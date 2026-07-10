เคมีใหม่สุดลงตัว! “เตโช-ปิง” ประเดิมแมตซ์เลิฟ!! ลงซีรีส์ใหม่ “Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ” เริ่มตอนแรก 26 กรกฎาคมนี้ ทางช่อง GMM25

“GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เตรียมเปิดศึกเทนนิสแมตซ์เลิฟของสองนักแสดงหนุ่มมาแรง “เตโช พรหมสาขา ณ สกลนคร” และ “ปิง กฤตนัน อัญชนานันท์” เคมีใหม่สุดลงตัว ที่โคจรมาเจอกันครั้งแรก กับซีรีส์เรื่อง “Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ” เมื่อคู่แข่งตลอดกาล...ต้องแข่งคู่กันตลอดไป โดยได้รับการสนับสนุนจาก “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม” เสิร์ฟความสนุกครบรสส่งตรงถึงหน้าจอให้แฟนๆ ได้ฟินกันแบบจัดเต็ม กับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคู่แข่งนักเทนนิสที่ต้องเผชิญความขัดแย้งระหว่างครอบครัวและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ระหว่างกัน ร่วมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมือทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อย่าง “ซิง หฤษฎ์ ชีวการุณ, ชิม่อน วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, อาร์ม วีรยุทธ จันทร์สุข, จาว่า พบธรรม หรรษา, ฟรัง นรุทธ์ ประทีปภวเมธา, ตาต้า ธารพล พงษ์นริศร, เอเจ ชยพล จุฑามาศ, เจเจ ชยกร จุฑามาศ, ไหมไท ธัญชนก ติณสูลานนท์, มิจิรุ รตาภิรมย์ บรรดาประณีต” และ “อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน, ชาย ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ” การันตีความสนุกโดยผู้กำกับฯ คุณภาพ “ฉิก สกล เตียเจริญ” ที่รับรองฟาดเคมีฟินทุกแมตซ์แน่นอน
เรื่องราวของ “ซัน" (ปิง กฤตนัน) นักกีฬาเทนนิสประจำโรงเรียน ผู้สมบูรณ์แบบ กับ “เบ” (เตโช พรหมสาขา ณ สกลนคร) เด็กหนุ่มสายศิลป์สุดอินดี้ ที่คว้ารางวัลศิลปะมาแล้วมากมาย พ่อของทั้งสองเกลียดชังกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน เพราะบ้านทั้งคู่เป็นร้านติ่มซำแข่งกันบนถนนกรงทอง ร้านสมิงพ่นไฟ (บ้านซัน) ร้านติ่มซำเก่าแก่สูตรโบราณ กับ ร้านเมอร์ไลอ้อน (บ้านเบ) ที่ดังเรื่องขนมจีบเหมือนกัน วันหนึ่ง “ซัน” เจรจาขอสงบศึกกับ “เบ” เพื่อใช้ชีวิตเทอมสุดท้ายอย่างมีความสุข แต่ “เบ” กลับลงแข่งคัดตัวเทนนิสเพื่อกวนใจ “ซัน” เป็นครั้งสุดท้าย “ซัน” โมโหหนักจึงลงแข่งด้วยเพื่อสั่งสอน “เบ” การแข่งคัดตัวได้เริ่มขึ้น “ซัน” แพ้ให้กับ “เบ” เพราะมีอาการบาดเจ็บ ครูใหญ่ตัดสินให้ทั้งคู่แข่งใหม่อีกครั้ง แต่ “พ่อชุน” (ชาย ชาตโยดม) กับ “พ่อบี้” (อ่ำ อัมรินทร์) ก็ไปร่างสัญญากันเองว่าบ้านไหนแพ้ต้องปิดกิจการเลิกขายติ่มซ้ำตลอดชีวิต จนวันแข่งสำคัญชี้ชะตามาถึงแล้วเกิดอุบัติเหตุกับทั้งคู่ ครูใหญ่จึงสั่งให้ทั้งสองเป็นตัวแทนไปแข่งคู่กัน “เบ” กับ “ซัน” อึ้งแต่ต้องยอม พวกเขาปิดเป็นความลับจากพ่อว่าต้องเล่นคู่กัน ช่วงเก็บตัวที่รีสอร์ทต่างจังหวัด ทั้งสองเริ่มเปิดใจให้กันแต่ยังมีปัญหาเรื่องพ่อทั้งสองอยู่ “เบ” และ “ซัน” จึงยื่นคำเดิมพันว่าถ้าได้เป็นแชมป์ชายคู่ พ่อต้องยอมให้คบกัน แต่ถ้าแพ้จะไม่มาเจอหน้ากันอีก เรื่องราวของคู่หูนักเสิร์ฟจะเป็นอย่างไร? ติดตามไปพร้อมกัน!
พบกับซีรีส์ “Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:30 น. ดูทีวี ช่อง GMM25 | ดูย้อนหลัง แอป oneD ที่เดียว เวลา 21:30 น. เริ่มตอนแรก 26 กรกฎาคมนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV