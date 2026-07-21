Make It Right 2026 รักออกเดิน ลงสนามเปิด ซีรีส์วัยรุ่นนักเรียนขาสั้น ปล่อยมัดฮุกเจ้าแรก

Copy A Bangkok เปิดครึ่งปีหลัง 2026 อย่างยิ่งใหญ่ ทำโซเชียลแตกทั้งไทยและต่างประเทศ Make It Right 2026 รักออกเดิน พร้อมส่งต่อเรื่องราวบทใหม่ผ่านนักแสดงรุ่นใหม่ นำโดย พร้อมมี่, บุ้งกี๋, เชน, พีมกฤต, พัตเตอร์, ยูจีน, เช, แพทริค, มิลาน, ไบเบิ้ล, เป็นหนึ่ง, ไทเกอร์ และ ภีม ที่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความรักและมิตรภาพให้แฟน ๆ ได้ตกหลุมรักอีกครั้ง
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนักแสดงมากฝีมือมาร่วมสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็น จิ๊บ วสุ และ จ๊ะจ๋า พริมรตา ซึ่งถือเป็นผลงานเรื่องแรกที่ทั้งสองได้ร่วมแสดงคู่กัน อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ จ๊ะจ๋า พริมรตา ตัดสินใจรับบท "คุณแม่" หลังจากปฏิเสธบทลักษณะนี้มาโดยตลอด รวมถึงการกลับมาของ บูม กฤตภัค ที่มารับเชิญในบทพี่ชายของ "ธีร์" ตัวละครที่เจ้าตัวเคยรับบทไว้เมื่อ 10 ปีก่อน สร้างความประทับใจให้แฟน ๆ รุ่นแรกเป็นอย่างมาก พร้อมด้วย นัทตี้, ญี่ปุ่น, ชาช่า, แน็ค Mooduseries, โซล SosatSeoulsay และ พีชกีกี NineEntertain ที่มาร่วมเติมเต็มโปรเจกต์ครั้งประวัติศาสตร์นี้
ในด้านเพลงประกอบซีรีส์ก็สร้างเสียงฮือฮาไม่แพ้กัน เมื่อ วง MEAN รับหน้าที่ทั้งแต่งและร้องเองกับเพลง "ถ้าปลายทางคือเธอ" ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ ขณะที่อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการกลับมาของ พีค ภีมพล หนึ่งในนักแสดงระดับตำนานของ Make It Right ที่กลับมาสร้างความทรงจำบทใหม่ ผ่านบทเพลง "ทฤษฎีความรัก" พร้อมโชว์สดครั้งแรกภายในงาน Make It Right (Now) 2026 ท่ามกลางเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม
หลังการออกอากาศ EP.1 กระแสตอบรับจากแฟน ๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Make It Right 2026 ยังคงอบอวลไปด้วยกลิ่นอายและความทรงจำของซีรีส์ต้นฉบับ ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ใหม่ที่ร่วมสมัยและเข้าถึงคนดูยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ความสำเร็จครั้งนี้ต้องยกเครดิตให้กับ ชีวิน ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์ ที่รับหน้าที่กำกับและควบคุมการผลิตด้วยตนเองในทุกขั้นตอน จนทำให้ผลงานเรื่องนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์ สมกับการรอคอยของแฟน ๆ
ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกันอีกครั้งกับ Make It Right 2026 รักออกเดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น. รับชม Uncut Version ได้ที่แรก ทาง Viu เท่านั้น และทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทาง ช่อง 9 กด 30
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