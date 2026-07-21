บูส PASSION ทะลุกราฟ! เอส ส่ง "เจฟ ซาเตอร์" แท็กทีม "มีน นิชคุณ" นำทีมคนรุ่นใหม่ปลุกพลังความซ่าเต็มสนาม FINAL MATCH ศึก "est COLA 3x3 Basketball U-League 2026" ลีกบาสสุด AWESOME

เมื่อ PASSION มาจอยกับพลังความซ่าแบบ INFINITE ดีกรีความสนุกจึงพุ่งทะลุกราฟ! เอส ตอกย้ำการเป็นแบรนด์น้ำอัดลมอันดับหนึ่งในใจ Gen Z เปิดสนาม “est AWESOME PLAYGROUND” คอมมูนิตี้ของคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมปล่อยความ AWESOME แบบ INFINITE ผ่านกิจกรรมกีฬา ดนตรี แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ โดยครั้งนี้ จับมือ สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จัด"est COLA 3x3 Basketball U-League 2026" ลีกการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ซึ่งเดินทางมาถึงแมตช์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์ที่จะได้รับโอกาสบินไปสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติโดยไฮไลต์ของการแข่งขันแมตช์ตัดเชือกคือการดวลกันอย่างเข้มข้นของ 4ทีมสุดท้ายที่ต่างงัดทั้งฝีมือ กลยุทธ์ จัดเต็มเกมรุกและเกมรับ ประชันกันแบบไม่มีใครยอมใคร ทุกแต้มเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ทุก ช็อตเรียกเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ได้ตลอดเกม ก่อนจะได้ทีมแชมป์ประเภทชายและหญิงที่คว้าชัยไปอย่างสม ศักดิ์ศรี โดยการแข่งขันจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา
หลังจากนั้นจึงเป็นช่วงงานฉลองแชมป์และพิธีมอบรางวัล นำโดย 2 พรีเซนเตอร์เอสฮอตทะลุกราฟ เจฟ ซาเตอร์ และ มีน นิชคุณ มาร่วมส่งต่อ PASSION สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่านักกีฬารุ่นใหม่และแฟน ๆ เจนซ่าเสิร์ฟโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดงาน ร่วมด้วยศิลปิน Gen Z ทั้ง แจ๊คกี้ จักริน, แอสตัน - รติภัทร, มาร์ค ณฐริศร์, VVV (Triple V), 9214 KIDS และศิลปินจาก Talent Management โดยมี ก๊อตจิ ทัชชกร, คิว ธิติพันธ์ และ สไปร์ท นวบุษกร นักพากย์บาสเกตบอลชื่อดัง มอบความสนุกให้กับเหล่ากองเชียร์และเหล่านักกีฬา ท่ามกลางบรรยากาศสุด AWESOME คงคอนเซปต์ซ่าสดชื่นสมมงเอส
เจฟ ซาเตอร์ เผยความรู้สึกว่า "ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ลงแข่งขัน โดยเฉพาะทีมแชมป์นะครับ และขอชื่นชมทุกคนที่ทุ่มเทมาตลอดการแข่งขัน เพราะทุกคนแสดงให้เห็นถึง PASSION และสปิริตของนักกีฬาได้อย่างยอดเยี่ยม วันนี้สนุกมากครับ ได้เห็นทุกคนมาเชียร์กันแน่นสนาม ทั้งแฟนบาสและแฟนเอส บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังจริง ๆ ผมรู้สึกว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหาทีมแชมป์ แต่ est AWESOME PLAYGROUND เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ขอบคุณทุกคนที่มาสร้างความ AWESOME ไปด้วยกันครับ"
ด้าน มีน นิชคุณ เผยความรู้สึกว่า “ขอแสดงความยินดีกับทีมแชมป์ รวมถึงทุกทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในแคมเปญ “est COLA 3x3 Basketball U-League” ครั้งนี้ด้วยครับ ทุกทีมผ่านการทุ่มเทฝึกซ้อมกันมาอย่างหนัก เชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้ แม้บางทีมพลาดถ้วยรางวัล แต่สิ่งที่ทุกทีมจะได้กลับไปคือประสบการณ์และการพัฒนาทักษะการเล่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งในแมตช์ต่อ ๆ ไป และต้องขอขอบคุณเอสที่เปิดโอกาสให้ผมได้เป็นพรีเซนเตอร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดัน PASSION ด้านการกีฬาให้กับน้อง ๆ Gen Z ครับ”
