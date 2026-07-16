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สสปท. เปิดเวทีสัมมนาความปลอดภัยฯเมืองย่าโม ย้ำ “ความปลอดภัยต้องลงมือทำ” ป้องกันก่อนสูญเสีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ สสปท. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2569 ณ ห้องลำตะคอง โรงแรมแคนทารี โคราช เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 38 สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

ดร.นันทชัย เปิดเผยว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ต้องทำควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพราะ "คน" คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด การลงทุนด้านความปลอดภัยจึงไม่ใช่ต้นทุนที่สูญเปล่า แต่เป็นการรักษาชีวิตและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว เหตุเพลิงไหม้และอุบัติภัยที่ผ่านมาเป็นสัญญาณเตือนว่า ความปลอดภัยไม่ใช่แค่เอกสารให้ผ่านการตรวจ แต่ต้องเป็นระบบที่ใช้ได้จริง ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ไปจนถึงการซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ตัวและรับมือได้ทันทีเมื่อเกิดวิกฤต

สำหรับจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการคมนาคมของภาคอีสาน ที่ผ่านมาประสบเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการหลายครั้ง อาทิ เหตุไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนระบบเบรกในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และล่าสุดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่มีสารเคมีไวไฟเป็นตัวเร่ง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ย้ำชัดว่า สถานประกอบกิจการทุกแห่งต้องทบทวนและควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ผู้อำนวยการ สสปท. เน้นย้ำว่า การป้องกันต้องเริ่มทันทีโดยไม่ควรรอให้เกิดเหตุแล้วจึงมาแก้ไข ทุกแห่งควรตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง ระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และเส้นทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพราะเมื่อเกิดอัคคีภัย ทุกวินาทีหมายถึงชีวิต

"เป้าหมายสูงสุดของ สสปท. ไม่ใช่เพียงแค่การลดตัวเลขอุบัติเหตุ แต่คือการสร้าง 'วัฒนธรรมความปลอดภัย' ที่ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อให้พี่น้องแรงงานไทยทุกคนได้ทำงานอย่างปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถกลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน" ดร.นันทชัย กล่าวทิ้งท้าย









สสปท. เปิดเวทีสัมมนาความปลอดภัยฯเมืองย่าโม ย้ำ “ความปลอดภัยต้องลงมือทำ” ป้องกันก่อนสูญเสีย
สสปท. เปิดเวทีสัมมนาความปลอดภัยฯเมืองย่าโม ย้ำ “ความปลอดภัยต้องลงมือทำ” ป้องกันก่อนสูญเสีย
สสปท. เปิดเวทีสัมมนาความปลอดภัยฯเมืองย่าโม ย้ำ “ความปลอดภัยต้องลงมือทำ” ป้องกันก่อนสูญเสีย
สสปท. เปิดเวทีสัมมนาความปลอดภัยฯเมืองย่าโม ย้ำ “ความปลอดภัยต้องลงมือทำ” ป้องกันก่อนสูญเสีย
สสปท. เปิดเวทีสัมมนาความปลอดภัยฯเมืองย่าโม ย้ำ “ความปลอดภัยต้องลงมือทำ” ป้องกันก่อนสูญเสีย
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