เซเลบริตี้ชื่อดังตบเท้า ร่วมฉลอง 15 ปี Real California Milk ในไทย บนเวที THAIFEX

เมื่อผลิตภัณฑ์นมคุณภาพจากแคลิฟอร์เนีย ก้าวสู่ส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนไทยยุคใหม่ จากวันที่ชีสยังเป็นวัตถุดิบเฉพาะกลุ่ม วันนี้ อาร์ทิซานชีส (Artisan Cheese) และผลิตภัณฑ์นมคุณภาพระดับพรีเมียมจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคไทยอย่างชัดเจน
ครั้งนี้ Real California Milk จึงถือโอกาสจัดฉลองครบรอบ 15 ปี อย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยบนเวที THAIFEX – Anuga Asia 2026 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งนี้ Mr. Bob Carroll ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ California Milk Advisory Board เดินทางจากสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมงานและพบปะพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วภูมิภาคเอเชียด้วยตนเอง พร้อมด้วยบริษัทสมาชิกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมจากรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวน 7 บริษัทที่ร่วมจัดแสดงสินค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ในตลาดเอเชีย
Mr. Bob Carroll ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร California Milk Advisory Board กล่าวว่า "ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมจากแคลิฟอร์เนียในเอเชีย ความสำเร็จตลอด 15 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่าย เราต้องแข่งขันในตลาดที่มีข้อจำกัดด้านภาษีและการแข่งขันสูง แต่สิ่งที่ทำให้เราเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คือคุณภาพของสินค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ความสม่ำเสมอของ supply chain และความร่วมมือระยะยาวกับพันธมิตรทางธุรกิจ"
"การเติบโตของตลาดไทยสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคและผู้ประกอบการพร้อมเปิดรับผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่มีคุณภาพ นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มได้จริง"
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก เซเลบริตี้ตัว Top ของเมืองไทยที่จะไปร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้มากมาย อาทิเช่น คุณมาร์ค ธาวิน พี เซียวตง, คุณพรพิมล หยาง, คุณจิราภรณ์ อังคเศกวิไล, คุณเฌอร์ลิญา ธนัชพัฒน์โศภิต และ คุณกัณฑ์ชลัยย์ ธนาดิลก ฯลฯ โดยมี คุณธีรวี อังกุวรกุล ตัวแทน คณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์นมจากรัฐแคลิฟอร์เนียประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้การต้อนรับ
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตไม่ได้มาจาก “รสชาติ” เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคไทยในปัจจุบันมองหาอาหารที่มีคุณภาพ มีเรื่องราว มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต และตอบโจทย์วิถีชีวิตที่ให้ความสำคัญทั้งด้านสุขภาพและความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ตั้งแต่อาร์ทิซานชีสที่ได้รับรางวัลระดับโลก เปรียบเสมือน “รางวัลออสก้าแห่งวงการชีส” พรีเมียมวิปปิ้งครีม ไปจนถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่ แคลิฟอร์เนียนำเสนอมากกว่าผลิตภัณฑ์จากนม แต่คือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เมนู ประสบการณ์การบริโภค และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยที่สะท้อนรสนิยมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ จากฟาร์มโคนมของครอบครัวเกษตรกรในแคลิฟอร์เนีย สู่โต๊ะอาหาร ร้านอาหาร คาเฟ่ และห้องครัวของคนไทย นี่คือการเดินทางตลอด 15 ปีของแบรนด์ที่เติบโตเคียงข้างกับรสนิยมผู้บริโภคไทยที่พิถีพิถันและหลากหลายมากขึ้น
“Real California Milk ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการบริโภคยุคใหม่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในเอเชีย”