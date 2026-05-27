นําเชา ฟู้ดฯ เปิดเกมรุกตลาดเบเกอรีเทรนด์ใหม่ในไทยชู “เดนิชโบ๋วโล๋ว – ซันไซน์ทาร์ต” ตอกย้ำผู้นำโซลูชันธุรกิจเบเกอรีครบวงจร ในงาน THAIFEX 2026

บริษัท นําเชา ฟู้ด (กรุงเทพ) จำกัด หรือ NFB เดินหน้าตอกย้ำบทบาท “Professional Bakery & Food Service Partner” ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ด้วยการนำเสนอ “โซลูชันธุรกิจเบเกอรีครบวงจร” ที่ช่วยผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างเมนูใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ดร.โดร่า เจียง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นําเชา ฟู้ด (กรุงเทพ) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดอาหารและเบเกอรีมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการจึงไม่ได้มองหาเพียง “วัตถุดิบ” แต่ต้องการ “โซลูชัน” ที่สามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ควบคุมคุณภาพสินค้า และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง
“นําเชา ฟู้ดฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นร้านเบเกอรี คาเฟ่ โรงแรม ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยเรามุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าในฐานะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจระยะยาว” ดร.โดร่า กล่าว
ภายในงานปีนี้ นําเชา ฟู้ดฯ เปิดตัวไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ “เดนิชโบ๋วโล๋ว” และ “ซันไซน์ทาร์ต” เทรนด์เบเกอรีสไตล์เอเชียที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งถูกพัฒนาในรูปแบบ Frozen Dough & Ready to Bake Solution ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างเมนูใหม่ได้สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการผลิต พร้อมรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ “เดนิชโบ๋วโล๋ว” เป็นขนมปังสไตล์ไต้หวันที่โดดเด่นด้วยเลเยอร์แป้งเดนิชกรอบนอกนุ่มใน ผสานหน้าคุกกี้และไส้นมเนย ให้สัมผัสหลากหลาย ขณะที่ “ซันไซน์ทาร์ต” เป็นแป้งทาร์ตรูปทรงดอกไม้ 24 ชั้น หอมเนย เนื้อสัมผัสพรีเมียม พร้อมเปิดตัวรสชาติใหม่ “สตรอว์เบอร์รี” ภายในงาน
“เราเชื่อว่าเทรนด์เบเกอรีในยุคนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเรื่องรสชาติ ความสะดวก และโอกาสในการสร้างกำไรให้ธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่นําเชา ฟู้ดฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาโซลูชันทุกตัว” ดร.โดร่า กล่าวเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ภายในบูธยังมีการนำเสนอ Solution Experience ที่จำลองการใช้งานจริงสำหรับผู้ประกอบการในทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ Bakery Trend Showcase, Frozen Bakery for HORECA, Ingredients Solution รวมถึง Chef Live Demonstration โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวัน เพื่ออัปเดตเทรนด์และสาธิตการสร้างสรรค์เมนูใหม่อย่างใกล้ชิด
ด้าน เชฟแพนด้า Technical Chef บริษัท นําเชา ฟู้ด (กรุงเทพ) จำกัด กล่าวว่า โซลูชันของบริษัทถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานในครัว เพิ่มความรวดเร็วในการผลิต และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดเมนูใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“Frozen Dough Solution ของนําเชา ฟู้ดฯ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการคุณภาพสินค้าได้ง่ายขึ้น ลดความซับซ้อนในการผลิต และยังสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้อย่างชัดเจน โดยมีทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาเมนูอย่างต่อเนื่อง” เชฟแพนด้า กล่าว
นําเชา ฟู้ดฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาโซลูชันอาหารและเบเกอรีครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “One Professional Bakery & Food Service Partner” พร้อมสนับสนุนแนวคิด Food Security และร่วมผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การเติบโตในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า โปรโมชัน และบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคจากทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญ ได้ที่ Line OA @Namchowfood หรืออีเมล nfb.marketing@ncbakery.com