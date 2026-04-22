“แก๊ป ธนเวทย์” ร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ “ INTO SPEC ” ชวนคนรักการตกแต่งบ้าน เปิดมุมมองใหม่

บริษัท บีอาร์ที อินเตอร์เทค จำกัด ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้เปิดตัวแบรนด์ “INTO SPEC” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมชูไฮไลท์ “ประตู SPC” ผสานเทคโนโลยี Sanitized® จากสวิตเซอร์แลนด์ คุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 99% ในงาน สถาปนิก’69 (Architect’26) ครั้งที่ 38 วันที่ 30 เมษายนนี้ เวลา 16.30 น. ณ เลขที่บูธ TP07 ระหว่างเสาที่ 39–40 ฮอลล์ชาเลนเจอร์ 3 ประตู 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภายในงานร่วมพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ ที่มาของแบรนด์ INTO SPEC นวัตกรรม Sanitized® โดย ศรัณย์ วงษ์กมลชุณห์ กรรมการผู้จัดการ และ ศลิษา วงษ์กมลชุณห์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีอาร์ที อินเตอร์เทค จำกัดฯ
พบกับไฮไลท์ตื่นตาไปกับนวัตกรรม Thematic Pavilion “ปราณสถาน” งานออกแบบเชิงพาราเมตริกที่สะท้อนความสงบและความแข็งแกร่งของวัสดุ SPC ได้อย่างลงตัว โดยสถาปนิกชื่อดัง บดินทร์ พลางกูร จาก Context Studio และเปิดเวทีเสวนา “การใช้ AI แบบมีสติ”โดย บูม พีรพล การุณวิวัธน์ (Computational Design Specialist)และ คุณเท็ด ภาวิน วัฒนชัยยิ่งเจริญ ที่จะมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของวงการออกแบบระหว่างเทคโนโลยีและงานคราฟต์ โดยมี “แก๊ป ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล” รับหน้าที่เป็นพิธีกร