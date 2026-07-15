YEntertainAwards2026 พร้อมรันอย่างเข้ม กับ 8 สาขารางวัล

เริ่มประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับรางวัล “Y Entertain Awards” ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงคุณค่า ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักแสดง Boys’ Love และ Girls’ Love รวมถึงบุคคลเบื้องหลังที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายสาขา สำหรับรางวัล “Y Entertain Awards” ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ยังคงยืนหยัดสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ ร่วมกับ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด โดย ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล พร้อมผลักดันสู่ระดับสากล ให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทย ทั้งในด้านวัฒนธรรมและนวัตกรรม โดยเตรียมพบกับ “Y Entertain Awards 2026” Thai Silk Curtains & The Golden Lotus บุษบงกช ม่านไหม ลายสยาม ในพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน นี้ ณ ICONSIAM HALL, 7th Floor ICONSIAM ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ สมหมาย สุวรรณวงษ์ รักษาการในตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), วศิน บุณยาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปิยะ เศวตพิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิง, ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ผู้กำกับ ผู้จัดละคร นักแสดง, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ นักแสดง, วีรยุทธ แก้วจินดา ผู้อำนวยการฝ่าย 9 MCOT HD บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการร่วมคัดเลือกพร้อมตัดสินผู้ได้รางวัลใน 8 สาขา ซึ่ง ดร.ญาดา กาศยปนันทน์ กรรมการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ เผยว่า
“ทาง อสมท เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้การสนับสนุนและผลักดันคอนเทนต์วายมาโดยตลอด ในทุกช่องทาง ทุกมีเดียและทุกแพลตฟอร์มของ อสมท อย่างเช่น ซีรีส์วาย เราก็มีออกอากาศอย่างต่อเนื่องทางช่อง 9 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับที่ดีจากพันธมิตร จากผู้ผลิตหลากหลาย ซึ่งตรงนี้เราก็เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเจนเนอเรชันใหม่ด้วยในการมาร่วมงานกัน รวมถึงเรายังมี Yriety เพจและคอมมูนิตี้ที่พร้อมส่งเสริมทุกความเคลื่อนไหวของคอนเทนต์วายโดยตรง ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมา อสมท ก็ได้ร่วมกับบริษัท โซนิกซ์ ยูธ ฯ จัดงาน “Y Entertain Awards” เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล และเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ให้มีกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจ ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งคอนเทนต์วายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในหลายด้าน ทั้งการสอดแทรกวัฒนธรรมไทย ที่มีอยู่ในบทประพันธ์หรือในซีรีส์ และองค์ประกอบศิลป์ด้านต่าง ๆ ที่ทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุ่มเทสร้างสรรค์อย่างเต็มกำลัง รวมถึงความสามารถของนักแสดง ทั้งหมดนี้สามารถดึงดูดให้คนทั่วโลกสนใจในวงการบันเทิงวายไทย ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย” #YEntertainAwards2026 #MCOT #ช่อง9กด30 #sonixyouth1999