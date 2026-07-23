“ท็อปแท็ป-มินลี” สุดใจฟู แฟนคลับแน่นในงาน Payback Fan Gathering พร้อมชวนลุ้นใครคือตัวจริงวงการบันเทิงใน Final.EP

ตื้นตัน! เป็นอย่างมากสำหรับสองนักแสดงหนุ่มมาแรงอย่าง ท็อปแท็ป-จารุกิต และ มินลี-ธนากร จากซีรีส์แนวดราม่าเข้มข้นที่ดัดแปลงจากเว็บตูนเกาหลีเรื่องดัง “PAYBACK The Series” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัว "ซัน" และ "เจย์" ตีแผ่ด้านมืดของวงการบันเทิงอย่างร้อนแรง บอกเลยว่าเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเดินเกมแก้แค้นอย่างทำถึง จนสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกมาแล้วสด ๆ ร้อน ๆ ในงาน Payback Fan Gathering ที่เหล่าแฟน ๆ ต่างมาให้กำลังใจสองนักแสดงหนุ่มจนพื้นที่ถูกอ้อมล้อมไปด้วยแฟนคลับและแฟนซีรีส์มากกว่า 500 คน แน่นพื้นที่ Atrium 2 ชั้น G - Siam Center ที่ทั้งสองหนุ่มร่วมสนุกกับแฟนซีรีส์แบบใกล้ชิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
งานนี้ทั้งท็อปแท็ปและมินลีต่างขนความน่ารักและความสดใสใจละลายมาให้แฟนซีรีส์ทุกคนรวมถึงเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่ทำเอาแฟน ๆ กรี๊ดสนั่น ออกอาการฮ็อบกับซีนหวานกันท้วนหน้า เมื่อท็อปแท็ปจุ๊บแก้มมินลีเพื่อเป็นของขวัญขอบคุณแฟน ๆ ที่ร่วมกันปั่นเทรนด์ตลอดทั้งคืน จน #PaybackEP8 พุ่งขึ้นสู่อันดับ 3 เทรนด์ X ประเทศไทย จนจุ๊บนี้กลายเป็นโมเมนต์สุดฟินที่ถูกแชร์ต่ออย่างล้นหลาม และอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการปรากฏตัวของพี่มาสคอสกระต่าย “พิงค์บันนี่” หนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของซีรีส์ ที่ออกมาเรียกเสียงกรี๊ดจากทุกคนไปด้วยเช่นกัน และไม่ต้องรอกันนานกับอีกหนึ่งกิจกรรมสุดฟิน PAYBACK The Series Final EP ที่จะชวนแฟน ๆ มาร่วมส่งทุกตัวละครกลับสู่เว็บตูนเกาหลีเรื่องดัง พร้อมพบกับทีมนักแสดงแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำโดย ท็อปแท็ป – มินลี – โชกุน ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 ณ SF World Cinema, CentralWorld (โรงภาพยนตร์ 15) ซึ่งหลังเปิดจำหน่ายบัตรได้ไม่นานก็ SOLD OUT ครบทุกที่นั่ง
สามารถติดตามชมการปิดเกมการแก้แค้นสุดเข้มข้นใน “PAYBACK The Series ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 22:30 น.ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์แอป oneD และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น นอกจากนี้สามารถรับชมที่ญี่ปุ่น ทาง Rakuten TV เกาหลีใต้ ทาง Heavenly และพื้นที่ไต้หวัน ทาง LINE TV เท่านั้น!
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