อีกหนึ่งไฮไลต์ทัชใจแฟนเอส คือการได้เอนจอยกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่าศิลปินสุดฮอตที่ขนความมันมาเสิร์ฟแบบไม่มีพัก เปิดเวทีด้วย 3 หนุ่ม จูเนียร์, จีวัท และเจนัส บอยกรุ๊ป T-POP น้องใหม่มาแรง VVV (Triple V) ที่ปลุกอารมณ์คนดูด้วยเพลง "เจ้าชายของแก" ก่อนต่อความฮอตกับโชว์แบทเทิลสุดพลังระหว่าง VVV และศิลปินจาก TM Management ในเพลง "We Will Rock You" จากนั้นเข้าสู่อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานกับ Battlefield Star Match การแข่งขันบาส 3x3 แมตช์พิเศษ ที่รวมศิลปิน นักแสดง และพรีเซนเตอร์ มาปล่อยของบนสนาม โชว์สกิล ความแม่น และความฮาแบบจัดเต็ม โดยแบ่งเป็น 2 ทีม พร้อมมีนักกีฬาทีมชาติไทยจาก Hi-Tech Basketballรับหน้าที่เฮดโค้ช ทีม Awesome Force นำทัพโดย กัปตันมีน นิชคุณ, มาร์ค ณฐริศร์ พร้อมด้วย จีวัท และ จูเนียร์ จาก VVV, ฟารีส และ สกาย จาก9214KIDS, โดยมี โอม - ชนาธิป จักรวาฬ และ หรั่ง - ณกรณ์ ใจสนุก รับหน้าที่เฮดโค้ช ส่วนทีม Rush Shoot นำโดย กัปตันแจ๊คกี้ จักริน พร้อมด้วย แอสตัน รติภัทร รวมถึง เจนัส จาก VVV และ โตโต้, ภีมธนัส, ทีเจ จาก9214KIDS โดยมี จูเนียร์ อิมานุเอล ชิเนดุ เอเจสุ, เตเต้ - อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล คุมเกมในฐานะเฮดโค้ช
เพิ่มดีกรีความสนุกตลอดการแข่งขันกับอีกหนึ่งไฮไลต์สุดว้าวในภารกิจSecret Player เมื่อพรีเซนเตอร์สุด Awesome เจฟ ซาเตอร์ รับหน้าที่เลือกตัวแทนของแต่ละทีม ทีมละ 1 คน ลงสนามในลุค "ตัวเป้วววว" กับชุด est Shoot Salty Lemonade เลมอนพองสุดคิวต์ เรียกเสียงหัวเราะและเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ลั่นสนาม ขณะที่ผู้ชมภายในงานยังได้เติมความสดชื่นไปพร้อมกันกับ est Shoot Salty Lemonade เครื่องดื่มรสเปรี้ยวซ่าที่พร้อมเสิร์ฟให้แฟน ๆ ได้ลิ้มลองตลอดทั้งงาน เติมเอเนอร์จี้ให้เชียร์กันแบบไม่มีแผ่ว ก่อนที่ เจฟ ซาเตอร์ จะสร้างเซอร์ไพรส์ต่อด้วยการรับหน้าที่ คอมเมนเตเตอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟทันทีที่เสียงนกหวีดเริ่มการแข่งขันแมตช์แรกดังขึ้น นักกีฬาทั้งสองทีมต่างงัดลีลาการเลี้ยงลูก แม้มีตัวเป้วววว แต่ก็สามารถชูททำแต้มรัว ๆ และโชว์สเต็ปกันแบบไม่มีใครยอมใคร ขณะที่คอมเมนเตเตอร์เจฟก็จัดเต็ม ยิงมุก ใส่อินเนอร์ และพากย์เกมการแข่งขันครึ่งแรกอย่างออกรสชาติ ปลุกพลังความซ่า เติมสีสันให้ทุกจังหวะของเกมสนุกแบบดับเบิล
ปิดท้ายค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองกับฟินาเล่จาก เจฟ ซาเตอร์ ที่จัดเต็มสเปเชียลโชว์ฉลองแชมป์ 3 เพลงรวด เริ่มเสิร์ฟความสนุกด้วยเพลงฮอต Lock out of Heaven ฟินต่อกันด้วย Dum Dum และ Ride or Die ก่อนส่งต่อความสนุกกับ After Party จากดีเจแบบนันสต็อป ส่งทุกคนกลับบ้านพร้อมการบูส PASSION ทะลุกราฟ ปิดฉาก est Cola 3x3 Basketball U-League 2026 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งกีฬา ดนตรี และความ AWESOME ในงานเดียว
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