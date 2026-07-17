ไปรษณีย์ไทย ยืนหยัดเคียงข้างชุมชน เชื่อมโอกาส ชู ‘คุณค่า-เรื่องราว’ ดันสินค้าชุมชนเชื่อมการเติบโตสร้างโอกาสอย่างยั่งยืน

เบื้องหลังพัสดุทุกกล่องที่ถูกส่งถึงบ้าน บางกล่องไม่ได้บรรทุกแค่สินค้า แต่บรรทุกความหวังของคน ทั้งชุมชนเอาไว้ด้วย
ในยุคที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี สิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจลืมเลือนได้คือ “รากเหง้า” ของความเป็นไทย เพราะเราเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า ทุกชุมชนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง ทุกสินค้าท้องถิ่นต่างมีเรื่องราวและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ และที่สำคัญที่สุดคือ ทุกคนในสังคมควรได้รับโอกาสในการเติบโตอย่างเท่าเทียม เราเชื่อว่า ทุกชุมชนมีคุณค่า ทุกสินค้าท้องถิ่นมีเรื่องราว และทุกคนควรได้รับโอกาสในการเติบโต ไปรษณีย์ไทยจึงทำหน้าที่เป็น ผู้เชื่อม เชื่อมพันธมิตรกับโอกาส เชื่อมผู้ผลิตกับผู้บริโภค เชื่อมชุมชนกับตลาด เพื่อสร้างรายได้ คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งให้ชุมชนไทย เพราะเมื่อชุมชนเติบโต… ความสุขก็เติบโตไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “ไปรษณีย์ไทย เราเชื่อว่า ทุกชุมชนมีคุณค่า ทุกสินค้าท้องถิ่นมีเรื่องราว และทุกคนควรได้รับโอกาสในการเติบโต” ได้กลายมาเป็นเข็มทิศสำคัญที่เปลี่ยนบทบาทขององค์กรร้อยปีแห่งนี้ จากผู้ขนส่งเอกสาร ให้กลายเป็น “สะพานเชื่อมโยงความสุขและเศรษฐกิจฐานราก” อย่างแท้จริง
นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ “ไปรษณีย์ไทย” ก้าวข้ามผ่านการเป็นเพียงผู้ขนส่งพัสดุ สู่การทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นั่นคือการเป็น “ผู้เชื่อม” พร้อมขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่าน 3 มิติหลัก คือ
•“เชื่อมสุข...สังคม” ร่วมสร้างสังคมที่มั่นคงเราพร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต ขับเคลื่อนระบบขนส่งสนับสนุนภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมร่วมมือกับสื่อมวลชนในกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และผสานความร่วมมือกับชุมชนในทุกพื้นที่เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
•“เชื่อมสุข...ชุมชน” มุ่งใช้ศักยภาพด้านเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยนำนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมเปิดโอกาสทางการค้าผ่านที่ทำการไปรษณีย์และแพลตฟอร์มออนไลน์ thailandpostmart.com เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน
•“เชื่อมสุข…สิ่งแวดล้อม” มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง (Hub) รับฝากพัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในการขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการจัดการ แปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างถูกวิธี ทั้งในรูปแบบการ Upcycle และ Recycle
การทำหน้าที่เป็นตัวกลางของ “ไปรษณีย์ไทย” ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้หรือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนจากฐานรากให้กับชุมชนไทย เพราะไปรษณีย์ไทยเชื่อว่า ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขผลประกอบการเท่านั้น แต่เติบโตไปพร้อมกับรอยยิ้มของคนในท้องถิ่น
เพราะเมื่อชุมชนเติบโต… ความสุขก็เติบโตไปด้วยกัน
โดยในปี 2026 นี้ “ไปรษณีย์ไทย” จะไม่ใช่เรื่องของความเร็วหรือปริมาณการจัดส่งเพียงอย่างเดียว แต่คือ การที่ไปรษณีย์ไทยยังคงไปต่อกับ เศรษฐกิจ ชุมชน และไลฟ์สไตล์อย่างมีความหมายยิ่งขึ้น โครงข่ายไปรษณีย์จะยังคงทำหน้าที่เชื่อมผู้คน ธุรกิจ และเรื่องราว ในชีวิตประจำวันของคนไทยเข้าด้วยกัน และทำให้คำว่า “ส่ง” มีความหมายมากกว่าที่เคย มีบทบาทของการเป็นผู้ส่งทุกความสัมพันธ์ สู่ทุกความสำเร็จให้สังคมไทยตลอดไป
"ไปรษณีย์เชื่อมสุข" จึงเป็นโครงการเพื่อสังคมและความยั่งยืนของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการ "ไปรษณีย์เพิ่มสุข" นำเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศมา สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่เป็น "ผู้เชื่อม" ที่ผลักดันให้คนในชุมชนซึ่งมีภูมิปัญญาติดตัวได้มีสินค้าของตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิ ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ช่วยคิดชื่อแบรนด์ ออกแบบแพ็กเกจจิง จัดการขนส่ง โปรโมต ไปจนถึงวางขาย ผ่านทุกช่องทางของไปรษณีย์ไทย เพราะเชื่อว่าทุกชุมชนมีคุณค่า ทุกสินค้าท้องถิ่น มีเรื่องราวของตัวเอง และทุกคนควรได้รับโอกาสในการเติบโต
ครั้งนี้ “ไปรษณีย์ไทย” ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและรอยยิ้มให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการขับเคลื่อน 3 มิติหลัก ได้แก่ "เชื่อมสุข...สังคม" "เชื่อมสุข...ชุมชน" และ "เชื่อมสุข...สิ่งแวดล้อม" ถ่ายทอดผ่าน 5 เรื่องราวจาก 5 ชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนี้
