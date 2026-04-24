ไปคานส์ ครั้งที่ 7 “ปลา บลา บลา” ส่ง คช Mahout มุ่งดันหนังไทยไปตลาดหนังโลก

แรงชัดจับใจแน่ๆ มาแรงหนังไทยน่าจับตาแห่งปี คช Mahout ทุ่มสร้างและนำแสดงโดย ปลา บลา บลา ปลา เพียงฤทัย โกมารทัต
คนไทยรักและผูกพันกับช้างมายาวนาน หลายยุค หนัง คช Mahout หนังเกี่ยวกับช้างไทยในมุมใหม่ ที่คนรอดู กระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ฉาย ที่ทำโดย ปลา บลา บลา ได้รับการคัดเลือก สนับสนุนจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP Department of International Trade Promotion) กระทรวงพาณิชย์ ไปมาแล้วที่งาน อเมริกันฟิล์มมาร์เก็ต American Film Market 2025 ที่ LA ลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา
ล่าสุด ปลา บลา บลา โปรดักชั่น ผู้ผลิตหนังไทยเรื่อง คช Mahout ก็ได้รับคัดเลือก ให้ไปออกบูธที่คานส์ ฝรั่งเศส Cannes Film Festival 2026 อีกด้วย
ปลา บลา บลา เปิดใจดังๆ “ปลาเตรียมพร้อมมากๆ ที่จะไปคานส์ เรื่องชุดออกแบบดีไซน์ ให้ช่างประจำตัดให้เหมือนเดิมค่ะ แต่ละชุดไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ แต่คงจะอลังการดาวล้านดาว ยาวแยะใหญ่มากไม่ได้แล้ว เพราะคานส์ออกกฎเรื่องชุด อย่ามาเยอะใหญ่แกะกะเกินไป
ปลาไปคานส์มาแล้ว รวมปีนี้ 7 ครั้งแล้วค่ะ เดินพรมแดงจนเพลียแต่ก็สนุก แถมได้ดูหนังรอบแรกของโลกก่อนใครด้วยค่ะ ไปคาสนส์บ่อยๆ จะบอกว่าชินเฉยๆ ก็ไม่เชิง เพราะทุกปีที่ไป ก็มีเรื่องน่าตื่นเต้น ใหม่ๆ ให้เจอตลอด เป็นสีสันชีวิตที่ว้าวตลอด
หนัง คช Mahout ที่ปลาจะไปขายไป ออกบูธที่คานส์ ฝรั่งเศส Cannes Film Festival 2026 หลายคนถามเมื่อไหร่จะฉายที่ไทย ต้องรอไปก่อนนะคะ 9 กรกฎานี้! จะฉายแล้วที่ไทย
ใครที่อยากดูหนัง ให้เข้าไปฟังเพลง เหมือนกับชาติมารัก เพราะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ มีบางฉากของในหนัง คช Mahout อยู่ด้วย และอยากบอกว่า เพลงเพราะมากๆ
หนังไทยดีมีเยอะ ปีนี้หนังไทยไปคานส์ล้วนน่าใส่ใจ หนัง คช Mahout ของปลา ก็ติด 1 ใน 12 หนังในโปรแกรม Thailand Where films Alive
คนไทยต้องได้ดูแน่นอน คช Mahout หนังช้างๆ ครบรส มีซึ้งสะเทือนใจ แง่คิดที่ทำให้เรากลับมาค้นถึงจิตใจเรา หนังไทยเป็นที่รู้จักในตลาดโลกแล้ว ปลาก็หวังว่า คช Mahout จะเป็นหนังไทยอีกเรื่องที่ตีแตกทั้งตลาดไทยและตลาดอินเตอร์
อีกงานใหม่ปีนี้ของปลาคือ ถ้ามีกองหนัง ละคร ซีรีส์ โฆษณา จากต่างประเทศ เข้ามาถ่ายทำที่ไทย บริษัทปลาก็รับซับพอร์ต ช่วยดูแลประสานงานให้ครบค่ะ
หลายคนยังแอบห่วงว่าเอไอ AI จะเข้าแทนที่การทำหนังไหม ปลาบอกเลยว่าไม่ค่ะ เพราะความคิดคนที่สร้างสรรค์แบบซับซ้อนซ่อนคม AI ก็ยังทำไม่ได้ไม่ถึงพอ ส่วนสตรีมมิ่งก็เป็นทางแค่อีกทางเลือกของการดูหนัง เพราะคนที่รักหนังจริง ยังคงชื่นชอบที่จะเข้าโรงหนัง ดูจอใหญ่ๆ ระบบเสียงดีๆ ดังฉ่ำๆ”
ปลาทิ้งท้ายว่า ช่วงนี้โสดนะ แต่อาจจะไม่สนิท ถ้าคบชัวร์พร้อมเปิดตัวอยู่แล้ว รุ่นนี้ไม่มีแอ๊บ
ปลา บลา บลา โปรดักชั่น ผู้ผลิตหนังไทยเรื่อง คช Mahout ที่ทำโดย ปลา บลา บลา ปลา เพียงฤทัย โกมารทัต เป็นนางเอกหนัง ผู้สร้าง ทุ่มทุนเอง เป็นนักร้องเพลงประกอบหนังด้วย ครบเครื่องมีดีเยอะจริง
แรงแท้ต้อง หนังคช Mahout ได้รับหลายรางวัลการันตีคุณภาพจาก Bangkok Movie Awards 2025 บางกอกมูวี่ฟ์อวอร์ด สาขา Best Narrative Feature รางวัลหนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม อินโดนีเซีย Dimension Independent Film Festival 2025 สาขา Best Narrative Feature หนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม และได้หนังอาเซียนยอดเยี่ยม Best Asian Feature Film จาก Moscow Asian Film Festival มอสโค อาเซียนฟิล์มเฟสติวัล รัสเซีย
ฮอตฮิตย้ำดังๆ คลิกฟังด่วนกับเพลงประกอบหนัง คช Mahout เหมือนกลับชาติมารัก Reborn Love ( https://www.youtube.com/watch?v=LB3ljBc0dtw ) เพลงประกอบหนัง คช Mahout ปลา บลา บลา ร้องคู่กับนักร้องดัง ไพรัช คำมณี ที่มีผู้ติดตามทะลุล้าน!
