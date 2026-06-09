“บิ๊ก ณทรรศชัย” มูฟออนเร็วตามโลก! แฮปปี้คบ “ไอซ์ อธิชนัน” 4 เดือน ขอบคุณเปลี่ยนชาวสวนให้เป็นผู้ดี

“บิ๊ก ณทรรศชัย” แฮปปี้ คบ “ไอซ์ อธิชนัน” 4 เดือน จีบก่อน ชอบที่เป็นกุลสตรี คลิกก็คบเลย ขอบคุณเปลี่ยนชาวสวนให้เป็นผู้ดี มูฟออนเร็วตามโลกให้ทัน ลุยธุรกิจร่วมกัน แพลนดันช่องคู่
เป็นอีกหนึ่งคู่รักใหม่ของวงการบันเทิง สำหรับ “บิ๊ก ณทรรศชัย จรัสมาส” และ “ไอซ์ อธิชนัน ศรีเสวก” ล่าสุดฝ่ายชายออกมาเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ คบหาได้ 4 เดือน สวีตเกือบทุกวัน ลั่นผมจีบก่อน คบกันมองไกลเรื่องอนาคต
“ดีครับ ความรักก็เรื่อยๆ ครับ ส่วนมากก็ทำงานกันซะส่วนใหญ่ เราก็มีเปิดร้านอาหารด้วยกัน แล้วก็ตอนนี้ก็ออกบูธขายของ ขายอาหารด้วยครับผม
คบกันตอนนี้ก็ประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับ จะบอกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นไหม จริงๆ ก็เหมือนผู้ใหญ่กันแล้วล่ะครับ พอเราเจอกันในช่วง 30 กว่า เราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรักแบบผู้ใหญ่แล้วก็ต่างคนต่างทำงานหาเงิน คุยกันเหมือนวัยทำงานมากกว่า ไม่ได้ปั๊ปปี้เลิฟ หรือว่าเหมือนวัยรุ่นอะไรครับ
มุมสวีตก็มีบ้างครับ เล็กน้อย ตอนนี้ก็เจอกันเกือบทุกวันครับ ถ้าคุณไอซ์ไม่ได้ติดถ่ายละคร หรือว่าถ่ายรายการ เราก็จะไปอยู่ร้านที่วัดปากน้ำที่เราทำด้วยกัน ไปขายของก็ไปด้วยกัน เราก็คุยกันตลอด ถ้าเวลาว่างเราก็โทร.หาเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้าง เหมือนดูแลกันและกัน เหมือนแฟนกันก็ดูแลกันปกติครับ”
รู้จัก 10 กว่าปี ตั้งแต่เรียนมศว.ด้วยกัน
“จริงๆ ถ้าถามว่าใครจีบใคร ผมเองครับ ยอมรับเลยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเนอะ คือเราเริ่มต้นจากการที่ได้ร่วมงานกัน ถ่ายซีรีส์ด้วยกัน จริงๆ แล้วผมกับคุณไอซ์รู้จักกันมาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว คือเรียนมศว.เหมือนกัน คุณไอซ์เขาเป็นรุ่นพี่ แล้วก็เจอกันตามช่องบ้าง แต่ว่าไม่เคยร่วมงานกัน ส่วนมากเจอตามงานก็ทักทายกัน แต่ก็ไม่เคยได้คุยกันสักที จนได้เล่นซีรีส์แนวตั้งของ True ก็ได้เล่นเป็นคู่พระนางด้วยกัน
