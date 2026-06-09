“ฟารีดา” เชิ่ดใส่ คดีพลิก! ไม่สนถูกมองเป็นคนใจง่าย ฝากถึงเอฟซี “ติณติณ NEW COUNTRY” เข้าข้างกันอย่างมีสติ

“ฟารีดา” ไม่กังวลถูกมองเป็นผู้หญิงใจง่าย หลังคดีพลิกแฉ “ติณติณ NEW COUNTRY” ลั่นที่ออกมาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองและลูกแต่อยากออกมาปกป้องผู้หญิงที่อาจจะถูกอีกฝ่ายหลอกคบซ้อน มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ใส่ถุงยางอีก ฝากถึงแฟนคลับ ฝ่ายชายให้เข้าข้างกันอย่างมีสติ ยันไม่ได้แฉเพื่อนฝ่ายชายที่มีพฤติกรรมเหมือนกัน
หลังจากจบรายการ โหนกระแส นักร้องสาว “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ” ก็ออกมาเปิดใจอีกครั้งกับฟีดแบ็กในรายการ ที่ถูกมองเป็นผู้หญิงใจง่ายไปกับ “ติณติณ จรัสวี เทียมรัตน์” สมาชิกวง NEW COUNTRY เองทั้งๆ ที่เจอกันไม่กี่ครั้ง โดยฟารีดาเผยว่าที่ตัดสินใจมาออกรายการโหนกระแส ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองและลูกแต่อยากออกมาเตือนผู้หญิงคนอื่นที่อาจจะเป็นแบบตนอยู่ในตอนนี้
“ที่มาออกรายการ เราตั้งธงมาว่าเราไม่ได้จะมาปกป้องตัวเองและลูกแต่เรามาปกป้องศักดิ์ศรีของเพื่อนผู้หญิงด้วยกันที่โดนเรื่องเดียวกัน ที่เอาออกมาในรายการแค่บางส่วนความจริงมีเยอะมาก เรามีความสัมพันธ์กัน เจอกันแล้วไปค้างกันจริงแต่ไม่ได้เจอกันครั้งแรกแล้วมีความสัมพันธ์กันเลยเหมือนที่สังคมประณามอยู่ตอนนี้ เราเจอกันหลายรอบแล้วคือ 3 รอบ มีการไปค้างที่บ้านด้วยกันทุกครั้ง ทุกครั้งที่เจอกันเราก็แบบนั้นเลย ก็พร้อมตรวจดีเอ็นเอค่ะ ไม่ได้เป็นคนไปเรื่อยไปเปื่อย
ไม่กังวล จากตอนแรกคนเข้าข้าง ตอนนี้คดีพลิกถูกมองเป็นผู้หญิงใจง่าย ตอนนั้นไว้ใจมากเพราะรัก
“ไม่กังวล รู้อยู่แล้วว่าต้องมี 2 ฝ่ายอยู่แล้ว การที่มาออกรายการเราก็ทำใจที่จะรับแรงกระแทกอยู่แล้ว เราทำใจไว้เรียบร้อยก่อนมาแล้วจริงๆ แต่บางเรื่องเราเองก็เพิ่งรู้พร้อมทุกคนทั้งประเทศในรายการด้วยกันซ้ำ บางเรื่องฟังแล้วก็ช็อก ทุกคนเจอแบบเดียวกันหมดคือคบซ้อน ไม่ใส่ถุงยาง ไม่ขอระบุว่ากี่คนทั้งหมด เอาเป็นว่าเยอะมาก มีนักร้องในสังกัดด้วย ขอไม่พูดถึง น้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วย ก็เลยมีการเตือนๆ กัน ไปเที่ยวด้วยกันแล้วจะลวงไปห้องแต่น้องไม่ไป
(ผู้หญิงใจง่าย?) ในตอนนั้นเราไว้ใจเขามากไง เพราะเรารักเขา บางคนอาจจะมองว่าเราง่าย คนมันรักกัน ไว้ใจกันมันก็ต้องไปด้วยกันอยู่แล้วในตอนนั้น”
ฝากถึงแฟนคลับ “ติณติณ” ให้เข้าข้างกันอย่างมีสติ ยันไม่ได้แฉเพื่อนฝ่ายชายที่มีพฤติกรรมเหมือนๆ กัน
“คือเข้าข้างกันได้ แต่ให้เข้าข้างกันแบบมีสติ ไม่ใช่เข้าข้างกันแล้วมาเบลมเราหาว่าเราบินไปต่างประเทศเพื่อไปหาชู้ ซึ่งเราไม่มีใครเลยจริงๆ นอกจากเขา (ความแค้นของเราได้ไปลงกับคนรอบข้างเขา?) ไม่เกี่ยว เราทราบค่ะวีรกรรมของเพื่อนๆ นักร้องชายเขาก็ไม่ต่างกัน แต่คนอื่นที่เขาโดนมันไม่ใช่ฝีมือเรา เราไม่ได้ทำ แค่ปัญหาของเรามันก็เยอะมากพอแล้ว คนอื่นที่โดนเปิดโปงเหมือนกันก็บอกเลยว่าไม่ใช่เราทำ”
วางแผนจะไม่บอกลูกว่าพ่อคือใครจนกว่าลูกจะมาถามเอง
“พฤติกรรมเขา ณ ตอนนี้เขาก็ยังทำเหมือนเดิม ตอนนี้น้อง 17 สัปดาห์แล้ว มีดิ้นแล้ว ถ้าลูกเกิดมาก็คงไม่ไปเล่าอะไรถึงพ่อเขา จะรอให้ลูกถามเองว่าพ่อเขาคือใครแล้วค่อยบอก เราปักธงว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว จะขอเป็นแม่ให้ดีที่สุด จะเลี้ยงเขาไม่ยอมให้เขามีพฤติกรรมแบบนั้นเด็ดขาด
อยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าให้ป้องกันตัวเองให้ดี ถ้ามีผู้ชายทักมาคุยก็ให้สืบประวัติเขาให้ชัวร์ว่าเขาคบใครซ้อนหรือเปล่า การคบซ้อนแล้วมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันมันอันตรายมาก มันเสี่ยงหลายโรค ผู้หญิงเราไม่ควรจะต้องมาเจออะไรแบบนี้”