“นิกร” เปิด Day Care บ้านบางแค ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ดันผู้สูงวัยไทยติดสังคมให้นานที่สุด

ในวันที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ การดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงเรื่องของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งอีกต่อไป แต่เป็นภารกิจสำคัญของสังคมไทยทั้งระบบ ที่ต้องร่วมกันสร้างพื้นที่รองรับผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสุขภาวะที่ดี และยังคงมีส่วนร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
“นิกร โสมกลาง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันระหว่างวัยในชุมชน หรือ **DAY CARE บ้านบางแค** ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบสำคัญในการยกระดับระบบดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มี “โชคชัย วิเชียรชัยยะ” อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ภายในบ้านบางแค ทั้งผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้สูงอายุ ห้องนวัตกรรม Snoezelen ห้องฟื้นฟูการทำงานของสมองและความทรงจำ รวมถึงพบปะให้กำลังใจผู้สูงอายุ และมอบถุงกำลังใจแก่ผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ
นิกร กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว และในอนาคตจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น การเตรียมระบบดูแลผู้สูงอายุให้พร้อม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสถาบัน จึงเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วน
การเปิดศูนย์ DAY CARE บ้านบางแค จึงไม่ใช่เพียงการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมาใช้บริการระหว่างวันเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่แห่งชีวิต ที่ผู้สูงอายุสามารถมีกิจกรรมร่วมกัน ได้รับการฟื้นฟู ได้ทำกิจกรรมสันทนาการ และได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิด **Active Ageing** หรือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความกระฉับกระเฉง พึ่งพาตนเองได้ และคงสถานะ “ติดสังคม” ให้นานที่สุด พร้อมลดระยะเวลาการเข้าสู่ภาวะติดบ้านและติดเตียงให้น้อยที่สุด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ยังระบุว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเข้าถึงประชาชนในทุกภูมิภาค
นอกจากการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ศูนย์ DAY CARE ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับสังคมว่า การดูแลผู้สูงอายุไม่ควรรอให้เกิดความเจ็บป่วยหรือภาวะพึ่งพิงก่อน แต่ต้องเริ่มจากการป้องกัน ส่งเสริมกิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม เพราะการที่ผู้สูงอายุได้พบเพื่อน ได้ทำกิจกรรม และได้มีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่อง คือปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสมอง
นิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ยังมีกองทุนผู้สูงอายุเป็นกลไกสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และในปี 2569 กระทรวง พม. มีแผนขยายผลผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน โดยจะเร่งผลิตผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคนในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
สำหรับบ้านบางแค นอกจากเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันยังได้ยกระดับบทบาทจากการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางภายในสถานสงเคราะห์ ไปสู่การเป็นศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบครบวงจร ทั้งการเป็นศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน และศูนย์บริการข้อมูลด้านผู้สูงอายุ โดยเน้นการทำงานเชิงรุกในชุมชนควบคู่กับการดูแลภายในศูนย์ฯ
ปัจจุบัน บ้านบางแคให้การดูแลผู้สูงอายุรวม 247 คน แบ่งเป็นเพศชาย 86 คน และเพศหญิง 161 คน โดยผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์
การเปิดศูนย์ DAY CARE บ้านบางแค จึงเป็นมากกว่าการเปิดบริการใหม่ แต่คือภาพสะท้อนของทิศทางการดูแลผู้สูงอายุไทยในอนาคต ที่ต้องไม่ใช่เพียง “การสงเคราะห์” แต่เป็นการสร้างระบบดูแลที่ทำให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ มีโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน