สยามดนตรียามาฮ่า ฉลองครบรอบ 60 ปี ผนึกกำลัง Shonan Kamakura General Hospital และ KAIGO Life ลงนาม MOU ปั้นโมเดล "ดนตรีบำบัด" ไทย-ญี่ปุ่น

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ประกาศความร่วมมือระดับนานาชาติ และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ โครงการดนตรีบำบัด ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ Shonan Kamakura General Hospital ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท ไคโก ไลฟ์ จำกัด ผู้ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ เพื่อพัฒนาโมเดลดนตรีบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยงานจัดขึ้น ณ ชั้น 5 Yamaha Music Hall อาคารสยามปทุมวัน เฮ้าส์
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของประเทศไทย ซึ่งภาวะสมองเสื่อมกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญด้านสาธารณสุขของทั้งไทยและญี่ปุ่น โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อนำแนวทาง “ดนตรีบำบัด” ที่ญี่ปุ่นใช้ดูแลและสนับสนุนผู้ป่วยอย่างจริงจัง มาช่วยลดความเครียด กระตุ้นการทำงานของสมอง และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์จากญี่ปุ่นเข้ากับดนตรีและวัฒนธรรมของไทย เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย และภาวะสมองเสื่อม รวมถึงมีการสนับสนุนด้วยงานวิจัยและการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ
“ประนัปดา พรประภา” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ในฐานะพันธมิตรด้านดนตรีและการศึกษา กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ในวาระครบรอบ 60 ปีของสยามดนตรียามาฮ่า เราไม่เพียงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจดนตรี แต่ยังมีวิสัยทัศน์ในการนำศักยภาพของเสียงดนตรีมาสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคม ปัจจุบันศาสตร์ด้านดนตรีบำบัดกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ การริเริ่มความร่วมมือระดับนานาชาติในครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงศักยภาพของธุรกิจดนตรีและการศึกษา ไปสู่ทิศทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยผสานความเชี่ยวชาญด้านดนตรีเข้ากับการแพทย์อย่างลงตัว เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรม”
“Dr. Shuzo Kobayashi” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Shonan Kamakura General Hospital กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ผนึกกำลังกับสยามดนตรียามาฮ่า บนพื้นฐานวิสัยทัศน์ร่วมกันในการยกระดับศาสตร์ด้านดนตรีบำบัด เราต่างเชื่อมั่นว่ารากฐานของการดูแลสุขภาพที่ดี ต้องผสานมิติด้านการรักษาและการป้องกันเข้าด้วยกัน ซึ่งดนตรีบำบัดถือเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูผู้ป่วย นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน ในประเทศญี่ปุ่น เราได้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในการบรรเทาความเครียด กระตุ้นการทำงานของสมอง และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์ระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนที่มีต่อดนตรีในไทย เพื่อรังสรรค์โมเดลการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ประยุกต์ใช้ได้จริง เราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นปฐมบทของพันธมิตรระยะยาว ที่พร้อมต่อยอดความสำเร็จสู่ระดับภูมิภาคเอเชียต่อไป”
“ชยพร พรประภา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไคโก ไลฟ์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ เราให้ความสำคัญกับการนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง ผ่านโครงการนำร่อง และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างพันธมิตร เพื่อการพัฒนาแนวทางที่สามารถวัดผลและต่อยอดได้ในระยะยาว ในอนาคต เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถขยายโครงการนี้ไปยังเครือข่ายโรงพยาบาล สถาบันสอนดนตรี และชุมชน เพื่อสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ยั่งยืน และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง”
สำหรับก้าวต่อไปของความร่วมมือระหว่าง3ฝ่าย นอกจากการนำหลักสูตรMusic and Wellness ที่เป็นมาตรฐานจากญี่ปุ่นมาฝึกอบรมสำหรับครูสอนดนตรีของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าแล้ว ทางบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ร่วมกับ นายภาโรห์ พรประภา ผู้ที่มีความสามารถทางด้านการประพันธ์เพลง ยังเตรียมพร้อมที่จะดำเนินงานวิจัยร่วมกัน โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเพื่อขยายผลนำโครงการใช้เสียงดนตรีในสถานการณ์จริงทางการแพทย์อื่นๆ เช่น ผู้ป่วยฟอกไต และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)โดยมุ่งหวังที่จะสร้างโครงการนี้ให้เป็นต้นแบบที่สามารถต่อยอดและขยายความร่วมมือสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชียได้ต่อไปในอนาคต
