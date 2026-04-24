เตรียมนับถอยหลังสู่ปรากฏการณ์ใหม่ของวงการสุขภาพและความงาม“INGLOBE Grand Opening 2026 – Longevity Excellence Redefined” inside the invisibe .

เปิดมิติใหม่ของการผลิต “จากสิ่งที่มองไม่เห็น” สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เตรียมสร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในวงการโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมของไทย กับงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ “INGLOBE Grand Opening 2026” ภายใต้แนวคิด “Longevity Excellence Redefined – Inside the Invisible” ที่จะพาผู้เข้าร่วมงานสัมผัสนิยามใหม่ของการดูแลสุขภาพในระยะยาว ผ่านมาตรฐานการผลิตระดับสูงที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด แม้ในสิ่งที่มองไม่เห็น
งานนี้นำโดย คุณอ๋า – อริชาภัสร์ เชี่ยวชาญสินชัย ผู้บริหารหญิงรุ่นใหม่ ผู้ก่อตั้งธุรกิจโรงงาน OEM ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังยกระดับศักยภาพครั้งสำคัญด้วยโรงงานแห่งใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัย
จาก “ความกล้า” สู่การสร้างมาตรฐานใหม่?
จากจุดเริ่มต้นในฐานะเซลล์ฟรีแลนซ์ สู่การสร้างธุรกิจด้วยเงินทุนเริ่มต้นเพียง 2 ล้านบาท เส้นทางของคุณอ๋าสะท้อนถึงพลังของ “ความเชื่อและความกล้า” ที่ทำให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรค รวมถึงวิกฤตหลังโควิด-19 และก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการที่น่าจับตามองในวงการ
เวทีรวมมุมมอง “Longevity” พร้อมทัพศิลปินร่วมงาน ภายในงานเตรียมพบกับกิจกรรมไฮไลต์ ทั้งพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ การนำเสนอวิสัยทัศน์องค์กร และช่วงเสวนา Longevity Talk ที่จะถ่ายทอดแนวคิด “อายุยืนอย่างมีคุณภาพ”
นอกจากนี้ ยังเพิ่มความน่าสนใจด้วยการรวมตัวของเหล่าศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่จะมาร่วมงานและร่วมแถลงข่าวอย่างคับคั่ง ได้แก่ เกรซ กาญจน์เกล้า, นัท นิสามณี, เบเบ้ ธันย์ชนก, เมฆ จีระกิจ, ซัน ประชากร, คิมม่อน วโรดม – คอปเตอร์ ภานุวัฒน์, ติ๊นา ศุภนาฎ, อาย วีรินท์รดา, มะปราง อลิสา ฯลฯ
ซึ่งจะมาร่วมแบ่งปันมุมมองด้านสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอกย้ำความสำคัญของการดูแลสุขภาพในระยะยาว
ตอกย้ำบทบาท “พาร์ทเนอร์ธุรกิจ” ไม่ใช่แค่ผู้ผลิต?
INGLOBE มุ่งเน้นการเป็น “พาร์ทเนอร์” ให้กับแบรนด์ลูกค้า มากกว่าการเป็นเพียงโรงงานรับผลิต ด้วยบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่แนวคิด พัฒนา ไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ นวัตกรรม และการเติบโตอย่างยั่งยืน
งาน INGLOBE Grand Opening 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของวงการอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ที่จะสะท้อนมาตรฐานใหม่ของการผลิต และแนวคิด “Longevity” สู่ผู้บริโภคยุคใหม่
เตรียมพบกับงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะเปลี่ยนมุมมองของการดูแลสุขภาพไปตลอดกาล ในวันที่ 27 เมษายน 2569 สถานที่ บริษัท อิน โกลบ แลบบอราทอรี่ จำกัด สาขา (1) 15 26 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000