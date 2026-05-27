เตรียมสนุกร้อยไร่ หวานร้อยไร่ ไปกับซีรีส์ #รักขบวนนี้หัวใจเกือบY ทางหน้าจอ “ช่อง 9 กด 30”

“ช่อง 9” พาความสนุกร้อยไร่ หวานร้อยไร่ กลับมาให้ทีมหน้าจอได้สัมผัสพร้อมฟินไม่ลืม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 9 กด 30 พบกับซีรีส์เรื่อง “Roller Coaster the Series” รักขบวนนี้หัวใจเกือบวาย ซึ่งผลิต บริษัท โมชัน มายด์ส เอนเตอเทนเมนท์ จำกัด กำกับการแสดงโดย บุญช่วย เขียวรื่นรมย์ และได้ พชรวรรณ ชัยปุวรัตน์ ทำหน้าที่เขียนบท พบกับนักแสดงนำ เนโกะ-เนรัญชรา เลิศประเสริฐ, ออม-พันดาว ปัญญาบารมี และ เชลลี่-เพชรใส จันทร์เรือง เริ่มตอนแรก 31 พ.ค.นี้ #Nknaerun #Pundao #Shellybenda
“เนโกะ” รับบท แอร์ มีความเป็นผู้ใหญ่ใจดี แต่น่าเกรงขาม เป็นคนจริงจัง ทุกการกระทำ มีเหตุผลรองรับเสมอ เก็บความรู้สึกเก่ง ถ้าไม่ต้องการให้ใครรู้ว่ากำลังรู้สึกหรือกำลังคิดอะไรจะสามารถซุกซ่อนไว้ได้อย่างดี “ออม” รับบท เพียว ศิลปินสาวเจ้าของสตูดิโอสอนปั้นเซรามิก เพียวเป็นครูสอนปั้นที่ทั้งสวย มีเสน่ห์ ใจดีและใจเย็น ยิ้มเก่ง พูดเพราะ เป็นพี่สาวคนสวยที่เวลาพูดมักมีรอยยิ้มอยู่เสมอ ด้วยภาพลักษณ์แบบนั้นใครที่เคยเรียนปั้นเซรามิกกับเพียวต่างพากันชื่นชมและชื่นชอบเธอทั้งสิ้น “เชลลี่” รับบท ลอฟต์ สาวสวย เท่ คล่องแคล่ว เป็นเด็กใจดี ขี้เล่น ช่างพูด ช่างเจรจา มีความกล้าหาญ กล้าพุ่งชนทุกอย่างแบบไม่หวาดกลัวอะไร ใช้ชีวิตตามใจตัวเองโดยไม่มีใครสามารถบังคับได้ แต่ก็เคารพการตัดสินใจของผู้อื่นเสมอ
เรื่องราวเริ่มต้นจากเมื่อ เพียว ที่เลิกกับ พี่แอร์ เพราะอีกฝ่ายเลือกแต่งงานเพื่อธุรกิจตามที่พ่อแม่ต้องการทั้งสองจึงเลิกกัน พี่แอร์ไม่ได้บอกให้รอ แต่หนึ่งปีผ่านไปเพียวก็ยังมองใครใหม่ไม่ได้ แถมพี่แอร์ยังติดต่อมาไม่เคยขาด นัดเจอบ้าง ขอไปห้องบ้าง แต่ไม่ได้ทำอะไรเกินกว่าพี่น้องทั่วไป แล้วเพียวจะไปตัดใจได้อย่างไร จนกระทั่งวันหนึ่ง เพียวก็ได้พบกับพี่แอร์ที่ร้านเหล้าโดยบังเอิญและได้พบกับ ลอฟต์ น้องสาวของสามีพี่แอร์ ใครจะไปรู้ว่าลอฟต์ตกหลุมรักพี่เพียวตั้งแต่แรกเจอ แถมออกตัวแรงมากว่าจะจีบแต่พี่แอร์ไม่รู้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันวุ่นวายขึ้นนั่นเอง #ช่อง9กด30 #Rollercoastertheseries
