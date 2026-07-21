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Make It Right 2026 รักออกเดิน ลงสนามเปิด ซีรีส์วัยรุ่นนักเรียนขาสั้น ปล่อยมัดฮุกเจ้าแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Copy A Bangkok เปิดครึ่งปีหลัง 2026 อย่างยิ่งใหญ่ ทำโซเชียลแตกทั้งไทยและต่างประเทศ Make It Right 2026 รักออกเดิน พร้อมส่งต่อเรื่องราวบทใหม่ผ่านนักแสดงรุ่นใหม่ นำโดย พร้อมมี่, บุ้งกี๋, เชน, พีมกฤต, พัตเตอร์, ยูจีน, เช, แพทริค, มิลาน, ไบเบิ้ล, เป็นหนึ่ง, ไทเกอร์ และ ภีม ที่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความรักและมิตรภาพให้แฟน ๆ ได้ตกหลุมรักอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนักแสดงมากฝีมือมาร่วมสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็น จิ๊บ วสุ และ จ๊ะจ๋า พริมรตา ซึ่งถือเป็นผลงานเรื่องแรกที่ทั้งสองได้ร่วมแสดงคู่กัน อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ จ๊ะจ๋า พริมรตา ตัดสินใจรับบท "คุณแม่" หลังจากปฏิเสธบทลักษณะนี้มาโดยตลอด รวมถึงการกลับมาของ บูม กฤตภัค ที่มารับเชิญในบทพี่ชายของ "ธีร์" ตัวละครที่เจ้าตัวเคยรับบทไว้เมื่อ 10 ปีก่อน สร้างความประทับใจให้แฟน ๆ รุ่นแรกเป็นอย่างมาก พร้อมด้วย นัทตี้, ญี่ปุ่น, ชาช่า, แน็ค Mooduseries, โซล SosatSeoulsay และ พีชกีกี NineEntertain ที่มาร่วมเติมเต็มโปรเจกต์ครั้งประวัติศาสตร์นี้

ในด้านเพลงประกอบซีรีส์ก็สร้างเสียงฮือฮาไม่แพ้กัน เมื่อ วง MEAN รับหน้าที่ทั้งแต่งและร้องเองกับเพลง "ถ้าปลายทางคือเธอ" ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ ขณะที่อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการกลับมาของ พีค ภีมพล หนึ่งในนักแสดงระดับตำนานของ Make It Right ที่กลับมาสร้างความทรงจำบทใหม่ ผ่านบทเพลง "ทฤษฎีความรัก" พร้อมโชว์สดครั้งแรกภายในงาน Make It Right (Now) 2026 ท่ามกลางเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม

หลังการออกอากาศ EP.1 กระแสตอบรับจากแฟน ๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Make It Right 2026 ยังคงอบอวลไปด้วยกลิ่นอายและความทรงจำของซีรีส์ต้นฉบับ ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ใหม่ที่ร่วมสมัยและเข้าถึงคนดูยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ความสำเร็จครั้งนี้ต้องยกเครดิตให้กับ ชีวิน ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์ ที่รับหน้าที่กำกับและควบคุมการผลิตด้วยตนเองในทุกขั้นตอน จนทำให้ผลงานเรื่องนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์ สมกับการรอคอยของแฟน ๆ

ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกันอีกครั้งกับ Make It Right 2026 รักออกเดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น. รับชม Uncut Version ได้ที่แรก ทาง Viu เท่านั้น และทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทาง ช่อง 9 กด 30

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Make It Right 2026 รักออกเดิน ลงสนามเปิด ซีรีส์วัยรุ่นนักเรียนขาสั้น ปล่อยมัดฮุกเจ้าแรก
Make It Right 2026 รักออกเดิน ลงสนามเปิด ซีรีส์วัยรุ่นนักเรียนขาสั้น ปล่อยมัดฮุกเจ้าแรก
Make It Right 2026 รักออกเดิน ลงสนามเปิด ซีรีส์วัยรุ่นนักเรียนขาสั้น ปล่อยมัดฮุกเจ้าแรก
Make It Right 2026 รักออกเดิน ลงสนามเปิด ซีรีส์วัยรุ่นนักเรียนขาสั้น ปล่อยมัดฮุกเจ้าแรก
Make It Right 2026 รักออกเดิน ลงสนามเปิด ซีรีส์วัยรุ่นนักเรียนขาสั้น ปล่อยมัดฮุกเจ้าแรก
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