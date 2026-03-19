อินโฟริช เสริมความแกร่งขึ้นนั่งบริหาร CHARGESPOT THAILAND พร้อมทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ พลิกบทบาทใหม่สู่ Lifestyle Infrastructure Brand อย่างเต็มรูปแบบ ปักหมุดประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน

CHARGESPOT THAILAND ประกาศทิศทางธุรกิจหลังจาก INFORICH INC. (อินโฟริช) ขึ้นนั่งแท่นบริหาร สะท้อนความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และโมเดลธุรกิจที่พร้อมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวางประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหลักในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ยกระดับให้เป็น Interactive Hub ระดับสากล ผ่านการทรานส์ฟอร์มแบรนด์ครั้งใหญ่ พร้อมผลักดันวิสัยทัศน์ “Lifestyle Infrastructure” จากผู้ให้บริการเช่าพาวเวอร์แบงค์ สู่โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในทุกโมเมนต์ของชีวิตเมือง ล่าสุด เปิดตัวแคมเปญ CHARGESPOT x MuebonCollaboration กับศิลปินสตรีทอาร์ท Muebonศิลปินคนแรกที่ได้คอลแลปร่วมกับ CHARGESPOT ภายใต้คอนเซปต์ “Charge Your Life” เจาะกลุ่ม Gen Z และ Millennials ควบคู่การเร่งขยายเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน และเตรียมขยายตลาดสู่อาเซียนเต็มรูปแบบภายในปี 2027
นาย จุมเปอิ ฮาริโนะ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ INFORICH INC. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ชาร์จสปอต (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดการให้บริการเช่าพาวเวอร์แบงค์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ท่ามกลางบริบทการแข่งขันที่กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ ถึงแม้ราคายังคงเข้าถึงได้แต่ปัจจัยหลักถูกขับเคลื่อนจากราคาไปสู่คุณค่าที่แบรนด์สามารถส่งมอบได้แบบครบวงจร ทั้งด้วยเทคโนโลยีและระบบการบริการถูกยกระดับสู่ประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ มีโซลูชันที่เชื่อมต่อข้อมูล และตอบโจทย์ผู้ใช้แบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ส่วนด้านการแข่งขันของแบรนด์ในปัจจุบันได้วัดกันที่ภาพลักษณ์ การเชื่อมโยงทางอารมณ์ และบทบาทของการใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้แบรนด์ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำจำเป็นจะต้องพัฒนาสู่การเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์มากขึ้น มีบทบาทเชื่อมโยงกับชุมชน วัฒนธรรม และพื้นที่เมืองมากกว่าการเป็นเพียงผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้วัดความสำเร็จในระยะยาวของอุตสาหกรรมนี้
วันนี้ CHARGESPOT THAILAND จึงประกาศปรับ Positioning เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาวและความแตกต่างในตลาดผู้ให้บริการเช่าพาวเวอร์แบงค์อีกครั้ง โดยการยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภค Tech Utility Service สู่การเป็นพันธมิตรด้านไลฟ์สไตล์ที่สนับสนุนการใช้ชีวิต Lifestyle Infrastructure Brand สามารถเชื่อมต่อกับผู้คนและกิจกรรมต่างๆได้อย่างไร้รอยต่อ ดังคำว่า “พาวเวอร์แบงค์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น” แต่เป้าหมายที่แท้จริง คือการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้พบปะ ค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ สร้างวัฒนธรรมร่วมกัน สอดคล้องวิสัยทัศน์ชัดเจนของ CHARGESPOT ที่ต้องการทำให้พลังงานไม่ได้หมายถึงแค่การชาร์จอุปกรณ์ แต่คือการ “ชาร์จชีวิต” เพื่อมอบอิสระในการเคลื่อนไหว และการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงเวลา แบรนด์จึงมุ่งสู่การเป็น Lifestyle Platform ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เมือง วัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Hyper Local Touchpoint” ผสานเทคโนโลยี ศิลปะ และชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อเป็นการสะท้อนแนวคิดดังกล่าวฯ ล่าสุด CHARGESPOT THAILAND จึงได้จับมือกับ Muebon ศิลปินสตรีทอาร์ตคนแรก เปิดตัวแคมเปญ CHARGESPOT x MUEBON Collaboration คอลแลปร่วมกันผ่านคาแรกเตอร์ “PUKRUK” ภายใต้คอนเซปต์ “Charge Your Life” ที่เปลี่ยนจุดบริการให้กลายเป็นแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรม ตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ เจาะกลุ่ม Gen Z และ Millennials มากยิ่งขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานเป็นประจำ สร้างกลุ่มลูกค้าแบบใช้ซ้ำ และมีความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาว
นอกจากนี้ CHARGESPOT THAILAND ยังได้ประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญ หลังปรับ Positioning สู่การเป็น Lifestyle Infrastructure Brand เต็มรูปแบบ โดยขับเคลื่อนแบรนด์ภายใต้แนวคิด “Hyper Personal Experience” การตลาดที่สามารถเข้าถึงตัวของลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ตรงใจ ด้วยการนำข้อมูลและพฤติกรรมการใช้ชีวิต มาวิเคราะห์ออกแบบและนำเสนอเนื้อหาได้อย่างครอบคลุม เข้าถึงทั้งช่องทางออนไลน์ที่มุ่งพัฒนาแอปพลิเคชันให้เข้าถึงผู้ใช้มากขึ้น ในขณะที่ช่องทางออฟไลน์ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการยกระดับจุดบริการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน
ทั้งนี้ INFORICH INC. ในฐานะทีมบริหารยังมีแผนเน้นขยายจุดบริการเชิงกลยุทธ์ด้านโลเคชันที่ได้ศักยภาพ เช่น ห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมียม ร้านสะดวกซื้อ และโรงแรม เป็นต้น พร้อมใช้ข้อมูลพัฒนา Intelligent Hub ในพื้นที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ และยังทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนเทคโนโลยีระดับโลก และถ่ายทอดแนวคิดขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น ทั้งหมดนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ CHARGESPOT THAILAND สู่การเติบโตเฟสใหม่ ในการขยับจากผู้ให้บริการจุดชาร์จสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมถึงผู้คน เทคโนโลยี และวัฒนธรรมเมืองเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ และตั้งเป้าในปี 2027 นี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานหลักในการขยายตลาดสู่อาเซียน ผลักดันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นตลาดใหญ่อันดับสองในเอเชียรองจากประเทศญี่ปุ่น และเข้าสู่บทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านไลฟ์สไตล์ที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตไปพร้อมเมืองและคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง
ผู้สนใจสามารถชมผลงาน CHARGESPOT x MUEBON Collaboration ได้อย่างเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านเครื่องให้บริการเช่าพาวเวอร์แบงค์ CHARGESPOT ณ สยามพารากอน และ สยามเซ็นเตอร์ แลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมสมัย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2569 พร้อมกันนี้ ลูกค้าทุกท่านสามารถรับสิทธิ์ คูปองเช่าพาวเวอร์แบงค์ฟรี 2 ชั่วโมง เพียงกรอกโค้ด CHARGESPOTXMUEBON ผ่านแอปพลิเคชัน CHARGESPOT
พิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของ CHARGE YOUR LIFE SET รุ่นลิมิเต็ด จำนวนจำกัดเพียง 200 ชุด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้ ผ่านแอปพลิเคชัน CHARGESPOT หรือเว็บไซต์ www.chargespot.co.th