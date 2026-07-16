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เจาะลึก 10 โซนไฮไลต์ "SEA THE CHANGE" นิทรรศการรักษ์ทะเลแห่งปี ชวนคนไทยร่วมสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลครั้งยิ่งใหญ่ในงาน YOUNG รักษ์ทะเล SEA THE CHANGE : สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรา มหกรรมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทะเลแห่งปี ที่รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเรื่องราวการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยมาไว้ในพื้นที่เดียว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกวัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและฟื้นฟูทะเลไทยอย่างยั่งยืน
นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม–12สิงหาคม 2569 ณ NEX Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมพาผู้เข้าชมเดินทางผ่าน 10 โซนไฮไลต์ที่ออกแบบให้เกิดทั้งความรู้ ความตระหนัก และแรงบันดาลใจในการลงมือเปลี่ยนแปลงโลกทะเลไปด้วยกัน
เริ่มต้นที่ ZONE 1 : The Welcome จุดต้อนรับและลงทะเบียนที่จำลองบรรยากาศโลกใต้ทะเลแบบ Immersive สร้างความประทับใจแรกให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสเสน่ห์และความมหัศจรรย์ของท้องทะเล พร้อมมุมถ่ายภาพเช็กอินสุดตระการตา ก่อนเข้าสู่ ZONE 2 : Under World(Symphony of the Blue) จุดถ่ายภาพไฮไลต์ท่ามกลางฝูงแมงกะพรุนเรืองแสงขนาดยักษ์ ที่สะท้อนความงดงาม อ่อนโยน และความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติใต้ท้องทะเล
จากนั้นผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงผ่าน ZONE 3 : Surround Screen (The Silent Crisis) โรงภาพยนตร์ Immersive 360องศา ที่ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตใต้ทะเล สู่ผลกระทบจากขยะและกิจกรรมของมนุษย์ ก่อนเชื่อมโยงกลับมาสู่ผลกระทบที่ทุกคนบนโลกกำลังเผชิญร่วมกัน
อีกหนึ่งโซนสำคัญคือ ZONE 4 : สายใยแห่งความรัก ถักทอพระราชปณิธาน ถ่ายทอดเรื่องราวการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมนำเสนอความเป็นมาและความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน
สำหรับผู้สนใจนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ZONE 5 : HOPE จะนำเสนอความหวังผ่านโครงการฟื้นฟูแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมถึงนวัตกรรม "Upcycling for Life" ที่เปลี่ยนขยะทะเล เศษอวน และพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่สร้างคุณค่าใหม่ให้กับสังคม
 
 
ขณะที่ ZONE 6 : PEOPLE จะสะท้อนบทบาทของกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามในการดูแลทรัพยากรทางทะเล ผ่านโมเดลเรือหลวงขนาดใหญ่และเรื่องราวของผู้พิทักษ์ทะเลไทยที่ทำงานเบื้องหลังอย่างไม่ย่อท้อ
 
ต่อเนื่องสู่ ZONE 7 : LIFE ที่พาผู้เข้าชมเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหายาก พร้อมเปิดเผยผลกระทบของขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกที่กำลังแทรกซึมอยู่ในห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในทะเล
 
ส่วน ZONE 8 : THREAT หรือห้องจำลองมลพิษทางทะเล จะพาผู้เข้าชมสัมผัสสถานการณ์เสมือนจริงของท้องทะเลที่ปนเปื้อนสารเคมี ขยะ และมลพิษที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพื่อสะท้อนภัยคุกคามที่กำลังส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลในระดับลึก
 
ด้าน ZONE 9 : ACTION จะเปิดเบื้องหลังปฏิบัติการกู้ภัยและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลครั้งสำคัญของประเทศไทย อาทิ การกู้เรือ MV.AYAR LINN และภารกิจฟื้นฟูแนวปะการังในหมู่เกาะสุรินทร์ ผ่านอุปกรณ์จริง ภาพเหตุการณ์ และเรื่องราวของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ปิดท้ายด้วย ZONE 10 : EMOTION–Marine ER ห้องฉุกเฉินสัตว์ทะเล โซนที่สร้างความประทับใจและความตระหนักรู้ผ่านการจำลองห้องช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก พร้อมเสียงสัญญาณชีพจากหัวใจเต่าทะเลจริง และภาพปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับผลกระทบจากขยะทะเลและกิจกรรมของมนุษย์

"SEA THE CHANGE : สร้างโลกทะเลใหม่ ด้วยมือเรา" ไม่ใช่เพียงนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ แต่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่ชวนทุกคนตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงทะเลไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สามารถเริ่มต้นได้จากการลงมือทำของพวกเราทุกคน เพราะทุกการกระทำเล็ก ๆ ในวันนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกทะเลใหม่ที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน :https://forms.gle/2zkKCb7M94x7j2DX8
#มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย   #sirivannavarifoundation  #รักษ์ทะเลไทย 







เจาะลึก 10 โซนไฮไลต์ "SEA THE CHANGE" นิทรรศการรักษ์ทะเลแห่งปี ชวนคนไทยร่วมสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรา
เจาะลึก 10 โซนไฮไลต์ "SEA THE CHANGE" นิทรรศการรักษ์ทะเลแห่งปี ชวนคนไทยร่วมสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรา
เจาะลึก 10 โซนไฮไลต์ "SEA THE CHANGE" นิทรรศการรักษ์ทะเลแห่งปี ชวนคนไทยร่วมสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรา
เจาะลึก 10 โซนไฮไลต์ "SEA THE CHANGE" นิทรรศการรักษ์ทะเลแห่งปี ชวนคนไทยร่วมสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรา