วิสัยทัศน์ปัง! “หลี่แช ดร.วิยดา” ลั่น สื่อยุคใหม่ต้องมีครบทั้ง Impact และ Income

“LeeShare Studio” ฉีกกฎสื่อออนไลน์ เน้นขายประสบการณ์ และการเติบโตขยับตัวครั้งใหญ่ จนน่าจับตามองในแวดวงสื่อออนไลน์ เมื่อ “หลี่แช ดร.วิยดา พีรรัฐกุล” ผู้ประกาศข่าวประจำสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 (รายการคุยข่าวเช้า) ผู้ก่อตั้ง “LeeShare Studio” ประกาศก้าวข้ามขีดจำกัดของการเป็นแค่ช่อง YouTube ทั่วไป มุ่งหน้าสู่การเป็น “Hybrid Content Provider” เต็มตัว
หลี่แช เผยว่า “โลกยุคใหม่ คอนเทนต์ไม่ใช่แค่การทำคลิป เพื่อล่ายอดวิว แต่ต้องสร้างคุณค่าและผลเชิงบวกที่ต่อยอดในชีวิตจริงได้ โดยไม่แบ่งแยกว่า ใครเป็นสื่อหรือโรงเรียนหรือโปรดักชั่นเฮ้าส์ แต่ผู้ที่จะอยู่รอดได้ คือคนที่สามารถเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ผ่านพลังของ Storytelling และความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้ง LeeShare Studio จึงไม่ได้อยากเป็นแค่ช่องที่คนดูเยอะ แต่อยากเป็นพื้นที่ ที่ทำให้คนดู เติบโตไปพร้อมกับเรา ในแง่ ความคิด ประสบการณ์ และ คุณค่าทางสังคม ความโดดเด่นของเรา คือการสร้างสรรค์สาระความบันเทิงรูปแบบใหม่ (Edutainment) ภายใต้นิยาม “Hybrid Content Provider ที่ใช้พลังของ Storytelling พัฒนาคนและสังคม”
ซึ่งสอดคล้องกับโมเดล “Hybrid Content Creator” และ “Content Provider Platform” ที่บริษัทสื่อระดับโลกกำลังปรับตัว โดยผสมผสานองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร จิตวิทยา และการเล่าเรื่อง ถ่ายทอดผ่านไลน์อัปรายการที่หลากหลาย อาทิ รายการดวง “ธรรมนายทายทัก คนละศาสตร์”, รายการสุขภาพ “หมอชาวช่อง”, รายการการเงินการลงทุน “สติสตางค์”, รายการเด็ก “แชร์กัน” รวมถึงคอนเทนต์พัฒนาบุคลิกภาพ โดยผู้ร่วมรายการทั้งหมด เป็น Experience Partner ที่ให้เราผลิตคลิปต่อเนื่องเป็นองค์ความรู้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และแบ่งปันความรู้ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการปั้น “Creator Ecosystem” ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เปลี่ยนคลิป เป็นคลาสเรียน ดันเด็กสู่ Kid Influencer สร้างอาชีพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) พิสูจน์ว่าสื่อยุคใหม่ สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคม (Impact) ควบคู่กับรายได้ (Income) อย่างยั่งยืนค่ะ”