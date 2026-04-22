xs
xsm
sm
md
lg

“แบมแบม” รับประกันขึ้นโชว์ทั้งที เอเนอร์จี้จัดเต็มแน่นอน! เจอกันวันอาทิตย์นี้ ในงาน K-Pop Masterz 2026 BamBam & TEN SPECIAL LIVE in BANGKOK

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมตัวมาสนุกกับสเตจสุดเดือดและโมเมนต์สุดประทับใจในงาน K-Pop Masterz 2026 BamBam & TEN SPECIAL LIVE in BANGKOK งานนี้ทั้งสองหนุ่ม “แบมแบม - เตนล์” ขนโชว์เด็ดๆ มาฝากทุกคนเพียบ

โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1–2 โดยบัตรจะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2569 ทาง http://ticketmelon.com และ http://trip.com บัตรราคา 6,500 /5,500 / 4,800 / 3,800 / 2,800 และ 2,500 บาท