ยิ้มรับกระแส “มินลี-ธนากร" พร้อมขอบคุณแฟนซีรีส์ซัพพอร์ต ยกให้ซีรีส์ “PAYBACK The Series” เป็นมาสเตอร์พีซของชีวิต

เข้มข้นจนเข้าสู่โค้งสุดท้าย สำหรับซีรีส์วายฟอร์มยักษ์ที่ดัดแปลงจากเว็บตูนเกาหลีเรื่องดัง “PAYBACK The Series” ที่ตอนนี้ออกอากาศเข้าจุดไคลแม็กซ์ของเรื่อง พร้อมรับฟีดแบ็กคำชมล้นหลามจากแฟน ๆ ไปนอนกอด จนขึ้นแท่นซีรีส์งานดี ทั้งทีมนักแสดงฝีมือเยี่ยม โปรดักชันจัดเต็ม และการเล่าเรื่องที่ตีแผ่เบื้องหลังวงการบันเทิงได้อย่างแซ่บ แสบทรวง แต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือฝีไม้ลายมือด้านการแสดงที่มีมิติ ทำถึงสุด ๆ ของ ‘ซัน’ รับบทโดย มินลี - ธนากร วิชานุเคราะห์ ที่ไต่ระดับเกมแก้แค้นมาจนใกล้ถึงบทสรุปสุดท้าย บอกเลยว่า มินลี เอาอยู่กับบทบาท ถ่ายทอดทั้งอินเนอร์ สายตา และอารมณ์ออกมาสู่ผู้ชมได้ครบทุกอรรถรส ยิ่งเวลาเข้าฉากกับ เจย์ หรือ ท็อปแท็ป - จารุกิต แฟน ๆ หัวใจจะวายไปกับมวลความฟินที่บอกได้คำเดียว…ฮ็อป
โดยหนุ่ม มินลี-ธนากร ได้เผยถึงความรู้สึกในการมารับบทบาท “ซัน” และฟีดแบ็กซีรีส์ PAYBACK ว่า มินดีใจและภูมิใจมากครับ กระแสตอบรับดีมาก แฟน ๆ ชอบกันมากทั้งในไทยและต่างประเทศ สำหรับในไทยเองก็เริ่มมีคนรู้จักและติดตามซีรีส์มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนในต่างประเทศฟีดแบ็กดีมากเลยครับ โดยเฉพาะฟีดแบ็กที่ชื่นชมว่าทีมงานช่วยกันทำซีรีส์ขึ้นมาได้เหมือนถอดแบบมาจากเว็บตูน เพราะว่าพวกเราเคารพต้นฉบับกันมาก ๆ ทั้งทีมนักแสดงและทีมเบื้องหลังตั้งใจกันมากครับ ผมดีใจมาก ๆ ครับที่ได้รับผลตอบรับที่ดีแบบนี้ รู้สึกภูมิใจแทนทีมงานทุกคนจริงๆ ครับ ซีรีส์เรื่องนี้มินเตรียมตัวหลายอย่างเลย เพราะซันเริ่มเรื่องเป็นคนทวงหนี้นอกระบบมาก่อน คาแรกเตอร์เลยต้องมีทักษะควงมีด ซึ่งผมต้องไปดูคลิปเพื่อฝึกเองที่บ้าน มีไปเข้าคลาสเรียนมวย เพราะมีฉากแอ็กชันที่เราต้องทำท่าทางเตะต่อยออกมาให้ถูกต้องและสวยงาม รวมถึงการเข้าคลาสแอ็กติ้งและเวิร์กช็อปตัวละครทำให้เข้าใจแบ็กกราวด์ตัวละครซันเพิ่มขึ้น ถ้ามองย้อนไปตอนแรก ซันจะเป็นคนที่เฮี้ยว ๆ หน่อย แต่พอได้รับผลกรรม เขาก็กลายเป็นคนนิ่งเงียบ ปิดกั้นตัวเองและไม่ยอมให้ตัวเองรู้สึกอะไร กลายเป็นคนที่ฝืนตัวเองไม่ให้แสดงความรู้สึกใด ๆ ออกมา แต่พอเรื่องราวดำเนินมาถึงกลาง ๆ เรื่องกำแพงในใจของซันก็ค่อย ๆ เปิดขึ้นพร้อม ๆ กับเปิดใจให้กับ เจย์ ด้วยครับ
ในด้านการร่วมงานกับ ท็อปแท็ป-จารุกิต ท็อปเป็นคนน่ารักมากครับ เขาเป็นคนที่เอาใจใส่และใส่ใจรายละเอียดมาก เช่น วันไหนที่เขาไม่มีคิวถ่าย เขาก็ยังมาที่กองเพื่อมานั่งดูหน้างาน มาศึกษาการทำงานของพี่ ๆ รุ่นใหญ่ และมาคอยให้กำลังใจผม เวลาต้องเข้าซีนด้วยกัน เราจะมานั่งพูดคุยและทำการบ้านร่วมกันก่อนเสมอว่าซีนนี้จะเริ่มและจบอย่างไร โดยมีพี่ ๆ ทีมงานและพี่วู้ดดี้ (ผู้กำกับ) คอยให้คำแนะนำ ทำให้ทุกอย่างออกมาลงตัว สำหรับผมสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกันกับเขาคือ "ความเชื่อใจ" ครับ เมื่อเราสองคนเชื่อใจซึ่งกันและกัน ซีนทุกซีนมันเลยไหลลื่นไม่มีอะไรติดขัด และเราก็ตั้งใจทำทุกฉากให้ออกมาดีที่สุดเพื่อแฟน ๆ สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนรอติดตามชมผลงานซีรีส์เรื่องนี้ ที่หลังจากนี้เหตุการณ์จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ ครับ มีเรื่องราวที่ทุกคนคาดไม่ถึง รวมถึงฉากบู๊และฉากอารมณ์ต่าง ๆ ซึ่งรับรองว่าพวกเราใส่เต็มแน่นอน 100% อยากให้ทุกคนติดตามจริง ๆ ครับว่าความสัมพันธ์ของเจย์กับซันจะเป็นอย่างไร จะ Happy Ending ไหม แล้วซันจะแก้แค้นซันนี่ได้สำเร็จหรือเปล่า บทสรุปซันนี่จะโดนกรรมตามสนองอย่างไร อยากให้ทุกคนมาร่วมลุ้นบทสรุปของ Payback The Series ไปด้วยกันนะครับ รอติดตามกันด้วยนะครับ ทุกวันเสาร์ เวลา 22:30 น.ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์แอป oneD และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น นอกจากนี้สามารถรับชมที่ญี่ปุ่น ทาง Rakuten TV เกาหลีใต้ ทาง Heavenly และพื้นที่ไต้หวัน ทาง LINE TV นะครับ
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