ตอนนั้นก็ปรึกษาปัญหาชีวิตหลายๆ เรื่อง เราเป็นคนที่ไปปรึกษาเขาเอง แล้วก็คุยกันเรื่องการทำงานด้วย ก็ได้แนวคิดจากเขามาหลายๆ เรื่องครับ เราก็มองเขาว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากคนหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เจอผู้หญิงที่จะแมนๆ เหมือนผู้ชาย แข็งแกร่ง แล้วทำงานเก่ง เราก็เลยลองเปิดใจดู ลองคุยกัน
ตอนแรกผมก็เรียกเขาว่าพี่ไอซ์ ตอนนี้ก็เรียกคุณไอซ์ ก็คือลองคุยกับพี่เขาดู ถ้าไม่สมหวังกับความรักหรือว่าจะผิดหวัง เขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไร ถือว่าอย่างน้อยก็ได้คุย ได้ลองทำตามหัวใจตัวเองดู จริงๆ เขาโตกว่าผมประมาณ 3 ปีครับ ก็ใกล้ๆ กันนะ ไม่ได้ห่างมาก จริงๆ เขาหน้าเด็กกว่าเราด้วยซ้ำ (หัวเราะ) คือเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากครับ ผิวพรรณเขาจะดีมาก เขาน่ารักครับ”
คลิกกันหลายเรื่อง
“ถามว่าจีบยากไหม จริงๆ เรารู้สึกว่าเราจริงใจ เราเป็นคนที่จริงใจอยู่แล้วกับทุกๆ คนที่เราร่วมงานด้วยหรือว่ากับคนที่เรารู้จัก ก็ยากในส่วนหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเหมือนกัน เราก็ค่อยๆ คุยค่อยๆ เรียนรู้ศึกษากันไป จริงๆ ก็เหมือนคุยกันไปเรื่อยๆ ครับ ก็ใช้เวลา 1-2 เดือนในการคุยกัน แล้วเราก็มีอะไรที่คล้ายๆ กัน ชอบเหมือนกัน จริงๆ แล้วมันก็อยู่ที่เราคลิกกันไหมมากกว่า แล้วก็คลิกกันหลายๆ เรื่อง มุมมองเราก็เหมือนมุมมองเดียวกันด้วย ก็เลยคุยกันง่ายขึ้น
อย่างเราชอบขายของไลฟ์สด ซึ่งเขาไม่เคยไลฟ์สด เราก็ดึงเขามาในสิ่งที่เราถนัด ทำคอนเทนต์ด้วยกัน เขาก็โอเค เขาก็ชอบ คือเราจะทำอะไรที่คล้ายๆ กัน ชอบเหมือนๆ กัน มันก็เลยทำให้ไปด้วยกันได้”
มูฟออนเร็ว ต้องเร็วตามโลก
“เราก็ต่างคนต่างความคิด ก็คิดได้หลายๆ อย่าง แล้วแต่คนจะมองครับ แต่ผมว่าจริงๆ แล้วเรื่องความรักมันไม่ได้อยู่ที่เวลา มันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจกัน เราชอบกันแบบไหน แล้วเราคลิกกันเร็วแค่ไหน เพราะเมื่อก่อนก็เคยคิดว่าการมีความรัก การมีแฟนมันก็ต้องใช้เวลา แต่เดี๋ยวนี้ผมว่าโลกมันเร็ว เราต้องเร็วตามโลก เพราะเราไม่รู้ว่าวันนึงเราจะไปเมื่อไหร่เหมือนกัน เราก็คิดว่าอะไรที่มันเข้ากันได้ เราก็ไม่ต้องรออะไร ก็ค่อยๆ คบกันเรียนรู้กันไป แก้ไขกันไป อันไหนที่เรา เข้ากันไม่ได้เราค่อยๆ ปรับจูนกันไปดีกว่า
