“ออฟ-จุมพล” ร่วมปลุกจักรวาลแฟนบอล แท็กทีมทัพหนุ่มฮอตอวดแฟชั่นเสื้อบอลโลก ในงาน “Supersports Football Galaxy”

Supersports ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าตอกย้ำความเป็น The One for Football ผู้นำแหล่งรวมสินค้าฟุตบอลที่ครบครันที่สุดในประเทศ ทั้งเสื้อผ้าและอุปกรณ์จากแบรนด์ชั้นนำที่รองรับตั้งแต่ผู้เล่นสมัครเล่นจนถึงมืออาชีพ ระเบิดความยิ่งใหญ่ต้อนรับมหกรรมลูกหนังที่ทั่วโลกรอคอย จัดงาน Supersports Football Galaxy ปลุกพลังแฟนบอลทั้งจักรวาลต้อนรับฤดูกาลฟุตบอลโลกใหม่ พร้อมเปิดตัวเสื้อทีมชาติลิขสิทธิ์แท้จากศึกฟุตบอลโลก เสิร์ฟกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อแฟนบอลตัวจริง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ภายในงานพบกับ ไฮไลต์สุดพิเศษ “Jersey Wall” โซนรวมเสื้อฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่แฟนบอลจะได้พบกับเสื้อทีมชาติจากศึกฟุตบอลโลก 2026 มาจัดแสดง โดย Supersports รวบรวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติลิขสิทธิ์แท้มากที่สุดในประเทศไทย กว่า 48 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน และ 35 ประเทศที่ผ่านเข้ารอบ พร้อมเนรมิตพื้นที่ให้เป็นจักรวาลแห่งฟุตบอลสุดล้ำ Football Jersey Fashion Showพร้อมขนทัพนักแสดงสุดฮอตมาร่วมปลุกพลังแฟรนไชส์ลูกหนังเดินแฟชั่นเสื้อบอลทีมชาติจากศึกฟุตบอลโลก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
บรรยากาศคึกคักไปด้วยเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยรันเวย์แฟชั่นโชว์ที่ได้ ดรีมทีมสปอร์ตแมนสุดฮอต นำโดย ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, เงิน-อนุภาษ เหลืองสดใส, พาย-ศรัณวุฒิ เอี่ยมสะอาด, ซัน-ก้องภพ บรรณทอง, ชาย-สมชาย เจริญสุข และ กาย-กันตเมศฐ์ รวินันท์โกสิน ที่มาในลุคเสื้อแข่งทีมชาติในมหกรรมฟุตบอลโลก ให้แฟน ๆ ได้อัปเดตเทรนด์สปอร์ตแฟชั่นที่กำลังมาแรงกันแบบใกล้ชิด พร้อมแชร์โมเมนต์สุดประทับใจฉบับแฟนบอลตัวจริง นอกจากนี้ยังเอาใจคอบอลด้วยกิจกรรม Exclusive Talk ร่วมกับกูรูสายฟุตบอลชื่อดัง อาทิ ซิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, นิหน่า - สุฐิตา ปัญญายงค์ม ต๊อบ -วาทิต ตรีครุธพันธุ์ ร่วมด้วยเพจฟุตบอลชื่อดังอย่าง Football Genius, Got Gooner และต้น ฟุตบอลตัวเทพ
งานนี้แฟนลูกหนังตัวจริงอย่าง ออฟ- จุมพล อดุลกิตติพร เผยถึงความพิเศษของงานในวันนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Supersports Football Galaxy ต้อนรับฤดูกาลฟุตบอลโลกครับ ผมเองชื่นชอบฟุตบอลอยู่แล้ว โดยทีมชาติที่เชียร์ก็จะเป็นอังกฤษและบราซิล งานวันนี้เลยตอบโจทย์คนรักฟุตบอลแบบผมมาก ๆ
ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกหลากหลาย ทั้ง Meet & Talk with Football Celebrities ที่รวมเหล่าแฟนบอล อินฟลูเอนเซอร์ และกูรูสายฟุตบอลชื่อดังมาไว้ในที่เดียว รวมถึงกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ผมชอบมากคือ Football Jersey Fashion Show ที่ผมและน้อง ๆ นักแสดงได้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ นำเสื้อทีมชาติมามิกซ์แอนด์แมตช์กับสตรีทแวร์ในสไตล์ใหม่ ๆ ทำให้เห็นว่าเสื้อบอลไม่ได้จำกัดแค่ในสนาม แต่สามารถใส่เป็นแฟชั่นในชีวิตประจำวันได้จริง และเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ถือเป็นไอเดียสนุก ๆ ที่ทุกคนเอาไปแต่งตามกันได้ครับ
และต้องบอกว่า Supersports ตอบโจทย์คนรักฟุตบอลมาก ๆ ทั้งสินค้าที่นำมาจัดจำหน่าย เสื้อบอลจากทั้งลีกไทย ลีกต่างประเทศ มีให้เลือกเยอะมากจริง ๆ โดยเฉพาะคอลเลกชันฟุตบอลโลกที่นำเข้ามาถึง 48 ประเทศ ครบทั้งทีมยอดนิยมและทีมม้ามืดมาแรงที่แฟนบอลกำลังจับตามอง ทำให้ทุกคนสามารถหาเสื้อทีมโปรดของตัวเองได้แบบจุใจ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกช้อปสินค้าฟุตบอลได้ที่ Supersports ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักช้อปยุคใหม่สุด ๆ ครับ”
ห้ามพลาดกับโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับสมาชิก Supersports Online เมื่อซื้อสินค้าฟุตบอลสะสมครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์เพื่อร่วมลุ้น Lucky Draw และของรางวัลมากมาย อาทิ บัตรคอนเสิร์ต และ Supersports Gift Card ตลอดแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2569 คอฟุตบอลร่วมสัมผัสความเป็น The One for Football ได้แล้ววันนี้ที่ Supersports ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช้อปออนไลน์และติดตามข่าวสารได้ที่ www.supersports.co.th และ Facebook : Supersports