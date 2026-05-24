“นิชคุณ” เกือบร้องไห้ “2PM” รวมตัวจัดคอนเสิร์ตใหญ่ แพลนทำเพลงใหม่ร่วมกัน

“นิชคุณ” แฮปปี้ “2PM” จัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 3 ปี เผยโมเมนต์ซึ้งเกือบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ หลังได้ยินเสียงแฟนคลับ โหยหาการขึ้นเวที ถึงเหนื่อยแต่เอเนอร์จี้ไม่ดรอป ลุ้นคอนเสิร์ตในไทยขอถามเพื่อนๆ ก่อน แย้มอนาคตมีสัญญาณดีเรื่องอัลบั้มใหม่ อ้อนคิดถึงแฟนคลับ ขอบคุณที่รักและคอยซัปพอร์ต
ทำเอาแฟนคลับหายคิดถึง หลังสมาชิกวง 2PM กลับมารวมตัวกันครบ 6 คนอีกครั้ง ในรอบ 3 ปี พร้อมจัดคอนเสิร์ตใหญ่สุดประทับใจที่โตเกียวโดม ประเทศญี่ปุ่น ท่ามกลางเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากแฟนๆ ล่าสุดวันนี้ (24 พ.ค. 2569) ได้เจอหนึ่งในสมาชิกของวงอย่าง “นิชคุณ หรเวชกุล” ในงาน “K DAY BANGKOK 2026” ณ NEX HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อ ถึงโมเมนต์สุดซึ้งบนเวที ที่เกือบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะโหยหาการได้กลับมายืนแสดงต่อหน้าแฟนคลับอีกครั้ง
“ก็เพิ่งมีคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดม ประเทศญี่ปุ่น ไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับ แล้วก็เดี๋ยววันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ จะมีคอนเสิร์ตที่เกาหลีด้วย 6 คน ก็ขอต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยแสดงมา ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอายุหรือเปล่านะครับ แต่เต้นกันหนัก เต้นกันสุดมาก แทบไม่ได้หยุดเต้นเลย ตลอด 3 ชั่วโมงครึ่ง เป็นคอนเสิร์ตที่เหนื่อย แต่ตอนขึ้นเวทีมาครั้งแรก ตอนเปิดตัวเหมือนจะร้องไห้ครับ เพราะว่าแฟนคลับ 4 หมื่นคนนั่งดูอยู่ พอขึ้นมาปุ๊บแล้วเขากรี๊ด เป็นความรู้สึกที่โหยหามานาน ก็ดีใจที่เรา 6 คนได้กลับมาแสดงคอนเสิร์ตด้วยกัน”
เอเนอร์จี้จัดเต็มไม่มีดรอป
“ไม่ดรอปครับ เราให้เต็มที่อยู่แล้ว ไม่ว่าเราอาจจะสลบบนเวทีได้ แต่เราปล่อยเอเนอร์จี้เต็มที่ครับ”
โหยหาคิดถึงการขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
“คิดถึงเวทีอยู่แล้วครับ แล้วแต่ละคนก็ยุ่งกับงานของตัวเอง กว่าที่เราจะได้กลับมาเจอกัน ก็ผ่านมา 3 ปีแล้ว ก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนมีตารางว่าง ก็คิดถึงเพื่อนๆ แหละครับ จะได้เจอกันก็จากงานพวกนี้แหละ เพราะถ้านอกเวลางาน ก็อาจจะได้เจอกันแค่คนสองคน แต่ถ้า 6 คนมาเจอกัน มันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายครับ 3 ปีที่แล้วเราจัดคอนเสิร์ตครบรอบเดบิวต์ 15 ปี ที่เกาหลี ก็จัดที่เกาหลีแล้วก็ไปจัดที่ญี่ปุ่น ครั้งนี้คือครบ 15 ปีที่เดบิวต์ที่ญี่ปุ่น ก็เลยจัดที่ญี่ปุ่น แล้วค่อยมาจัดเกาหลี”
แย้มในคอนเสิร์ตที่เกาหลี อาจจะมีความพิเศษมากขึ้น
“อาจจะมีครับ อันนี้ยังบอกไม่ได้”
กว่าจะรวมตัวกันครบ 6 คน เป็นอะไรยากมาก
“ยากมากครับ บินสวนกันตลอดเวลาเลย ก็หาเวลาเจอกันยากครับ”
แฟนคลับไทยเรียกร้อง อยากมีคอนเสิร์ตบ้าง
“ขอคุยกับเพื่อนก่อน (หัวเราะ) ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะว่างตรงกันหรือเปล่า”
