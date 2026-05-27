82MAJOR ส่งเสียงคำรามอ้อน 82DE ไทย! วอร์มความร้อนแรงก่อนเจอกันในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก 4 ก.ค. นี้ การันตีครั้งนี้ทำถึงแน่นอน!

ยิ่งใกล้วันเปิดขายบัตร ความตื่นเต้นของเหล่า 82DE ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) ก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้น ล่าสุด 6 หนุ่ม 82MAJOR
นำทีมโดย “นัมซองโม” (Nam Seongmo), “พัคซอกจุน” (Park Seokjoon), “ยุนเยชาน” (Yoon Yechan), “โชซองอิล” (Cho Seongil), “ฮวังซองบิน” (Hwang Seongbin)
และ “คิมโดกยุน” (Kim Dogyun)
แท็กทีมส่งคลิปทักทายสุดพิเศษถึงแฟนๆ ชาวไทย เพื่อชวนทุกคนมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษกว่าครั้งไหนๆ กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย “82MAJOR CONCERT in BANGKOK” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเค
โดยในคลิปทักทาย หนุ่มๆ ได้เผยความตื่นเต้น และความตั้งใจที่เตรียมมาเพื่อแฟนไทยโดยเฉพาะ พร้อมส่งข้อความสุดอบอุ่นว่า “สวัสดีครับ พวกเรา 82MAJOR ครับ 82DE ชาวไทยทุกคนครับ ในที่สุดพวกเราก็จะได้ไปเจอกับแฟนๆ ชาวไทยทุกคนอีกครั้งแล้วครับ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ จะมีโอกาสได้ไปเจอทุกคนมาแล้ว แต่ในครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งไหนๆ เพราะว่าในครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ไทยครั้งแรกของพวกเราครับ แล้วมาสนุกไปด้วยกัน ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเค กับงาน 82MAJOR CONCERT ＜BEBEOM : BE THE TIGER＞ in BANGKOK เปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com ครับ ทุกคนพร้อมกันหรือยังครับ? บอกเลยพวกเราทำถึงแน่นอน! พวกเราจะตั้งใจเตรียมโชว์ดีๆ ไปฝาก 82DE แน่นอน รอติดตามกันได้เลยครับ แล้วเจอกันนะ 82DE ไทย รักนะครับ”
นอกจากนี้ 82MAJOR ยังเดินหน้าวอร์มอัพก่อนเจอแฟนไทยแบบไม่มีพัก! เพราะหนุ่มๆ ทั้ง 6 เสิร์ฟคลิป Dance Challenge เพลงไทย แบบรัวๆ เอาใจแฟนคลับชาวไทยโดยเฉพาะ จนแฟนๆ ต่างพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความน่ารัก และความตั้งใจของทั้ง 6 หนุ่มเกินต้านสุดๆ
งานนี้ 82DE ชาวไทยห้ามพลาด! เตรียมวอร์มนิ้วให้พร้อม แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตสุดร้อนแรงครั้งประวัติศาสตร์ ที่รับประกันทั้งความสนุก ความมันส์ และโมเมนต์แห่งความสุขแบบจัดเต็มโดยผู้จัด “ไอมี่ไทยแลนด์” (iMe Thailand) แล้วมาสร้างความทรงจำสุดพิเศษร่วมกันในงาน “82MAJOR CONCERT ＜BEBEOM : BE THE TIGER＞ in BANGKOK” โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com บัตรราคา 1:82MAJOR PACKAGE 5,500 / 1:1 SELFIE PACKAGE 5,500 / FANSIGN PACKAGE 5,500 / 2,800 / 1,800 THB (บัตรนั่งทุกที่นั่ง)
ทั้งนี้ความพิเศษสำหรับผู้ที่ถือบัตรราคา 5,500 บาททุกแพคเกจ ยังสามารถเลือกซื้อสิทธิ์ Add-on กิจกรรมเพิ่มเติมได้แก่ : 1:82MAJOR / 1:1 Selfie / Fansign ในราคาสุดคุ้ม สิทธิ์ละ 2,000 บาท ซึ่งจะเปิดจำหน่ายสิทธิ์ Add-on ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com นอกจากนี้สำหรับบัตรทุกที่นั่งทุกราคาบัตรจะได้รับสิทธิ์เข้าชมรอบ Soundcheck, พร้อมรับโปสเตอร์ และบัตรแข็งที่ระลึกอีกด้วย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th