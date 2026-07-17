One Bangkok จับมือ Lexus Thailand ยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตและการช้อปปิ้ง ผ่านแคมเปญ One Bangkok Palette of the New Season เติมเต็มสิทธิพิเศษเหนือระดับ พร้อมลุ้นรับ Lexus RZ 350e Grand Luxury มูลค่า 2.99 ล้านบาท

วัน แบงค็อก (One Bangkok) เดินหน้าสร้างสีสันให้กับการใช้ชีวิตและการช้อปปิ้งในช่วงครึ่งปีหลัง ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ One Bangkok Palette of the New Season ที่รวบรวมประสบการณ์ ไลฟ์สไตล์ และสิทธิประโยชน์สุดพิเศษไว้ในที่เดียว พร้อมจับมือกับ เลกซัส ประเทศไทย (Lexus Thailand) แบรนด์ยนตรกรรมลักซ์ชัวรีชั้นนำ เพื่อยกระดับประสบการณ์และมอบความคุ้มค่าเหนือระดับแก่สมาชิก One Bangkok กับโอกาสลุ้นรับรางวัลใหญ่ Lexus RZ 350e Grand Luxury มูลค่า 2.99 ล้านบาท และรางวัลพิเศษอีกมากมายตลอดแคมเปญ
พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทล โครงการวัน แบงค็อก กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ได้รับจากการใช้จ่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ ความคุ้มค่า หรือประสบการณ์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง วัน แบงค็อก (One Bangkok) จึงมุ่งพัฒนาแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือกับ เลกซัส ประเทศไทย (Lexus Thailand) ในครั้งนี้ เป็นการนำจุดแข็งและแนวคิดที่สอดคล้องกันของทั้งสองแบรนด์มาต่อยอด เพื่อสร้างสรรค์สิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มพรีเมียม พร้อมเพิ่มคุณค่าให้ทุกการใช้จ่าย ผ่านรางวัลที่สะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างมีระดับได้อย่างชัดเจน”
ด้าน นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลกซัส กรุ๊ป บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เสริมว่า “วัน แบงค็อก (One Bangkok) และ เลกซัส ประเทศไทย (Lexus Thailand) มีแนวคิดที่สอดคล้องกันในการให้ความสำคัญกับคุณภาพ การบริการ และรายละเอียดในทุกมิติของการใช้ชีวิต ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการเชื่อมโยง เลกซัส ประเทศไทย (Lexus Thailand) เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมตอกย้ำบทบาทของ เลกซัส ประเทศไทย (Lexus Thailand) ในฐานะ Luxury Lifestyle Brand ที่ไม่ได้มอบเพียงประสบการณ์ด้านยนตรกรรม แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม”
สำหรับแคมเปญ One Bangkok Palette of the New Season ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569 สมาชิก One Bangkok สามารถร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยมีไฮไลต์เป็นรางวัลใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า Lexus RZ 350e Grand Luxury มูลค่า 2,990,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ซึ่งสะท้อนความร่วมมือระหว่าง วัน แบงค็อก (One Bangkok) และ เลกซัส ประเทศไทย (Lexus Thailand) ในการส่งมอบประสบการณ์และสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มพรีเมียม พร้อมเชิญชวนทุกคนออกมาสัมผัสสีสันใหม่แห่งฤดูกาล ผ่านการช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร และประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายภายในโซน Parade และ The Storeys
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