ไปต่อหรือพอแค่นี้!! “นิว” คิดหนักเรื่องความรักที่มีให้ “เต” ในซีรีส์ “หมาเห่าเครื่องบิน A Dog And A Plane”

หลังจากพ่อคณิตยื่นคำขาดไม่ยอมให้ “โตโต้” (เต ตะวัน) คบกับ “คณิต” (นิว ฐิติภูมิ) เป็นแฟนจนกว่า “โตโต้” จะมีอาชีพที่มั่นคงกว่านี้ก่อนถึงจะรับไว้พิจารณา “โตโต้” จึงเริ่มตั้งใจทำงาน เก็บเงิน เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวคณิตเห็น แต่ยิ่งเขาพิสูจน์มากเท่าไหร่ ความห่างไกลในใจของ “คณิต” กับ “โตโต้” ยิ่งกว้างมากขึ้นเท่านั้น “โตโต้” เริ่มไม่มีเวลาให้กับ “คณิต” เหมือนเดิม ทั้งคู่มีอะไรก็ไม่พูดกันตรงๆ เพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องเป็นห่วง จนเกิดรอยร้าวขึ้นภายในใจของ “คณิต” ทั้งยังมี “ป๋อ” (โอม ฐิภากร) เด็กในมูลนิธิฯ เข้ามาพัวพันในชีวิต “โตโต้” อีก ยิ่งทำให้ “คณิต” คิดทบทวนว่าชีวิตรักของพวกเขาจะจับมือกันไปต่ออยู่มั้ย หรือจะเดินกันคนละเส้นทาง? ตามลุ้นให้กำลังใจ “คณิต-โตโต้” ไปพร้อมๆ กัน ห้ามพลาด
ติดตามซีรีส์ “หมาเห่าเครื่องบิน A Dog and A Plane” (EP.8) ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคมนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง ONE31 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV
[EP.8] หมาเห่าเครื่องบิน A Dog and A Plane
https://youtu.be/zuMAQJ7fUKk?si=b1yqiPXUDU4RTtYS