุกไว้สูงสุดๆ สมกับเป็นมาตรฐานของ “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้น
นำของเมืองไทย สำหรับงานคอนเสิร์ต “PERTH SANTA DEVIL'S KISS CONCERT” ของ 2 หนุ่มคู่หูเคมีปีศาจ “เพิร์ธธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร” และ “แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์” ศิลปินสุดฮอตที่เปลี่ยนพารากอนฮอลล์ ให้กลายเป็นงานปาร์ตี้สุดมันส์ของเหล่าเดวิล พร้อมขนแขกรับเชิญสุดพิเศษมาเติมเต็มความสนุกตลอดทั้ง 2 วัน “เป๊ก วง ZEAL(เป๊ก ปราชญ์ พงษ์ไชย), ไมค์ พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, เต๋า สมชาย เข็มกลัด, ไมยราพ Maiyarap(แชมป์ นครินทร์ จรูญวิทยา), ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร, จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, ฟอสจิรัชพงศ์ ศรีแสง, อู๋ ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์ และ ลูค ภีมสรรค์ โสตางกูร” งานนี้ “เพิร์ธ-แซนต้า” ไฮป์แฟนๆ ให้ลุกขึ้นมากระโดดและอินไปกับการแสดงทุกโชว์ตลอดเกือบ5 ชั่วโมง ทั้ง 2 วัน 2 รอบการแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม ณ พารากอน ฮอลล์ ที่ผ่านมา ตอกย้ำเคมีปีศาจ พร้อมบทพิสูจน์เส้นทางการเป็นศิลปินและนักเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริง จนแฟนๆ ต่างยกให้คอนเสิร์ต “PERTH SANTA DEVIL'S KISS CONCERT” เป็น “Best Performance of TheYear” ของ “เพิร์ธ-แซนต้า” ที่สร้างปรากฎการณ์บนโซเชียลร้อนระอุ ส่งผลให้แฮชแท็ก #PerthSantaConcertD1 และ#PerthSantaConcertD2 ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” Worldwide, Thailand รวมถึงอีกหลายพื้นที่ที่สร้างสถิติทำให้รับรู้ว่าแฟนๆ ทั่วโลกรักทั้งคู่มากขนาดไหน และอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก เรียกว่าเป็น 2 วันที่สนุกสุดมันส์ทำฮอลล์สะเทือน รวมไปถึงที่รับชมแบบ Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” เช่นเดียวกัน
ค่ำคืนของเหล่าปาร์ตี้เริ่มต้นขึ้นด้วยการเปิดตัวเดวิลสุดฮอต “เพิร์ธ-แซนต้า”บนบัลลังก์
อย่างยิ่งใหญ่ ที่มาพร้อมความร้อนแรงตั้งแต่เริ่มกับเพลง “แรงโน้มถ่วง, เรือเล็กควรออกจากฝั่ง, คืนนี้อยากได้กี่ครั้ง” และ “I Wanna Love You” จากนั้นต้อนรับเหล่าเดวิลทั้งหลายเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการ ก่อนจะเข้าสู่พาร์ท “Devil’s Run” ที่ฮอตจนไฟลุกกับ “Fire” และเพลงฮิตอย่าง “Bang Bang Bang” ที่ “เพิร์ธ-แซนต้า” เต้นกันยับเรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์
จากนั้น “เพิร์ธ-แซนต้า” พาทุกคนไปสำรวจดินแดนต่างๆ ที่ซ่อนตัวตนของทั้งคู่เอาไว้
เริ่มต้นที่พาร์ท “The Deserts” ที่ขนเพลงร็อคอกหักมาถ่ายทอดแบบเข้าถึงอารมณ์กับเพลง “คนที่ฆ่าฉัน” และ “อมพระมาพูด” ก่อนจะไฮป์จนแฟนๆ พากันลุกขึ้นมากระโดด และร้องตามไปพร้อมกับเพลง “นักเลงเก่า” และไม่รอช้ามันส์ต่อเนื่องกับเหล่าแขกรับเชิญตัวจี๊ด “อู๋-ลูค”ในวันเสาร์ และ “ออฟ-จูเนียร์-ฟอส” ในวันอาทิตย์ กับ Medley สุดกวน “กลัวที่ไหน, Slow Motion, ทะลึ่ง” และปิดท้ายพาร์ทนี้ไปด้วยเพลง “คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ”
และไปกันต่อพาร์ท “The Mountains”เปิดตัวด้วย “เพิร์ธ” กับเสียงประสานกับวง
