“วินเวคิน” เชื่อว่า "พวกเรานั่นล่ะมนุษย์ต่างดาว"

กลายเป็นประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับถึงกับต้องหยุดคิดตาม เมื่อนักแสดฟงและศิลปิน “วินเวคิน สิมะวรา” เจ้าของเพลงซึ้ง ไม่ใช่เบอร์หนึ่งออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชี่ยลส่วนตัวหลังจากที่ตอนนี้มีกระแสพูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวว่ามีจริงหรือไม่ พร้อมปล่อยภาพและข้อความที่ทำลายกรอบความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก โดยเจ้าตัวได้ลงแคปชั่นชวนสะกิดใจไว้ว่า
"พวกเรานั่นล่ะ มนุษย์ต่างดาว"
หลังจากข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไป แฟนๆ ต่างพากันตีความไปต่าง ๆ นานา บ้างก็มองว่านี่อาจเป็นการบอกใบ้ถึงผลงานใหม่ซิงเกิ้ลเพลงที่3ของเจ้าตัวที่กำลังจะปล่อยให้ฟังเร็วๆนี้หรือเปล่า
แต่ในอีกมุมหนึ่ง หลายคนมองลึกลงไปถึง นัยยะทางปรัชญาที่วินเวคิน พยายามจะสื่อสาร ว่าแท้จริงแล้วคำว่า "มนุษย์ต่างดาว" อาจไม่ได้หมายถึงสิ่งมีชีวิตจากจักรวาลอื่น แต่หมายถึง "คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คนที่กล้าคิดต่าง และคนที่ไม่ยอมจำนนต่อกรอบเดิม ๆ ของสังคม" ซึ่งในสายตาของคนทั่วไป คนเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดหรือคนนอก เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่มาจากดาวดวงอื่นนั่นเอง
และชาวเน็ต มาเมนต์ชื่นชมในวิสัยทัศน์และความคิดที่ลุ่มลึก เช่น "คมมากพี่วิน ขนลุกเลย", "ถ้าการคิดต่างทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ต่างดาว ฉันก็ภูมิใจที่เป็นหนึ่งในนั้น"
งานนี้บอกได้คำเดียวว่า “วินเวคิน” ได้จุดชนวนความสงสัยและความตื่นเต้นให้เกิดขึ้นอีกครั้ง ส่วนความจริงเบื้องหลังประโยคชวนคิด
ด้านหนุ่มวินเผยว่า ผมเองก็มีความสงสัยและพยายามดูข่าวความเคลื่อนใหวของเรื่องมนุษย์ต่างดาว แต่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่า มนุษย์ต่างดาวมีจริง แม้จะไม่เคยได้เห็นกับตาตัวเอง แต่อีกมุมนึงผมก็คิดว่าพวกเรามนุษย์โลกนี้ที่เราอาศัยอยู่ก็อาจเป็นมนุษย์ต่างดาวของสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นเช่นกัน พวกเราอาจจะเป็นที่พูดถึงของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่หน้าตาและรูปร่างไม่เหมือนพวกเรา เราอาจจะเป็นของแปลกในสายตาพวกเค้า ส่วนเรื่องที่มีคำทำนายว่า เดือนพฤศจิกายนนี้ พวกเราจะได้เห็นมนุษย์ต่างดาว ก็ลุ้นนะว่าจะมีโอกาสได้เห็นจริงๆหรือเปล่าๆ จริงๆบนโลกใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