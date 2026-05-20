อยากให้คนไทยกล้าพูดเรื่องเพศ “สถาบัน GISH” เปิดหลักสูตรสุขภาพเพศยุคใหม่

สถาบัน GISH ออกหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศและสุขภาวะแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ คนไทยจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพเพศ และไม่กล้าที่จะพูดออกมา เพราะกลัวถูกตัดสินและกลัวการตีตรา จึงเกิดความเชื่อที่ผิด อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศในประเทศก็มีไม่เพียงพอ
สถาบันสุขภาพเพศและสุขภาวะองค์รวม (Global Institute for Sexual Health and Holistic Well- being: GISH Institute) จึงตั้งมั่นในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศและสุขภาวะแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
“รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ” นายกสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะบางคนมีความเชื่อผิด ๆ ต้องการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การขาดความรู้ แต่ความรู้ที่นำเสนออาจไม่น่าสนใจพอ หรือสื่อสารไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย สถาบันฯจึงจัดทำหลักสูตรเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพศและสุขภาวะแบบองค์รวม ได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ทั้งมิติร่างกาย จิตใจ สังคม และความสัมพันธ์
สถาบัน GISH จึงผลักดัน 6 หลักสูตรระยะยาว และ 1 หลักสูตรระยะสั้น ให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ สูตินรีแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ, นพ.คริษฐ์ จายะสกุล แพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ, นพ.ณัฏฐชัย รำเพย จิตแพทย์, พ.ต.ท.พญ.ลักขณา จักกะพาก สูตินรีแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรพิเศษ คุณก้องณพัฒน์ จิโรจธนพงศ์ อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของช่องนางโรมโคมเขียว และนักเพศวิทยาคลินิก มาร่วมให้ความรู้อีกด้วย
สำหรับหลักสูตรของสถาบันฯ ประกอบด้วย
1. Diploma in Clinical Sexology เรียนรู้เรื่องเพศในหลากหลายมิติ ทั้งในมุมวิทยาศาสตร์ วงจรการตอบสนองทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ
2. Diploma in Sexual Health and Sexual Wellness ลงลึกถึงปัญหาทางเพศของผู้รับบริการอย่างรอบด้าน
3. Diploma in Sex Therapy ศาสตร์การให้คำปรึกษา ผสมผสานทั้งมิติทางกาย และมิติจิตวิทยา เพื่อความเข้าใจเรื่องเพศในทุกมุม
4. Diploma in LGBTQ+ Medicine ให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางเพศอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ฮอร์โมนบำบัด ไปจนถึงการตั้ง Gender Health Clinic
5. Diploma in Sex Education and Sexual Communication ให้ความรู้ด้านทักษะการสื่อสารเรื่องเพศอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมเคล็ดลับการสื่อสารให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
6. Diploma in Integrative Lifestyle and Longevity Medicine
หลักสูตรร่วมมือกับสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย (TLWA) ตอบโจทย์กระแส Longevity ที่มาแรงทั่วโลก
7. หลักสูตร 1 วัน รักเป็น เซ็กซ์ดี ร้อยปีไม่เบื่อกัน
หลักสูตรสำหรับคู่รัก คนโสด นักบำบัด หรือคนทั่วไป ที่อยากเข้าใจ “ศาสตร์ของการมีชีวิตรักที่ยืนยาว”
โดยสถาบันสุขภาพเพศและสุขภาวะองค์รวม (Global Institute for Sexual Health and Holistic Well- being: GISH Institute) ก่อตั้งภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยได้รับการรับรองจากสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) หรือ TACS สถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และวิชาชีพ ให้มีความเข้าใจด้านสุขภาพองค์รวมอย่างรอบด้าน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตรหรือสมัครเรียนได้ผ่านเบอร์ติดต่อ 099-1989541 Line : @gish อีเมล gish.institute@gmail.com หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gish-institute.com