ฟีดแบ็กดีมาก หลังประกาศจัดคอนเสิร์ตที่เกาหลี
“พอเขาประกาศในคอนเสิร์ตที่โตเกียววันที่ 2 ว่าจะมาแสดงที่เกาหลีด้วย เสียงเชียร์นี่แบบตกใจเลย ทุกคนดีใจมาก พวกเราก็ดีใจครับ ที่แฟนคลับยังรอ ยังรัก และยังสนับสนุนตลอดเวลา”
ทำให้มีไฟมากขึ้น อยากอยู่แสดงให้แฟนคลับดูไปนานๆ
“มีครับ รู้เลยว่าเราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะอยู่แสดงให้แฟนๆ ได้ดูไปนานๆ เพราะยิ่งอายุ เอเนอร์จี้ก็ดรอปเร็วขึ้น ง่ายขึ้น แต่ถ้าดูมิสเตอร์ J.Y. Park เขายังเต้นเหมือน 20 กว่า ก็ต้องเรียนรู้จากท่านให้เยอะๆ ตอนนี้เราก็พยายามออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ทานอาหารดีๆ ทานวิตามินเสริม เช็กร่างกาย ก็ตามวัยครับ”
สมาชิกทุกคนดีใจมาก ที่ได้กลับมาทำงานร่วมกัน
“ทุกคนดีใจครับ แล้วก็บอกว่าสนุกมาก ทุกคนคิดถึงเวที 6 คนมาก จบคอนฯ วันที่สอง เราก็มานั่งคุยกัน ว่าอยากจะแสดงแบบนี้ไปนานๆ และบ่อยๆ เลยคุยกันว่า ไม่งั้นเรามาปล่อยอัลบั้มกันไหม แต่แค่คุยกันคร่าวๆ เฉยๆ ไม่ได้สปอยล์อะไรนะครับ ก็คิดถึงการทำงานแบบ 6 คน อาจจะมีทะเลาะกันบ้าง แต่ก็เป็นความสุขที่แบบเออ เราก็เป็นเพื่อนกันมา 20 ปีแล้ว การได้กลับมารวมตัวกัน ทำในสิ่งที่เรารักให้กับคนที่เรารักได้ดู จริงๆ มันเป็นอาชีพที่พิเศษมากครับ ผมก็ดีใจที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆ ทั้ง 5 คนที่เป็นเพื่อนที่ดีมาก ตั้งใจทำงาน แล้วก็เก่งมาก”
ส่วนตัวพร้อมทำอัลบั้มใหม่ แต่สมาชิกทุกคนต่างมีงานของตัวเองอยู่
“ใจผมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับ แต่อย่างที่บอกบินสวนกันอยู่ตลอดเวลา ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เมื่อไหร่ แต่มีการคุยกันเรื่องนี้อยู่ ก็แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดี ว่าเรายังมีเป้าหมายเดียวกันอยู่คือการเป็น 2PM 6 คน”
ตอนนี้มีโปรเจกต์ที่กำลังคุยอยู่ เป็นช่วงชีวิตที่ดี บาลานซ์ทุกอย่างได้ลงตัว
“ตอนนี้มีโปรเจกต์ที่คุยกันอยู่ว่าจะทำ แต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ ก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้ครับ แต่ช่วงนี้ก็คือทำงานบ้าง พักผ่อนบ้าง ดูแลตัวเอง ออกกำลังกาย ผมว่ามันเป็นบาลานซ์ที่ดีสำหรับผมในช่วงนี้ครับ คือไม่อยากทำงานหนักเหมือนเมื่อก่อน ที่นอนบนเครื่องบิน ผมว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับผมครับ บาลานซ์ทุกอย่างลงตัว มาไทยทำงานเสร็จกลับไปก็ดูแลตัวเอง ออกกำลังกาย ทานอาหารที่ดี แต่ก็บินไปบินมาอยู่เรื่อยๆ ครับ เดือนละ 1-2 ครั้ง ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่อาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง”
หมั่นออกกำลังกายเพื่อให้ฟิตอยู่เสมอ
“เอาจริงๆ ผมไม่ได้จะออกกำลังกายให้บึก แค่ออกให้มันฟิตอยู่ตลอด ตอนไปโตเกียวโดมก็พยายามฟิตให้เต็มที่ที่สุด เลยทำได้ดีครับ”
ขอบคุณแฟนคลับที่รัก ที่รอ และสนับสนุนมาตลอด
“ฝากถึงฮอตเทสต์ (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ของผมนะครับ ก็คิดถึงมาก และขอบคุณที่มางานในวันนี้ ขอบคุณที่รัก ที่รอ และสนับสนุนผมมาตลอด อยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆ เจอกันสิงหาคมนี้ที่เกาหลีครับ (ยิ้ม)”