“เนสไลน์” ปลุกกระแสนูกัตโตะ เคี้ยวสนุก ครองความนิยมต่อเนื่อง เตรียมเปิดตัว 2 รสชาติใหม่ คุกกี้แอนด์ครีม – ชานมไข่มุก

เนสไลน์ (NEZLINE) เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จ “นูกัตโตะ” (NOUGATTO) ขนมหวานสุดฮิตในโซเชียล กับ 4 รสชาติขายดี ช็อกโกแลต สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และชานมกุหลาบ ที่วางจำหน่ายแล้วใน 7-Eleven พร้อมเตรียมเปิดตัว 2 รสชาติใหม่ คุกกี้แอนด์ครีมและชานมไข่มุก ชูจุดเด่น เคี้ยวสนุก ผสานความกรอบ นุ่ม และหนึบในคำเดียว
คุณไฟซอล เจ๊ะอุมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทไฉไล อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า “เทรนด์นูกัตซึ่งเคยเป็นของฝากยอดนิยมจากไต้หวันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยังมีศักยภาพเติบโตในตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยราคาค่อนข้างสูงและหาซื้อยาก บริษัทจึงเริ่มพัฒนาสินค้า “นูกัตโตะ” (NOUGATTO) ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ทานสนุก เข้าถึงง่าย และแตกต่าง” เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงขนมประเภทนี้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและซื้อเป็นของฝาก”
“จุดเด่นของนูกัตโตะ คือ การต่อยอดนูกัตแบบดั้งเดิมให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคไทยทั้งด้านรสชาติและเนื้อสัมผัส โดยเราเพิ่มแครกเกอร์ลงในเนื้อนูกัต เพื่อสร้างมิติใหม่ของการทาน ให้ได้ความ กรอบ นุ่มและหนึบในคำเดียว ช่วยลดความรู้สึกเหนียวเกินไป ซึ่งเป็น Pain Point ของผู้บริโภคบางกลุ่ม ทำให้ทานง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้น” คุณไฟซอล กล่าว
คุณไฟซอล กล่าวอีกว่า “ปัจจุบันนูกัตโตะ มีทั้งหมด 4 รสชาติ ได้แก่ ช็อกโกแลต สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และชานมกุหลาบ และเตรียมต่อยอดความหลากหลายของสินค้า ด้วยการเปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ได้แก่ รสคุกกี้แอนด์ครีม เริ่มวางจำหน่ายแล้วเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนรสชานมไข่มุก คาดว่าจะจำหน่ายช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ โดยเชื่อมั่นว่าสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคหลายกลุ่มตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยทำงาน”
สำหรับความพิเศษของนูกัตโตะ 2 รสชาติล่าสุด คุกกี้แอนด์ครีม (Cookies & Cream) ผสมผสานคุกกี้ช็อกโกแลตกับครีมวานิลลาอย่างลงตัว ให้รสชาติหอมมัน เข้มข้น และเพิ่มความกรุบจากชิ้นคุกกี้ ทำให้ทานแล้วมีมิติความนุ่มหนึบและความกรอบของคุกกี้ เหมาะกับผู้บริโภคที่ชื่นชอบรสชาติคลาสสิกทานง่าย
ขณะที่ ชานมไข่มุก (Bubble Milk Tea) ได้รับแรงบันดาลใจจากชานมไต้หวันยอดนิยมโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมชาเข้มข้น ผสานเข้ากับ “ชิ้นไข่มุก” ที่ออกแบบมาให้เคี้ยวหนึบ สร้างประสบการณ์การทานที่แปลกใหม่ในทุกคำ
ในปี 2569 เนสไลน์ยังเดินหน้าสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) และกระตุ้นการทดลองซื้อ (Trial) อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การเข้าร่วมงานอีเวนต์ การจัดกิจกรรมทดลองชิม รวมถึงการทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียและแคมเปญร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างกระแสและเพิ่มโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
“Social Commerce เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันยอดขายของแบรนด์ เพราะขนมเป็นสินค้าที่ตัดสินใจซื้อได้ง่าย หากผู้บริโภคเห็นคอนเทนต์ รีวิว หรือโปรโมชั่นที่น่าสนใจผ่าน TikTok, Facebook, Instagram หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ก็สามารถกระตุ้นการทดลองซื้อได้ทันที และช่วยสร้างกระแสการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว” คุณไฟซอล กล่าวทิ้งท้าย
ชวนผู้บริโภคสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยของ “นูกัตโตะ” ทั้ง 5 รสชาติ ได้แล้ววันนี้ ณ ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven CJ MORE และ MR.D.I.Y. หรือ สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ TikTok Chailaifoods: www.tiktok.com/@chailaifoods พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ช่วยเติมความหวานให้ทุกวันไม่จำเจ