ส่วนเรื่องอนาคต จริงๆ เราคบกันก็มองถึงเรื่องอนาคตครับ แต่ตอนนี้ก็เหมือนเราค่อยๆ ศึกษาดูใจกันไป ผมเรื่อยๆ ครับ เขาเองก็โตแล้วด้วย จริงๆ ก็เคยมีคุยไว้ครับ คุยเล่นๆ กัน เพราะเราก็อายุ 30 กว่าแล้ว เรื่องแต่งงานมันก็เป็นเรื่องที่เริ่มใกล้ตัวเข้ามาแล้ว เราก็เคยคุยเล่นๆ กันไว้ว่าวันนึงถ้าเราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือว่าเรายังคบกันอยู่ ก็อาจจะมีวันนั้นครับ ตอนนี้เราก็ใช้เวลา เราคุยว่าก็ใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆ ครับ”
แต่งเร็วหรือช้าอยู่ที่เราสองคน
“จริงๆ ไม่ได้เจาะจงว่าสักอายุเท่าไหร่ครับ เราก็ศึกษากันไปเรื่อยๆ จนวันนึงเราพร้อมดีกว่า อาจจะเร็ว อาจจะช้าก็อยู่ที่เราสองคน เราก็ให้เกียรติเขาที่โตกว่าเราด้วย เป็นผู้ใหญ่กว่า เพราะฉะนั้นมีอะไรเราก็คุยกัน ปรึกษากัน อะไรที่ไม่เข้าใจหรือว่าหาเหตุผลไม่ได้ เราก็มานั่งคุยกันใหม่ ส่วนมากเราจะไม่เคยทะเลาะกันเลยครับ จะใช้เหตุผลคุยกันมากกว่า”
ปรับตัวนอนเร็วขึ้น ไอซ์กลัวตุยก่อน
“ปกติแล้วคุณไอซ์จะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตเยอะนะครับ นอนไวเพราะต้องทำงาน แต่เราเป็นมนุษย์ไลฟ์สด นอนดึกๆ บางทีไลฟ์ 4 ทุ่มถึงตี 5 ก็มี แต่ตอนนี้เราก็ปรับมานอนเร็วขึ้น เพราะว่าคุณไอซ์เขาก็เป็นห่วงสุขภาพของผม กลัวผมจะไปก่อน (หัวเราะ) เพราะว่าผมเป็นคนที่นอนน้อยมากในแต่ละวัน และตอนนี้เราก็มีร้านอาหารด้วย บางทีผมก็ตื่นไปดูร้านบ้าง ก็ช่วยๆ กันครับ เราก็ไม่อยากให้เขาต้องนอนน้อย เพราะว่าเราก็เป็นห่วงเขา
ในส่วนของร้านอาหารเราเป็นหุ้นส่วนกันครับ เปิดอยู่ทางวัดปากน้ำภาษีเจริญครับ เป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ กึ่งเรสเตอรองต์ครับ แล้วก็เป็นจุดเช็กอินนักท่องเที่ยวด้วย เพราะว่าตรงนั้นมีนักท่องเที่ยว มีทัวร์ฝรั่งทัวร์ต่างชาติมาลง
จริงๆ คุณไอซ์เขาชวนผม คือเขาทำอยู่แล้ว เขาก็ชวนผมเข้าไปด้วย ถามว่าเป็นแฟนกัน ทำธุรกิจด้วยกัน กลัวมีปัญหาไหม จริงๆ ก็ไม่ได้กลัวครับ ธุรกิจมันเป็นความเสี่ยงอยู่แล้ว ต่อให้เราทำคนเดียวมันก็เสี่ยง อันนี้เราทำกับแฟนเรา มันก็เสี่ยงเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วผมเป็นอีกคนนึงที่ทำธุรกิจแล้วไม่น่าจะมีปัญหา เพราะเราคิดว่าเรายอมเจ็บ เรายอมเสียได้ เราก็ไม่มีปัญหาอะไร”
แพลนเปิดช่องสัตว์เลี้ยงร่วมกัน
