สมิติเวชคว้า 6 รางวัลใหญ่ ระดับเอเชียแปซิฟิก Global Health Asia-Pacific 2026

สมิติเวช ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการแพทย์และมาตรฐานการดูแลรักษาระดับสากล คว้า 6 รางวัลเกียรติยศในงาน Global Health Asia-Pacific Awards 2026 จัดโดย Global Health and Travel นิตยสารชั้นนำด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในระดับภูมิภาค โดยใช้เกณฑ์การตัดสินจากความพึงพอใจของผู้อ่านทั่วโลก และคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสุขภาพและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความสำเร็จในครั้งนี้ครอบคลุมความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ 4 โรงพยาบาลในเครือ ดังนี้ •โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับ 3 รางวัล : Hospital of the Year in Thailand 2026, Colorectal Cancer Service Provider of the Year in Asia-Pacific 2026 (ต่อเนื่องปีที่ 2) และCardiology ServiceProvider of the Year in Thailand 2026
•โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์: Trauma Service Provider of the Year in Thailand 2026 •โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนล:Pediatric Oncology Service Provider of the Year in Asia-Pacific 2026
•โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ : Ophthalmology Service Provider of the Year in Thailand 2026
นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
กล่าวว่า “การคว้า 6 รางวัลใหญ่ จาก Global Health Asia-Pacific 2026 ในครั้งนี้ โดยเฉพาะรางวัล Hospital of the Year in Thailand ที่สมิติเวช สุขุมวิท ได้รับติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (2020 - 2026) สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ระดับสากล เรามุ่งมั่นดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเชิงป้องกัน ภายใต้แนวคิด ‘เราไม่อยากให้ใครป่วย’ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดให้กับผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รางวัลนี้คือเครื่องยืนยันว่าสมิติเวชพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญด้านสุขภาพ (Health Destination) ที่เน้นความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลที่ก้าวล้ำตามมาตรฐานสากล พร้อมการบริการด้วยความใส่ใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัยของทุกคน”
นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กล่าวว่า “ความสำเร็จในปีนี้มีความพิเศษอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการได้รับรางวัล Hospital of the Year in Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (2020 – 2026) ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความทุ่มเทของทีมแพทย์และบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันส่งมอบความเป็นเลิศทางการแพทย์และการบริการในทุกมิติ จนได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากผู้รับบริการทั่วโลก ควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยรางวัลความเป็นเลิศอีก 2 สาขาสำคัญ ได้แก่ Colorectal Cancer Service Provider of the Year in Asia-Pacific 2026 ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากความร่วมมือกับพันธมิตรระดับสากลอย่าง รพ.ซาโน่ ประเทศญี่ปุ่น และ OHSU สหรัฐอเมริกา ผสานกับเทคโนโลยี AI-Assisted Colonoscopy ที่เพิ่มความแม่นยำในการตรวจพบติ่งเนื้อได้ถึง 2 เท่า ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในระยะเริ่มต้นได้มากกว่า 90% และรางวัล Cardiology Service Provider of the Year in Thailand 2026 ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม TAVI เพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด ช่วยลดระยะเวลาพักฟื้นได้ถึง 3 เท่า พร้อมยกระดับการดูแลเชิงป้องกันผ่าน ‘Wearable Clinic’ ที่นำข้อมูลสุขภาพจาก Smart Watch และ Smart Ring มาวิเคราะห์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Care) อย่างแท้จริงครับ”
นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลและโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กล่าวเสริมว่า เราภาคภูมิใจกับรางวัล Pediatric Oncology Service Provider of the Year in Asia-Pacific 2026 ของโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งตอกย้ำศักยภาพของศูนย์โรคเลือดและโรคมะเร็งในเด็ก ที่ให้การดูแลรักษาโรคซับซ้อนอย่างธาลัสซีเมียและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง CAR T-Cell และการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูก (Bone Marrow Transplant) ซึ่งมีอัตราการหายขาดภายใน 1 ปี สูงถึง 92% นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินท์ ยังได้รับรางวัล Trauma Service Provider of the Year in Thailand 2026 โดดเด่นด้วยระบบการลำเลียงผู้ป่วยทั้งทางบกและทางอากาศแบบ 'Bed-to-Bed' ที่รวดเร็วและปลอดภัย ส่งผลให้มีอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุจากห้องฉุกเฉินสูงถึง 99%
นายแพทย์ศรัณย์ อินทกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กล่าวปิดท้ายว่า รางวัล Ophthalmology Service Provider of the Year in Thailand 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จของสถาบันจักษุ สมิติเวช ไชน่าทาวน์ ในการมุ่งมั่นพัฒนาการดูแลรักษาโรคตาอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคตาที่มีความซับซ้อน รวมถึงการแก้ไขสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ โรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีผ่าตัดอัจฉริยะที่เชื่อมต่อข้อมูลอย่างสมบูรณ์ (Complete Connected Care) มาใช้เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับเทคโนโลยีผ่าตัดต้อกระจกขั้นสูงด้วยเครื่อง UNITY VCS ซึ่งเป็นแห่งแรกในโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย รองรับการผ่าตัดต้อกระจกแบบ 4 มิติ ที่ช่วยให้การรักษารวดเร็วขึ้นถึง 2 เท่า พร้อมความสามารถในการตัดวุ้นตาอย่างแม่นยำ ปลอดภัยต่อจอประสาทตา และการยิงเลเซอร์ได้หลายจุดพร้อมกันทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับมาตรฐานการรักษาให้มีความแม่นยำสูงขึ้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดขนาดแผลผ่าตัดให้เล็กที่สุด เพื่อมอบผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดในทุกมิติของผู้ป่วย