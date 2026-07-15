ใจฟูขั้นสุด “อัพ ภูมิ” ส่งต่อความสุข!! มอบทุนการศึกษา-พัฒนาโรงเรียนกว่า 5 แสนบาท

นอกจากจะสร้างความประทับใจผ่านผลงานซีรีส์กระแสแรง “Love of Silom รักแห่งสีลม” กันแล้ว ล่าสุดค่าย JUST UP ยังเดินหน้าสานต่อภารกิจแห่งการแบ่งปัน ผ่านโครงการ มอบความสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 6 โดยมีนักแสดงนำ อัพ ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง และ ภูมิ ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์ พร้อมทีมงาน ร่วมเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนเพชร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อกำลังใจและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความตั้งใจในการสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรและแฟนคลับที่ร่วมสนับสนุนกันเข้ามากว่า 500,000 บาท เพื่อนำไปปรับปรุงห้องเรียนระดับอนุบาล จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวันผ่าน Food Truck ที่เติมเต็มทั้งความอิ่มท้องและความสุขให้กับน้องๆ ตลอดทั้งวัน นับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ดีๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการแบ่งปันที่สร้างทั้งรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความประทับใจของทั้งผู้ให้และผู้รับ
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