ออเคสตร้าอย่างเข้ากันในเพลงความหมายดี“เชื้อไฟ” จากนั้นลุกมาปลุกความเป็นไอดอลตัวท๊อปของ “แซนต้า” ที่ส่งทุกอารมณ์ผ่านการเต้นคอนเทมโพรารี และแดนซ์สมมงบอยแบนด์ในเพลง “Rainism” และไปเบียวให้สุดในลุคเจ้าพ่อมาเฟียของทั้งคู่กับเพลง “Shang Hai Tan”ก่อนจะยกเวทีให้กับ “เพิร์ธ” อีกครั้ง พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้ง 2 วัน เริ่มที่ “เป๊ก ZEAL”กับเพลง “หมดชีวิตฉันให้เธอ, หยุดรักยังไง, สองรัก” ในวันเสาร์ และ “เต๋า สมชาย” กับ 3 เพลงฮิตแห่งยุค “บอดี้การ์ด, หลงทาง, คนเก่ง”ในวันอาทิตย์ และไปรู้จักตัวตนทั้งการร้อง เต้น เล่นดนตรี ผ่านพาร์ท “The Ocean” เริ่มที่ “แซนต้า” ที่โชว์สกิลด้านดนตรีบรรเลงเปียโนในเพลง “Miss Call” ตามด้วย “Old Town Road” และ “Love Scene” ส่วน “เพิร์ธ” ที่สะกดคนด้วยเสียงทรงพลังในเพลง “Creep”ตามด้วย “ทนได้ทุกที” และ “ด้านชา” ก่อนจะไปหวานสุดๆ ในเพลง “หากันจนเจอ” พร้อมพยานรักเต็มฮอลล์
และถึงคิวของ “แซนต้า” กับแขกรับเชิญคนพิเศษกับซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจแฟนๆ “ไมค์ พิ
รัชต์” กับ 2 เพลงฮิต “ยิ่งรักยิ่งเจ็บ” และ “ที่ปรึกษา” ในวันเสาร์ ส่วนวันอาทิตย์กับร็อคเกอร์ไอคอนิคแห่งยุค “ไมยราพ Maiyarap” ในเพลง “เก็บไว้ในใจไม่พอ, ปากดี, แฟนใหม่หน้าคุ้น” และ “Rain Zone” ก่อนจะถึงเวลาสาดความบันเทิงให้กับเมืองที่ไร้เสียงในพาร์ท “The Silent Cities” งานนี้ “เพิร์ธ” ตอกย้ำความเป็นหนุ่มร็อคพราวเสน่ห์ ที่มาพร้อมกับเพลงร็อค 2 ยุค 2 อารมณ์ “นางแมว” และ “CRY(ร้ายร้าย)” ในขณะที่ “แซนต้า” ที่ขนความสามารถรอบด้านโชว์การแสดงโขนสุดประทับใจ ในเพลง “I’m sorry สีดา” และ “ความรัก”จากนั้นทั้งคู่มาเติมสีสันไปกับ Medley หลากอารมณ์ 6 เพลงรวด “เจ้าช่อมาลี, ลน, แฟนจ๋า, โอ๊ะ โอ้ย, หมวยนี่ค่ะ และ “มะลึกกึกกึ๋ย”พร้อมลูกชายตัวแสบ “DOMIIA” (โดเมียร์) ที่ขึ้นมาสร้างความสุขให้กับเหล่าอุนย่าอุนยายจากนั้นเปลี่ยนโหมดเป็นหนุ่มฮิปฮอปในเพลง “Okey Donkey” และปิดท้ายพาร์ทนี้ไปพร้อมกับเพลง “วัดใจ” ที่สุดมันส์และยิ่งใหญ่ ด้วยการติดปีกเดวิลพุ่งทะยานไปหาแฟนๆ อย่างใกล้ชิด
ส่งท้ายแต่ไม่ท้ายสุดไปกับ พาร์ท “The Last Kiss” กับการเดินทางของ “เพิร์ธ-แซนต้า”
ผ่าน 3 ตัวละคร กับ 3 บทเพลง “คนไม่เอาถ่าน, พูดไม่ค่อยเก่ง” และ “อยากให้เธอได้ยินเสียงหัวใจ” งานนี้ “เพิร์ธ” และ “แซนต้า” ไม่ลืมที่จะขอบคุณกันและกัน ที่เข้ามาเติมเต็มความสุขและจับมือลุยไปด้วยกันในทุกๆ เรื่อง พร้อมเผยความรู้สึก “ขอบคุณแฟนๆ ที่คอยซัพพอร์ต และส่งความรักมาให้พวกผม ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มี “เพิร์ธ-แซนต้า” ในวันนี้ รวมถึง “GMMTV” ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้โอกาสรวมทั้งเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับพวกผม 2 คนเสมอครับ” และขอบคุณทุกคนอีกครั้งผ่านเพลงที่เต็มไปด้วยความหมาย “แค่เธอเท่านั้น” ก่อนจะปิดฉาก “PERTH SANTA DEVIL'S KISS CONCERT” ไปพร้อมกับความสนุกที่คาดไม่ถึงกับพาร์ท “Celebrate Devil’s Party” ที่เปลี่ยนพารากอนฮอลล์ให้กลายเป็นปาร์ตี้สุดมันส์ไปกับเพลย์ลิสต์พิเศษที่คัดสรรมาเพื่อเหล่าเดวิลของ “เพิร์ธ-แซนต้า” ทั้ง “ยักไหล่, สวรรค์ชั้น 7, ประมาณนี้, ฝากเลี้ยง” และ “อย่างน้อย”ส่งแฟนๆ กลับบ้านไปพร้อมกับความประทับใจและความสนุกจนลืมไม่ลง แถมด้วยเซอร์ไพร์สแบบสุดๆ กับการเปิด Pilot ซีรีส์ “Heartboundสุดทางหัวใจ” ในรอบวันอาทิตย์ที่ทำแฟนๆ กรี๊ดสลบเลยทีเดียว
สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังงาน “PERTH SANTA DEVIL'S KISS CONCERT” ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 10:00 น. (GMT+7) – 7 สิงหาคม 2569 เวลา 23:59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 330 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชมและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV