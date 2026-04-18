Christie’s รังสรรค์ประสบการณ์ไวน์ระดับโลก ใจกลางกรุงเทพฯ เปิดมุมมองเอ็กซ์คลูซีฟโดย “Tim Triptree MW” สู่ศาสตร์และศิลป์แห่งการประมูลไวน์

คริสตีส์ (Christie’s) สถาบันประมูลศิลปะและของสะสมระดับโลกที่ยืนหยัดมาตั้งแต่ปี 1766 มอบประสบการณ์เหนือระดับผ่านกิจกรรม Wine Masterclass ณ The Peak ชั้น 20 เกษร ทาวเวอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ทิม ทริปทรี (Tim Triptree MW) ผู้อำนวยการฝ่ายไวน์และสุราระดับนานาชาติ หนึ่งใน Master of Wine เพียง 422 คนของโลก ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การชิมไวน์แก่สื่อมวลชนและแขกคนสำคัญอย่างใกล้ชิด
สุนทรียศาสตร์แห่งการชิมไวน์ ผ่านมุมมองของ Master of Wine
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทิมได้นำผู้เข้าร่วมงานออกเดินทางผ่านโลกของไวน์ ผ่านเทคนิคการชิมไวน์ โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้างของไวน์ (Wine Structure) ได้แก่ Acidity, Tannin, Alcohol, Body และ Sweetness ที่เผยให้เห็นรายละเอียดอันซับซ้อน ตั้งแต่กลิ่นแรกสัมผัสไปจนถึงเลเยอร์ของรสชาติ และความซับซ้อนที่สะท้อนตัวตนของไวน์แต่ละภูมิภาคได้อย่างประณีต บทสนทนาเต็มไปด้วยความลุ่มลึก ท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบหรูและสง่างามตามแบบฉบับของคริสตีส์
ทิมเล่าให้ฟังว่า เขาร่วมงานกับคริสตีส์มานานเกือบ 21 ปี นับตั้งแต่ปี 2005 โดยประจำการอยู่ที่ประเทศอังกฤษและออกเดินทางไปให้ความรู้เรื่องไวน์ทั่วโลก “การจะเป็น Wine Master ที่ดี คุณต้องมีประสาทสัมผัสที่ดี มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถแยกแยะเอกลักษณ์ของไวน์แต่ละชนิดได้อย่างแม่นยำ เพราะไวน์ชั้นเยี่ยมไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องของรสชาติ แต่ยังรวมถึง ‘ที่มา’ และ ‘เวลา’ ในการผลิต ทุกขวดล้วนบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละภูมิประเทศ สภาพอากาศ ความสมดุลของกระบวนการผลิต ซึ่งร่วมกันกำหนดเอกลักษณ์ของไวน์ในแต่ละปีได้อย่างดีเยี่ยม”
ในฐานะ Master of Wine ทิมอธิบายว่า “การชิมไวน์ คือการฝึกฝนประสบการณ์ ความทรงจำ และประสาทสัมผัสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอันซับซ้อนของกลิ่นและรสชาติ สามารถแยกแยะเอกลักษณ์ของไวน์แต่ละชนิดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งถือเป็นหัวใจของศาสตร์และสุนทรียะแห่งการชิมไวน์อย่างแท้จริง” เขายังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยอย่างไข้หวัดก็อาจส่งผลต่อความแม่นยำในการชิมไวน์ได้
จากโลกแห่งสุนทรียะสู่ “สินทรัพย์ทางเลือก” และบทบาทของนักสะสมรุ่นใหม่
นอกเหนือจากประสบการณ์การชิมไวน์จาก Master of Wine ทิมยังเปิดเผยถึงมุมมองเบื้องหลังการประมูลไวน์ระดับโลก ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรไวน์ การประเมินคุณภาพ ไปจนถึงการรับรองความถูกต้อง โดยเน้นที่ความสมดุล โครงสร้าง ความเข้มข้น และความซับซ้อนของรสชาติ เปรียบเหมือนหัวใจสำคัญในการพิจารณาไวน์แต่ละล็อตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ทิมยังพูดถึงวงการ Fine Wine หรือไวน์ระดับสูงที่เปรียบเสมือนผลงาน “ศิลปะ” ที่สามารถเพิ่มมูลค่าในระยะยาว ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของตลาดประมูลไวน์ระดับโลก ณ ปัจจุบัน ช่วงเวลาที่ไวน์ชั้นสูงก้าวสู่การเป็น “สินทรัพย์ทางเลือก” ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับงานศิลปะและของสะสมชั้นสูง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่ตลาด Fine Wine เติบโตอย่างต่อเนื่อง
“เราจะเห็นนักสะสมรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในเอเชียที่อายุน้อยลง รวมถึงนักสะสมรุ่นใหม่ในไทยที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความหลงใหลในไวน์อย่างลึกซึ้ง ทั้งในเชิงรสนิยมการดื่มและการลงทุนในระยะยาว นักสะสมเริ่มตามหาไวน์ที่มีอายุเยอะ รวมถึงไวน์ขาว ไวน์เบอร์กันดี ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน”
นอกจากนี้ ทิมยังแบ่งปันประสบการณ์จากการชิมไวน์หายากอย่าง Le Tast (เลอ ทาสต์) ปี 1886 ซึ่งถูกประมูลในราคาสูงกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 14 ล้านบาท) ว่าเป็นไวน์ที่เปี่ยมด้วยความซับซ้อนและความสมดุลอย่างน่าประทับใจ สะท้อนคุณค่าของไวน์ในฐานะศิลปะชั้นสูงและการลงทุน
“ช่วงเดือนธันวาคม 2025 ผมมีโอกาสได้ชิมไวน์เลอ ทาสต์ ปี 1886 รสชาติของมันน่าประทับใจมาก เต็มไปด้วยความซับซ้อน กลิ่นหอมลุ่มลึก เป็นไวน์ที่ผลิตจากไร่คุณภาพดี ซึ่งปีนั้นถือว่าเป็นปีที่ให้ผลผลิตไวน์ที่มีความสมดุลและโครงสร้างดีเยี่ยมที่สุดปีหนึ่ง”
ทิมยังกล่าวเสริมด้วยว่า ไวน์จากเบอร์กันดียังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย ขณะที่บอร์โดซ์ (Bordeaux) ยังคงครองความแข็งแกร่งในตลาดยุโรปในฐานะ Blue-chip เปรียบเสมือนสินทรัพย์หลักของโลกไวน์ ด้วยความมั่นคงของมูลค่าและชื่อเสียงระดับสากล ยังคงครองความเชื่อมั่นในหมู่นักสะสมทั่วโลก
Wine Masterclass จึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โลกของไวน์ในระดับลึกซึ้ง สะท้อนบทบาทของคริสตีส์ในฐานะผู้เชื่อมโยงศาสตร์ ศิลป์ และการลงทุนเข้าด้วยกัน ผู้สนใจสามารถติดตามการประมูลไวน์และสุราระดับโลกของคริสตีส์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และการประมูลสดได้ที่ www.christies.com
งานประมูลไวน์และสุรา Christie’s ประจำฤดูใบไม้ผลิ 2026
•Fine and Rare Wines Online: Hong Kong Edition: สิ้นสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569
•Fine and Rare Wines Online: London Edition: 15 – 29 เมษายน 2569
•Fine and Rare Wines Online London Single-Owner: 22 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2569
•Fine and Rare Wines Online: Los Angeles Edition: 30 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2569
•Finest & Rarest Wines (Hong Kong): 22 พฤษภาคม 2569