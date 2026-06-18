รพ.บุรีรัมย์ พลิกโฉมสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 เปิด “ศูนย์การแพทย์แม่นยำ โรงพยาบาลบุรีรัมย์”และ “พรีซิชั่นคลินิก” หนุนการแพทย์แม่นยำ-ดูแลโรคหายากครบวงจร

นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “พรีซิชั่นคลินิก” (Precision Clinic) อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญตามนโยบายยกระดับระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และการรักษาเฉพาะบุคคล (Personalized Healthcare) มาใช้ในส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับการวินิจฉัยโรคที่ตรงจุดและการรักษาที่จำเพาะเจาะจงกับพันธุกรรมของแต่ละบุคคล โดยมี นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมให้การต้อนรับ
โดย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานว่า “การขับเคลื่อนศูนย์ตรวจวินิจฉัยและพรีซิชั่นคลินิกแห่งนี้ มีศักยภาพสูงในการรองรับการตรวจวินิจฉัยในหลากหลายมิติ ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผลักดันโรงพยาบาลบุรีรัมย์ให้เป็นศูนย์กลาง (Center) ด้านการแพทย์แม่นยำของเขตอีสานใต้ จึงเป็นสปริงบอร์ดสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลในส่วนภูมิภาคให้เทียบเท่าระดับสากล”
ขณะเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นสูง ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญในพื้นที่เขตอีสานใต้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคหายาก (Rare Diseases) และโรคพันธุกรรมในเด็กที่มักประสบปัญหาการวินิจฉัยที่ล่าช้าและมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งคลินิก ได้เน้นย้ำจุดเปลี่ยนสำคัญนี้ว่า “การเปิดพรีซิชั่นคลินิกในครั้งนี้คือหมุดหมายที่จะมาช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านการคมนาคม ทำให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงนวัตกรรมการแพทย์ชั้นสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกลเข้าสู่กรุงเทพมหานครอีกต่อไป”
นอกจากนี้ เพื่อสร้างระบบการดูแลรักษาที่เข้มแข็งและครบวงจร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ยังได้ปักหมุดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน โครงการเครือข่ายความร่วมมือดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหายากและโรคพันธุกรรมในเด็กของเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) หรือ RARE for 9 โดยผนึกกำลังครั้งสำคัญร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายและโมเดล RARE for 9 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในผู้ป่วยโรคหายาก และโครงการวิจัยต้นแบบศูนย์โรคหายาก เชื่อมงานเวชพันธุศาสตร์สู่ภูมิภาค (ExtRA Model) มีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มาร่วมทำงานทั้งการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก การลงชุมชนเพื่อค้นหาผู้ป่วย และคัดกรองพาหะโรค เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษา พร้อมเชื่อมต่อฐานข้อมูลชีวภาพกับ Genomics Thailand เพื่อเสริมให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในการตรวจยีน วินิจฉัย และดูแลรักษาโรคที่ซับซ้อนได้อย่างครบวงจร โดยมี พญ.เพียงออ วัชรกุลดิลก กุมารแพทย์โรคระบบประสาท เป็นผู้ดำเนินงานหลักในการขับเคลื่อนการวินิจฉัยที่ตรงจุด
เพื่อพลิกโฉมระบบบริการสาธารณสุขไทยในระดับภูมิภาค ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ และมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สอดรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นจะพัฒนาการแพทย์แม่นยำ ยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต