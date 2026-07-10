ประมวลภาพความสนุกประทับใจใน “BOSSCKM STORM CHASER CONCERT”

จบลงไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 ก.ค.) กับคอนเสิร์ต “BOSSCKM STORM CHASER CONCERT” ของหนุ่ม “บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ” ที่ชวนแฟนๆ ชาว ShawtyBoss (ชอว์ตี้บอส) ไปมันส์กับการทำภารกิจไล่ล่าพายุด้วยกัน โดยงานนี้จัดขึ้น ชั้น 5 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นแฟนๆ พร้อมแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรซ์ที่มาร่วมสร้างสีสันและเพิ่มความพิเศษให้คอนเสิร์ตครั้งนี้กันจนล้นเวที อาทิ “Blvckheart”, ดูโอ้สาว JMNK (JustmineNika) และ “โนอึล ณัฐรัชต์” (S2) ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
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