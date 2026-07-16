เจาะลึก 10 โซนไฮไลต์ "SEA THE CHANGE" นิทรรศการรักษ์ทะเลแห่งปี ชวนคนไทยร่วมสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรา

เตรียมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลครั้งยิ่งใหญ่ในงาน YOUNG รักษ์ทะเล SEA THE CHANGE : สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรา มหกรรมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทะเลแห่งปี ที่รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเรื่องราวการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยมาไว้ในพื้นที่เดียว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกวัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและฟื้นฟูทะเลไทยอย่างยั่งยืน
นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม–12สิงหาคม 2569 ณ NEX Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมพาผู้เข้าชมเดินทางผ่าน 10 โซนไฮไลต์ที่ออกแบบให้เกิดทั้งความรู้ ความตระหนัก และแรงบันดาลใจในการลงมือเปลี่ยนแปลงโลกทะเลไปด้วยกัน
เริ่มต้นที่ ZONE 1 : The Welcome จุดต้อนรับและลงทะเบียนที่จำลองบรรยากาศโลกใต้ทะเลแบบ Immersive สร้างความประทับใจแรกให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสเสน่ห์และความมหัศจรรย์ของท้องทะเล พร้อมมุมถ่ายภาพเช็กอินสุดตระการตา ก่อนเข้าสู่ ZONE 2 : Under World(Symphony of the Blue) จุดถ่ายภาพไฮไลต์ท่ามกลางฝูงแมงกะพรุนเรืองแสงขนาดยักษ์ ที่สะท้อนความงดงาม อ่อนโยน และความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติใต้ท้องทะเล
จากนั้นผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงผ่าน ZONE 3 : Surround Screen (The Silent Crisis) โรงภาพยนตร์ Immersive 360องศา ที่ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตใต้ทะเล สู่ผลกระทบจากขยะและกิจกรรมของมนุษย์ ก่อนเชื่อมโยงกลับมาสู่ผลกระทบที่ทุกคนบนโลกกำลังเผชิญร่วมกัน
อีกหนึ่งโซนสำคัญคือ ZONE 4 : สายใยแห่งความรัก ถักทอพระราชปณิธาน ถ่ายทอดเรื่องราวการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมนำเสนอความเป็นมาและความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน
สำหรับผู้สนใจนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ZONE 5 : HOPE จะนำเสนอความหวังผ่านโครงการฟื้นฟูแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมถึงนวัตกรรม "Upcycling for Life" ที่เปลี่ยนขยะทะเล เศษอวน และพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่สร้างคุณค่าใหม่ให้กับสังคม
ขณะที่ ZONE 6 : PEOPLE จะสะท้อนบทบาทของกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามในการดูแลทรัพยากรทางทะเล ผ่านโมเดลเรือหลวงขนาดใหญ่และเรื่องราวของผู้พิทักษ์ทะเลไทยที่ทำงานเบื้องหลังอย่างไม่ย่อท้อ
ต่อเนื่องสู่ ZONE 7 : LIFE ที่พาผู้เข้าชมเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหายาก พร้อมเปิดเผยผลกระทบของขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกที่กำลังแทรกซึมอยู่ในห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในทะเล
ส่วน ZONE 8 : THREAT หรือห้องจำลองมลพิษทางทะเล จะพาผู้เข้าชมสัมผัสสถานการณ์เสมือนจริงของท้องทะเลที่ปนเปื้อนสารเคมี ขยะ และมลพิษที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพื่อสะท้อนภัยคุกคามที่กำลังส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลในระดับลึก
ด้าน ZONE 9 : ACTION จะเปิดเบื้องหลังปฏิบัติการกู้ภัยและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลครั้งสำคัญของประเทศไทย อาทิ การกู้เรือ MV.AYAR LINN และภารกิจฟื้นฟูแนวปะการังในหมู่เกาะสุรินทร์ ผ่านอุปกรณ์จริง ภาพเหตุการณ์ และเรื่องราวของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ปิดท้ายด้วย ZONE 10 : EMOTION–Marine ER ห้องฉุกเฉินสัตว์ทะเล โซนที่สร้างความประทับใจและความตระหนักรู้ผ่านการจำลองห้องช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก พร้อมเสียงสัญญาณชีพจากหัวใจเต่าทะเลจริง และภาพปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับผลกระทบจากขยะทะเลและกิจกรรมของมนุษย์
"SEA THE CHANGE : สร้างโลกทะเลใหม่ ด้วยมือเรา" ไม่ใช่เพียงนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ แต่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่ชวนทุกคนตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงทะเลไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สามารถเริ่มต้นได้จากการลงมือทำของพวกเราทุกคน เพราะทุกการกระทำเล็ก ๆ ในวันนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกทะเลใหม่ที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน :https://forms.gle/2zkKCb7M94x7j2DX8
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