•ปลานิลแปลงใหญ่ "นิลข่ะ" วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ตำบลท่าข้าม จังหวัดชลบุรี เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงปลานิลอย่างเป็นระบบ พร้อมพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร จนได้รับตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวจากกรมประมง และผ่านมาตรฐานรับรองการเลี้ยงปลานิล GMP ภายใต้โครงการนี้ ไปรษณีย์ไทยได้เข้ามามีส่วนในการร่วมพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ “นิลข่ะ”ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และยกระดับมาตรฐานการแปรรูปจนได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ OTOP ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้ชุมชน
•ข้าวฮางทิพย์ จากวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางทิพย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สืบสานภูมิปัญญาการผลิตข้าวฮางอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลาย โดยตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางทิพย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาสินค้า การสร้างแบรนด์ ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ ขยายช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการแปรรูป และสนับสนุนงบประมาณพร้อมเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ OTOP ระดับ 3 ดาว
•ปากพญา อาหารทะเลแปรรูป จากชุมชนตำบลท่าซัก จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมพัฒนาเครือข่ายชุมชน 4 กลุ่มในตำบลท่าซัก จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมด้านประมง การแปรรูปอาหารทะเล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวชุมชน โดยต่อยอดกุ้งขาวทะเลระบบนิเวศ 3 น้ำ สู่ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแบรนด์ “ปากพญา” ผ่านการสร้างแบรนด์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานสินค้า สนับสนุนระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิ และขยายช่องทางการตลาด ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมง การแปรรูป การอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการขยะ และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
•ไข่เค็ม "อสม.ไชยา" จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ผลิตไข่เค็มคุณภาพเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และมาตรฐานฮาลาล จากการเลี้ยงเป็ดแบบธรรมชาติ ภายใต้โครงการนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมวางแผนพัฒนาทดลองสูตรเพื่อให้ได้รสชาติที่มีคุณภาพ ออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นด้วยสัญลักษณ์รูปเป็ด พร้อมพัฒนากล่องบรรจุให้สวยงาม แข็งแรง เหมาะสำหรับการขนส่ง และขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ ThailandPostMart ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
•ปลาส้ม "สุขหล่ำ" วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยหมากหล่ำ จังหวัดอุดรธานี เกิดจากการสนับสนุนของไปรษณีย์ไทยในการถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวบ้านและผู้ปกครองของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) โดยต่อยอดการแปรรูปปลาน้ำจืดท้องถิ่นเลี้ยงเองตามธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์เป็นปลาส้มแบรนด์ “สุขหล่ำ” การถนอมอาหาร-ทำไข่เค็ม พร้อมพัฒนามาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์ การบริหารต้นทุน ช่องทางการจำหน่าย ส่งผลให้ชุมชนมีอาชีพ และรายได้
"ไปรษณีย์เชื่อมสุข" จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงและสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอด สร้างคุณค่า และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างอาชีพและกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นการอนุรักษ์รากเหง้าทางภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาหัวใจสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ คือการนำ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการทลายข้อจำกัดทางการค้า ช่วยให้สินค้าชุมชนเข้าถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างไร้รอยต่อ โดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อและสนับสนุนสินค้าดีๆ เหล่านี้ได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการสัมผัสสินค้าจริง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือจะเลือกช้อปปิ้งออนไลน์อย่างสะดวกสบายผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com
สามารถรับชม Online Film ไปรษณีย์เชื่อมสุข ได้ทาง : https://youtu.be/M1CQza6UFrM
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