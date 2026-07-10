“เตโช-ปิง” แท็กทีม “ซิง-ชิม่อน” ชวนดูแมตซ์แรกซีรีส์ “Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ” กับงาน “Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ The First Match” ปักหมุดกดบัตร 19 กรกฎาคมนี้

สิ้นสุดการรอคอยกับแมตซ์พิเศษของคู่หูนักเสิร์ฟ “เตโช พรหมสาขา ณ สกลนคร” และ “ปิง กฤตนัน อัญชนานันท์” สองนักแสดงหนุ่มฮอตจาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่เตรียมเปิดสนามแข่งขันเทนนิสให้แฟนๆ ได้ลุ้นความสัมพันธ์ กับงาน “Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ The First Match” โดยแท็กทีมคู่เพื่อนซี้สุดฮอต “ซิง หฤษฎ์ ชีวการุณ, ชิม่อน วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์” ที่จะมาเสิร์ฟความสุข ความสนุก ปาโมเมนต์ฟินๆ ร่วมกับผู้กำกับฯ คุณภาพ “ฉิก สกล เตียเจริญ” และชวนแฟนๆ ร่วมดูตอนแรกซีรีส์ “Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ” เมื่อคู่แข่งตลอดกาล...ต้องแข่งคู่กันตลอดไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม” พร้อมชม SPECIAL SHOW สุด EXCLUSIVE จากนักแสดง และเต็มอิ่มด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงานที่นำมาเสิร์ฟแบบเจาะลึก ใน วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมนี้ เวลา 19.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ เวิลด์ แม็กซ์ ซีเนม่า เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ แฟนๆ เตรียมล็อคคิวกดจองบัตรงานนี้กันได้เลย ไม่ควรพลาดเด็ดขาด!
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจับจองบัตรเข้าร่วมงาน “Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ The First Match” โดยเปิดจำหน่ายบัตร บนช่องทาง Online ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคมนี้ เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และทุกช่องทางตามปกติ ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 2,500 / 2,000 บาท ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และ Call Center โทร 0-2262-3456 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thaiticketmajor.com และ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV