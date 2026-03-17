ส่องโลกอนาคตผ่านเลนส์เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในนิทรรศการภาพถ่าย “มนุษย์อนาคต”

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชวนผู้สนใจงานศิลปะและการถ่ายภาพร่วมสำรวจจินตนาการของโลกวันพรุ่งนี้ ในนิทรรศการภาพถ่าย “มนุษย์อนาคต” (Future Humans) ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนและผู้สนใจด้านการถ่ายภาพได้ถ่ายทอดมุมมองต่อคำถามสำคัญว่า “มนุษย์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร” โดย นิทรรศการจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
นิทรรศการนำเสนอผลงานภาพถ่ายในรูปแบบ Diptych (ภาพคู่) ที่เล่าเรื่องผ่านการวางภาพสองภาพคู่กัน เพื่อสะท้อนความหมายเชิงเปรียบเทียบและการตีความที่หลากหลายเกี่ยวกับอนาคตของมนุษย์ ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผ่านสายตาของช่างภาพรุ่นใหม่
ภายในงานยังจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดใน 2 ประเภท ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป โดย รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวศิรดา สังขะทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กับผลงาน “maybe this is our future” ที่ถ่ายทอดแนวคิดว่าอนาคตของมนุษย์อาจถูกกำหนดจากการกระทำของเราในปัจจุบัน ผ่านภาพรองเท้าบู๊ตคู่หนึ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สะท้อนประเด็นปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างชวนตั้งคำถาม
ขณะที่ รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นางสาวนภัสนันท์ ค้าเจริญ กับผลงาน “มนุษย์เป็ด” ที่นำภาพของมนุษย์และเป็ดมาวางต่อกันอย่างแนบเนียน เพื่อสื่อถึงแนวคิดของ “มนุษย์เป็ด” ในมิติใหม่เชิงบวก ว่าการเป็นคนที่มีทักษะหลากหลาย แม้อาจไม่ได้เชี่ยวชาญเพียงด้านเดียว อาจเป็นคุณสมบัติสำคัญของมนุษย์ในโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รักการถ่ายภาพ ผู้ชื่นชอบงานศิลปะ หรือเยาวชนที่อยากเปิดรับมุมมองใหม่ ๆ สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2569 ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนิทรรศการครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงภาพถ่าย แต่ยังเป็นเวทีแห่งการตั้งคำถามและจินตนาการถึงทิศทางของมนุษย์และสังคมในอนาคต ผ่านมุมมองสร้างสรรค์ของผู้คนในยุคปัจจุบัน แล้วมาร่วมสำรวจความเป็นไปได้ของโลกวันพรุ่งนี้ไปพร้อมกับเหล่า ผู้ออกแบบอนาคต ผ่านเลนส์ของคนรุ่นใหม่ในนิทรรศการครั้งนี้