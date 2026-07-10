โซเชียลแตก!!  “เปา พิชิตชัย” หนุมานหนุ่มสุดหล่อผู้พิชิตใจ

เล่นเอาไทม์ไลน์แทบแตกในช่วงที่ผ่านมา หลังจากงานพิธีบวงสรวงซีรีส์วัยรุ่นสุดจิ้นอย่าง “LOVEx3 หลักสูตร (รัก) ภาคบังคับ” ที่หนึ่งในนักแสดงนำอย่างหนุ่ม “เปา-พิชิตชัย” ได้ทำการแสดงรำโขนถวายในพิธี เป็นอีกหนึ่งความสามารถของหนุ่มเปาที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามอง กับเส้นทางการเข้าวงการและความฝันในการเป็นนักแสดง
ชื่อ-นามสกุล : พิชิตชัย ลิมปคุปตถาวร
ชื่อเล่น : เปา
วันเกิด : 15 เมษายน 2552
ราศี : เมษ
เรียน : ม.6 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
งานอดิเรก : เล่นกีตาร์ ออกกำลังกาย
ความสามารถ : การรำโขน
ความฝัน : อยากเป็นนักแสดง และได้มีโอกาสในการทำการแสดงในหลากหลายบทบาท
เปา-พิชิตชัย หนึ่งในนักแสดงภายใต้สังกัด TIA51 ก่อนจะเข้าสู่วงการของหนุ่มเปาเป็นที่รู้จักจากการเล่นโขนเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว ที่หลายคนอาจจะพอรู้จัก “เปาเด็กโขน” รับบทบาท หนุมาน ซึ่งเป็นตัวละครที่โดดเด่น และด้วยรูปร่างหน้าที่สะดุดตาเลยได้รับทาบทามมาอยู่ภายใต้สังกัดTIA51 และมีผลงานซีรีส์เรื่องแรก LOVE SICK2024 ในบทปาล์ม แม้จะไม่ได้รับบทนำแต่หนุ่มเปาก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาและพยายามทางการแสดง จนมีโอกาสได้รับเล่นมิวสิควีดีโอเพลงแฟนห่างๆ ในMV หนุ่มเปาก็ได้แสดงความสามารถทางการรำโขน ต้นปีที่ผ่านมากับบทหนึ่งในนักแสดงนำจากซีรีส์รีเมคที่หลายคนจับตามองอย่าง คอร์ส(ลัด)สูตรโรแมนซ์ (Crash Course in Romance) รับบท ที และยังได้ร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมืออย่าง อาเล็ก-ธีรเดช อีกทั้งซีรีส์ยังกวาดยอดวิวกว่า 270 ล้านวิว และล่าสุดกับบทบาท พี่ดิน-ภูดิส ประธานนักเรียนสุดหล่อ รวย แสนอบอุ่น จากโรงเรียนทัพฟ้าวิทยานุสรณ์ จากซีรีส์ LOVEx3 หลักสูตร (รัก) ภาคบังคับ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่หลายๆคนจับตามอง หลังจากค่ายTIA51 ห่างหายการผลิตซีรีส์ไปกว่า 1 ปีเต็ม ทำให้หลายคนต่างให้ความสนใจกับเหล่านักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้เป็นอย่างมาก หนุ่มเปาก็ไม่ทำให้แฟนๆที่รอคอยผิดหวังทันทีที่ปรากฎตัวใส่ชุดหนุมานก็เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ที่มาร่วมพิธี ทันทีที่จากการำโขนเริ่มขึ้นทุกสายตาก็จับจ้องไปที่หนุ่มเปา ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมหน้างานหรือแฟนๆที่ชมผ่านไลฟ์สดก็ต่างชื่นชมในความสามารถนี้ของหนุ่มเปา ทำเอาโซเชียลแทบแตกหลังจากที่มีการปล่อยคลิปการรำโขน และมีคอมเมนต์จากในโซเชียลมากมายทั้ง หนุมานหล่อบอกต่อด่วน , หนุมานสุดหล่อคนนี้เป็นของคุณ อื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่าสเตจนี้หนุ่มเปากวาดเรียบ แถวแฟนๆสาวคงต้องยาวแน่ๆ แต่เอ๊ะ!! คิว0 ที่ยอมไหมนะ?
IG : picvoyz
X : piccvz
Tiktok : pichitcha1_
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