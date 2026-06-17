“สัปดาห์แห่งการทำความดี” ย้ำจุดยืนผู้นำด้าน Green Insurer

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะ “Green Insurer” หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำโดยมร.โธมัส บูเบิร์ล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มแอกซ่า พร้อมด้วย มร.ฮัสซัน เอล ชาบราวิชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ต และ มร.นิโคลา เดอ นาแซล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่า ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประเทศเกาหลีใต้ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงานของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมใหญ่ สัปดาห์แห่งการทำความดี หรือ “Week for Good” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกบริษัทของแอกซ่าทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกันทุกๆ ปี โดยในปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการป้องกันสุขภาพเชิงรุก และการให้ความสำคัญกับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มแอกซ่า
โดยกิจกรรมไฮไลท์ในปีนี้ คือ Week For Good Run For Health ซึ่งร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและสวนลุมพินี โดยบริษัทฯ ได้สร้างลานยืดเหยียด ปรับปรุงสนามฟุตซอล รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมนันทนาการ อาทิ เรือเป็ด เสื้อชูชีพ และร่มสนาม ณ สวนลุมพินี สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย และเริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพในพื้นที่ที่อากาศบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ในระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2569 พร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการ เผาผลาญแคลอรี่ผ่านด่านออกกำลังกาย ตลอดจนกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และปล่อยปู ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู ซึ่งเป็นความร่วมมือของพนักงานจิตอาสา หรือ Hearts in Action Volunteersของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และ แอกซ่า ประกันภัย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือ ONE AXA
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Solar Energy Gamification การเรียนรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านเกม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ และกิจกรรม E-Learning แบบทดสอบที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสร้างความรู้สุขภาพ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงกิจกรรม Green Market แบ่งปันสินค้ารักษ์โลกของพนักงาน เพื่อลดขยะที่เป็นมลพิษของสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และพนักงานหัวใจทำงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,087 คน นับเป็นชั่วโมงการทำความดีได้มากถึง 2,739 ชั่วโมง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพนักงานพลังจิตอาสา ที่ใช้หัวใจทำงาน หรือ Hearts in Acton ที่เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักด้านความรับผิดชอบของสังคมของบริษัทฯ
ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดัน และขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนของสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป
สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมติดตามกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteersหรือ โทร. 1159 ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข่าวนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://ktaxa.live/Week_for_Good_2026