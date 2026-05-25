“รมย์รวินท์คลินิก” หนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก ต้อนรับ CEO ‘Program Vitaran I’ บินตรงจากเกาหลี อัปเดตเทรนด์งานผิว PN ระดับโลก

ตลาดบิวตี้และหัตถการความงามในไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด รมย์รวินท์คลินิก (Romrawin Clinic) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลผิวพรรณระดับแนวหน้า ได้รับเกียรติในฐานะพาร์ตเนอร์คนสำคัญ ต้อนรับ Mr. Kim Seok Soon - CEO แบรนด์ความงามระดับโลก Program Vitaran I จากประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสบินลัดฟ้าเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยเลือก รมย์รวินท์คลินิก เป็นจุดหมายปลายทางแรก (First Destination) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific) โดยมี คุณหมอริว - นพ.อัครวินท์ ดำรงค์วัฒนโภคิน (ว.52239) แพทย์ประจำรมย์รวินท์คลินิก เป็นตัวแทนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
การมาเยือนของคณะผู้บริหารของ Program Vtaran I ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นหมุดหมายสำคัญทางธุรกิจ แต่ยังสะท้อนถึงความไว้วางใจที่มีต่อมาตรฐานของ รมย์รวินท์คลินิกในฐานะพาร์ตเนอร์ที่ยึดถือแนวทางการดูแลผิวและบริการที่มีคุณภาพมาโดยตลอด ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมอง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และทิศทางความงาม เพื่อนำมาพัฒนาโปรแกรมการดูแลผิวที่ตอบโจทย์ผู้รับบริการในเอเชียแปซิฟิกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในโอกาสพิเศษครั้งนี้ คุณหมอริว - นพ.อัครวินท์ ดำรงค์วัฒนโภคิน (ว.52239) ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับทีมผู้บริหารของ Program Vtaran I เกี่ยวกับแนวคิดการดูแลผิวพรรณสมัยใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการในปัจจุบันที่หันมาให้ความสำคัญกับ “งานผิวคุณภาพดีจากภายใน” มากขึ้น
คุณหมอริว-นพ.อัครวินท์ (ว.52239) ให้ความเห็นว่า "ปัจจุบันเทรนด์ความงามไม่ได้มองแค่ความสวยงามภายนอกแบบชั่วคราว แต่มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูโครงสร้างผิวให้แข็งแรงในระยะยาว ซึ่งการได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ผลิตโดยตรง ทำให้เราสามารถส่งต่อการดูแลผิวที่แม่นยำและตอบโจทย์ผิวคนไทยได้ดียิ่งขึ้น"
สำหรับ Program Vitaran I กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะโปรแกรมฟื้นฟูผิวในกลุ่ม Polynucleotide (PN) ที่สกัดจากปลาเทราต์ในระบบปิด ผ่านกระบวนการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้สารที่มีความบริสุทธิ์สูง โมเลกุลขนาดใหญ่ และมีความเสถียร สามารถเข้ากับชั้นผิวได้ดี โดยมีคุณสมบัติเด่นในการช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพระดับลึก พร้อมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ลดการอักเสบ เสริมเกราะป้องกันผิว (Skin Barrier) และช่วยให้ผิวดูเรียบเนียน ยืดหยุ่น อิ่มน้ำ กระจ่างใสอย่างแลดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งตอบโจทย์อินไซต์ของคนยุคใหม่ที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหรือผิวเป็นสิวได้เป็นอย่างดี
รมย์รวินท์คลินิก ยังคงเดินหน้าพัฒนาโปรแกรมดูแลผิวและบริการด้านความงามอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้การดูแลของแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์ พร้อมคัดสรรผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์การดูแลผิวที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล (Personalized Beauty) ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพผิวในระยะยาว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีสำหรับผู้รับบริการทุกคน
