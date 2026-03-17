The Art Auction Center สร้างปรากฏการณ์ใหม่ “Art Department” ทุบสถิติการประมูล นักสะสมร่วมงานเนืองแน่น!

The Art Auction Center สถาบันประมูลศิลปะอันดับ 1 ของไทย ประกาศความสำเร็จครั้งใหม่จากการประมูลงานศิลปะ “Art Department” ซึ่งจัดขึ้น ณ The Event Hall ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 โดยงานประมูลครั้งนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการประมูลงานศิลปะร้อนแรงกว่าทุกครั้ง ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลงานที่หลั่งไหลเข้ามาจนเนืองเแน่นสถานที่จัดประมูล สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความตื่นตัวของตลาดศิลปะในเมืองไทย ผลการประมูลครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับวงการศิลปะ แสดงให้เห็นถึงพลังและความต้องการที่แท้จริงจากนักสะสมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ปรากฏการณ์ทุบสถิติการประมูลครั้งใหม่ใน “Art Department”
นิทรรศการและการประมูลงานศิลปะ “Art Department” ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดที่ว่า “ศิลปะไม่ได้สูงส่งเกินเอื้อมคว้า หากเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถเรียงร้อย ถักทอ และกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว” โดยรวบรวมผลงานศิลปะกว่า 130 ชิ้น จากทั้งศิลปินระดับมาสเตอร์และศิลปินรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงของไทย สะท้อนถึงรสนิยมและวิธีคิดของผู้คนในโลกยุคปัจจุบัน ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับงานศิลปะหาชมยากมากกว่าที่เคย การประมูลงานครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ขับเคลื่อนวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยมีไฮไลต์ในการประมูล 13 ผลงาน ที่เรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้เข้าร่วมประมูลอย่างมาก
รวม 5 ไฮไลต์ผลงาน สร้างสถิติใหม่ในงานประมูล “Art Department”
สุเชาว์ ศิษย์คเนศ, ผลงาน ‘THE LONELY DREAM / ฝันเปลี่ยว’
สถิติการประมูล: 13,345,750 บาท
ผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้ของสุเชาว์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในผลงานที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก ทั้งยังนับได้ว่าเป็นหนึ่งในผลงานยุคสุดท้ายในช่วงชีวิตของสุเชาว์ จากความตั้งใจส่งประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 31 ในช่วงวัย 60 ผลคือสุเชาว์ได้ร่วมแสดง ซึ่งเห็นได้ถึงความรักและความทุ่มเทต่ออาชีพศิลปิน ผลงานปรากฏภาพหญิงสาวนอนหลับตาไร้เรี่ยวแรง และส่วนบนของภาพมีแมวที่กำลังแหงนมองดูดวงจันทร์ยืนอยู่ในงาน ซึ่งสุเชาว์เปรียบตัวเองเป็นแมวเหงาผู้สูญเสียคนที่รัก นั่นคือพี่สาวของตน ผู้ซึ่งเป็นทุกอย่างในชีวิต ความเศร้าอันหาที่เปรียบไม่ได้พรั่งพรูผ่านการแสดงออกด้วยผลงานสำแดงอารมณ์ (expressionism) พร้อมทั้งเอกลักษณ์การใช้ชุดสีโทนเย็นอันมืดมน จนกล่าวขานช่วงเวลานั้นว่า “blue period”
ทวี นันทขว้าง, ผลงาน ‘UNTITLED’
สถิติการประมูล: 4,409,900 บาท
ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของทวี นันทขว้างชิ้นนี้ ถือว่ามีคุณค่าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหนึ่งในผลงานระยะแรกของศิลปิน ต่อมาเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ ศิลปินเลยต้องหันไปใช้สีอะคริลิกแทน ตัวผลงานได้สร้างภาพมโนคติแบบไทย หรืออาจเรียกได้ว่าศิลปินสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเหนือจริงในผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ออกมาได้อย่างงดงาม และที่สำคัญผลงานชิ้นนี้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม เพราะครั้งหนึ่งพิพิธภัณฑ์อันมีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นได้ยืมผลงานไปจัดแสดง ผลงานจึงผ่านการเก็บรักษามาด้วยมาตรฐานระดับสูง
ถวัลย์ ดัชนี, ผลงาน ‘UNTITLED’
สถิติการประมูล: 3,597,550 บาท
ผลงานจิตรกรรมอันเต็มเปี่ยมไปด้วยมวลสารแห่งศิลปะอันงดงามของถวัลย์ชิ้นนี้ กล่าวได้ว่ามีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความเจนจัดในทักษะการค่อย ๆ กลิ้งสีผ่านพู่กันจนเกิดเป็นน้ำหนักเข้มอ่อน อีกทั้งในทุก ๆ จังหวะของการลงพู่กันได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจถ่องแท้ที่มีต่อเนื้อหาที่เขียน ถวัลย์ยังสามารถเก็บทุกรายละเอียดทางกายวิภาคศาสตร์ของม้าได้อย่างหมดจด และที่สำคัญคือ ความมีชีวิตชีวาของภาพ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายอย่างยิ่งในการสร้างผลงานจิตรกรรม ที่สามารถรังสรรค์ชีวิตให้กับรูปวาดสัตว์ อันสรุปได้ว่าความสามารถทางศิลปะของถวัลย์นั้นหาใครเปรียบได้ยากยิ่ง
ประเทือง เอมเจริญ, ผลงาน ‘UNTITLED’
สถิติการประมูล: 1,856,800 บาท
ผลงานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ และจัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยว “90 ปี ชาตกาล ประเทือง เอมเจริญ” ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2568
ALEX FACE, ผลงาน ‘THE GARDENER’ (Ed. 1/1)
(สถิติการประมูล 754,325 บาท)
ประติมากรรมไฟเบอร์กลาส ‘THE GARDENER’ (Ed. 1/1) ผลงานยอดนิยมที่ผสานงานสตรีทอาร์ตเข้ากับงานสะสมระดับพรีเมียม
จะเห็นได้ว่า ในระดับปรมาจารย์ผลงานของศิลปินระดับมาสเตอร์หลายท่าน โดดเด่นด้วยสถิติประมูลที่เหนือกว่าอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงความล้ำค่าของผลงานที่หาชมได้ยากยิ่ง ทั้งยังเปี่ยมด้วยสุนทรียภาพทางอารมณ์อันเข้มข้นที่สะกดใจนักสะสม ในส่วนของศิลปินร่วมสมัยและสตรีทอาร์ต ความสำเร็จของศิลปินอย่าง ALEX FACE ที่สามารถทำสถิติการประมูลได้ดีไม่แพ้กัน เป็นปรากฏการณ์ที่ยืนยันถึงการเปลี่ยนผ่านของรสนิยมในโลกของการสะสมศิลปะ ที่ขยายขอบเขตเข้าสู่บริบทของวัฒนธรรมร่วมสมัยและป๊อปคัลเจอร์
ความสำเร็จของงาน Art Department ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสู่ประสบการณ์การประมูลงานศิลปะที่เปี่ยมด้วยสีสัน เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าศิลปะไทยในปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและรสนิยมที่จับต้องได้จริงสำหรับผู้คนในยุคนี้