“ก็จะมีไลฟ์สดด้วยกันเรื่อยๆ ครับ ตอนนี้ผมกำลังดันช่องติ๊กต๊อกของคุณไอซ์อยู่ เพราะเราก็วางแพลนอนาคตไว้ว่าเราจะขายของในไลฟ์สดด้วย แล้วเดี๋ยวก็จะมีช่องสัตว์เลี้ยงมาอีกช่องนึง เพราะว่าคุณไอซ์เขาเป็นคนรักสัตว์มาก เขาชอบเลี้ยงสุนัข เราก็อาจจะทำช่องคู่กันขึ้นมา แล้วก็มีน้องแฟนคลับทำช่องคู่ให้ ฟีดแบ็กก็ดี เวลาลงคลิปคู่กันแล้วคนดูหลายแสนอยู่ ก็เหมือนทำออนไลน์แล้วมันซักเซส ก็ทำไปเรื่อยๆ
ผมก็พยายามทำคอนเทนต์หลายๆ อย่าง ทำคู่กันครับ ไม่ให้ภาพเราหายไป ต่อให้เราหายไปจากจอทีวี แต่ผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์ คนเขาก็อยากรู้ว่าชีวิตดาราแต่ละคนเป็นยังไง บางทีคุณไอซ์เขาก็อาจจะไม่ได้ลงตัวเองในโซเชียลเยอะ เราก็พยายามช่วยๆ กัน ดันๆ กันให้มันเกิดอะไรที่มันใหม่ๆ ขึ้น คือพี่ไอซ์เขาจะเป็นคนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวอยู่ครับ เราก็จะพยายามคอยผลักดันในสิ่งที่เราได้ทำมา เรียนรู้มาในโลกออนไลน์ เราก็พยายามปรับให้เขา”
ชมเรียบร้อย เป็นกุลสตรี
“คือคุณไอซ์เขาจะเป็นคนเรียบร้อยครับ เป็นผู้หญิงที่ต้องเรียกว่ากุลสตรีเลย เป็นคนเรียบร้อย ส่วนเราจะเป็นผู้ชายกระโดกกระเดกนิดนึง เราก็ปรับกับเขาเรื่องนี้เหมือนกัน เราก็เป็นคนที่เรียบร้อยขึ้น บางอย่างบางภาพลักษณ์ที่มันไม่ดี ไม่เรียบร้อยเขาก็จะไม่ให้เอาลงโซเชียล เขาจะลงอะไรที่มันถูกต้องเรียบร้อย ที่ไม่ไปทำให้คนอื่นเสียหาย คือมันเป็นภาพลักษณ์เขา ก็ดีครับ
คอนเทนต์หวานๆ ก็อาจจะหวานในมุมผู้ใหญ่ๆ มากกว่า ไม่ได้หวานไปทางไม่ดี แต่ของเราคงไม่มีเต้นครับ (หัวเราะ) เขาไม่ถนัดเต้น ผมก็ไม่ถนัดเต้นเหมือนกัน ส่วนมากจะเป็นคอนเทนต์น่ารักๆ มากกว่า อย่างวันนี้ไลฟ์สไตล์ไปทำอะไร ไปถ่ายรายการ ไปทำงานที่ไหน เราเป็นคนตัด เราก็จะคนขับรถไปให้ ตั้งกล้องในรถบ้าง ส่วนมากเป็นไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันมากกว่า”
บอกไอซ์ปรับลุคให้ตนเป็นผู้ดีมากขึ้น
“เดี๋ยวนี้คุณไอซ์เขาก็เป็นคนปรับเปลี่ยนการแต่งตัวให้ผมเหมือนกันนะ ปกติผมเป็นชาวสวนไง ก็จะกางเกงขาสั้น รองเท้าผ้าใบ เสื้อกล้าม ตอนนี้คุณไอซ์เขาก็ปรับลุคให้ผมดูเป็นผู้ดีมากขึ้น (หัวเราะ) ออกจากป่ามาหน่อยนึง เพราะเมื่อก่อนผมอยู่ในป่า ตอนนี้ผมเข้าเมืองแล้ว ผมก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาด้วย เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ดูดี ดูสุภาพอยู่แล้ว”