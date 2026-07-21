DR.Ally ปังไม่หยุด! คว้าหนุ่มฮอต “เอส - เกรท - มาร์ค” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ในงาน DR.Ally THE GRAND PRESENTER EVENT

DR.Ally แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง ภายใต้การบริหารของ “แพทย์หญิง พิชญ์อาภา แจ่มจันทร์” และ “คุณศิริพร มังคลาด” Chief Executive Officer บริษัท บ้านแจ่ม กรุ้ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ DR.Ally ยังคงเดินหน้าลุยตลาดสกินแคร์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเสิร์ฟความปังเริ่มต้นครึ่งปีหลังแบบจัดใหญ่กับ DR.Ally THE GRAND PRESENTER EVENT เปิดตัว 3 นักแสดงสุดฮอตนั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ นำทีมโดย “เอส-ศุภ สง่าวรวงศ์” พรีเซ็นเตอร์ DR.Ally AQUA HYDRA MIST “เกรท-สพล อัศวมั่นคง” พรีเซ็นเตอร์ DR.Ally RejuveNAD BOOSTER SERUM และ “มาร์ค-จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์” พรีเซ็นเตอร์ DR.Ally BLUE ROSE CREAM พร้อมกันนี้ยังจัดกิจกรรมสุดพิเศษให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุกกัน ณUnion Mall ชั้น G Union Co-Event Space
โดยเริ่มเปิดเวทีแบบแกลมสุด ๆ เมื่อ“เอส-ศุภ” มาพร้อมกับเสียงเพลงเพราะ ๆ บวกกับลุคออลแบล็คชวนใจละลาย เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นจากแฟน ๆ ที่มาให้กำลังใจจนห้างแทบแตก ก่อนจะพักเบรกพูดคุยเปิดเผยเคล็ดลับความเป๊ะของเจ้าตัวที่มี DR.Ally AQUA HYDRA MISTเป็นผู้ช่วยสำคัญล็อกเมคอัพ และช่วยบำรุงผิวให้ฉ่ำโกลว์ อิ่มน้ำ ซึ่งตรงกับคอนเซปต์ “Unlock Your Glow, Lock Your Makeup” นั่นเอง จากนั้นก็เรียกรอยยิ้มกันต่อกับโมเมนต์สุดน่ารักที่ให้แฟน ๆ ผู้โชคดีได้ขึ้นมาเล่นเกมส์กับ “เอส” และรับของที่ระลึกกันอย่างใกล้ชิด
ความสนุกจาก DR.Ally ยังต่อเนื่องไม่พักตามมาด้วย “เกรท-สพล” ที่มาพร้อมความเป๊ะและออร่ากระจ่างใสสมมงพรีเซ็นเตอร์ DR.Ally RejuveNAD BOOSTER SERUM สุด ๆ งานนี้เพียงแค่ก้าวขึ้นเวทีพร้อมเสียงนุ่ม ๆ ก็ทำเอาทุกพื้นที่ในงานพร้อมเทใจให้ไปหมด แถมเจอประโยคเด็ดลงท้าย คะ-ขา ของเจ้าตัวทีไร แฟน ๆ ผู้โชคดีที่ได้ขึ้นมาเล่นเกมส์บนเวทีแทบจะแพ้ให้เกือบหมด เท่านั้นยังไม่พอ เพื่อ DR.Ally “หนุ่มเกรท” มีเต้นชาเลนจ์สุดไวรัลเพลง BAD และท่าเด้งอกสุดกึงเสิร์ฟให้ทุกมุมอีกต่างหาก
และส่งท้ายความสนุกของ DR.Ally THE GRAND PRESENTER EVENT ด้วยความหล่อน่ารักของ “มาร์ค-จิรันธนิน” ที่พกความสดใสมาพร้อมกับไอเท็มลับ DR.Ally BLUE ROSE CREAM ที่เป็นเคล็ดลับผิวอิ่มน้ำสุขภาพดีของเจ้าตัว ก่อนจะแจกความฟินกันแบบไม่มีกั๊ก ทั้งร้องเพลง เล่นเกมส์ ยังคงเรียกเสียงเชียร์และเสียงกรี๊ดได้แบบแรงดีไม่มีตก ปิดท้ายอีเว้นท์ใหญ่แห่งปีได้อย่างประทับใจ
เรียกได้ว่า DR.Ally THE GRAND PRESENTER EVENT เสิร์ฟทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพ และเสิร์ฟความสนุกแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยทีเดียว แต่ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ DR.Ally ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย กดติดตามทุกช่องทางของ DR.Ally เอาไว้ให้ดีมีเซอร์ไพรส์รออยู่ทั้งปีแน่นอน
DR.Ally X: @DrAllyBrand
Facebook : DR.Ally Brand
IG : @dr.ally_official_thailand
Line Official / Line Shopping : @drallybrand
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